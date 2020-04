Μένουμε σπίτι: 5+1 ταινίες Τζέιμς Μποντ για να δεις, τώρα που η καινούρια θα αργήσει μισό χρόνο

Σήμερα μιλάμε για τον Μποντ, τον Τζέιμς Μποντ. Η νέα ταινία της σειράς επρόκειτο να φτάσει στις αίθουσες αυτές τις μέρες, όμως ήταν η πρώτη μεγάλη κυκλοφορία που πήρε επισήμως αναβολή για τη νέα σεζόν λόγω κορονοϊού. Όμως το πλούσιο παρελθόν του franchise μας δίνει πολλές επιλογές, για τους φανς και μη του πράκτορα, ώστε να περάσουμε μερικά πολύ φαν βράδια περιπέτειας μαζί του.

Ξεχωρίζουμε 5 χαρακτηριστικές με τον τρόπο τους, και διαφορετικές μεταξύ τους, ταινίες από τις διάφορες εποχές του 007.

Goldfinger

Δύσκολα βρίσκεις μια περιπέτεια που να καταφέρνει να είναι τόσο εμβληματική σε κάθε ένα σημείο, σε κάθε της σκηνή χωρίς να μοιάζει καν να προσπαθεί και χωρίς ποτέ να μοιάζει παραφουσκωμένη ή χωρίς να κάνει κοιλιές. Ο Μποντ τα βάζει με τον πάμπλουτο Ώρικ Γκολντφίνγκερ όταν αποκαλύπτει ένα από τα πιο απολαυστικά ακραία σχέδια κακών που έχουμε δει στη σειρά: Ο Γκολντφίνγκερ σκοπεύει να μολύνει το Φορτ Νοξ ώστε να έχει στα χέρια του όλο τον υπερτιμημένο χρυσό της χώρας. Φιλόδοξο, κι εμείς πάντα εκτιμούμε τη φιλοδοξία.

Η ταινία, που είναι η τρίτη της σειράς, διαθέτει θρυλικά Bond girls (η πρόσφατα εκλιπούσα, αξέχαστη Ονόρ Μπλάκμαν ως Πούσι Γκαλόρ), κλασικές στιγμές διαλόγου μεταξύ του Μποντ και του κακού («περιμένεις να μιλήσω;» - «όχι, κύριε Μποντ, περιμένω να πεθάνεις!»), το καλύτερο δεξί χέρι κακού όλης της σειράς (ο φοβερός Ονττζομπ με το κοφτερό καπέλο) και ίσως την εμβληματικότερη μεμονωμένη εικόνα στην ιστορία της σειράς: Την Τζιλ καλυμμένη σε όλο της το σώμα με χρυσό.

Στην Υπηρεσία της Αυτού Μεγαλειότητος

Η πιο “όλοι σας και μόνος μου” ταινία του franchise, με τον Αυστραλό μοντέλο Τζορτζ Λάζενμπι να κρατά το ρόλο για μία και μόνο ταινία και τους παραγωγούς να επιστρέφουν πανικόβλητοι πίσω στον Κόνερι αμέσως μετά. Η φήμη της ταινίας πάντα υπέφερε χάρη σε αυτή την απόφαση όμως στην πραγματικότητα πρόκειται όχι απλά για μια από τις καλύτερες της σειράς , αλλά και μια περιπέτεια στυλιστικά δεκαετίες μπροστά από την εποχή της. Γυρισμένη από τον Πίτερ Χαντ (που προηγουμένως ήταν μοντέρ και βοηθός σκηνοθέτη στο franchise) με νευρώδεις σκηνές δράσης κομμένες και ραμμένες με ένα ταχύ, απότομο στυλ που παραπέμπει περισσότερο στις ταινίες του Τζέισον Μπορν παρά στην περίοδο Ρότζερ Μουρ που θα ακολουθούσε, η ταινία διαθέτει ίσως την καλύτερη και κινηματογραφικότερη δράση του franchise.

Και την χρησιμοποιεί στην υπηρεσία μάλιστα ενός τρομερά προσωπικού στόρι, κάτι επίσης πρωτοποριακό για τα δεδομένα της σειράς, η οποία ως εκείνο το σημείο -και για πολύ καιρό έπειτα- έβλεπε όλες τις ιστορίες σαν αυτοτελείς και τον Μποντ ως έναν άντρα δίχως αληθινό συναισθηματικό περιεχόμενο. Εδώ ο Μποντ βρίσκει τον έρωτα (στο πρόσωπο της Νταϊάνα Ριγκ) και η έχθρα του με τον Μπλόφελντ (Τέλι Σαβάλας, φοβερός στο ρόλο) περνά σε 100% προσωπικό επίπεδο με αποκορύφωμα ένα μάλλον αδιανόητο φινάλε. Άγριο, πανέμορφο και καθηλωτικό. Δεν είπαμε καν υποτιμημένο, αυτό εννοείται.

Επιχείρηση Κινούμενος Στόχος

Το “A View to a Kill” δεν είναι υποθέτω προφανής επιλογή από όλο τον -εξαιρετικά μεγάλο!- κατάλογο ταινιών της περιόδου του Ρότζερ Μουρ. Υπάρχουν πολλές επιλογές από το διάστημα αυτό, όταν η σειρά πήρε έναν ξεκάθαρα πιο κωμικό τόνο: το ντεμπούτο του Μουρ με το “Live and Let Die” είναι πολύ καλό και με κλασικό κομμάτι τίτλων, το “Η Κατάσκοπος που με Αγάπησε” έχει τον Σαγόνια και είναι το αγαπημένο πολλών θεατών, το “Moonraker” στέλνει τον Μποντ στο διάστημα δείχνοντας το θάρρος που θα έπρεπε να έχουν και σήμερα στα franchise τύπου “Fast & Furious”, στο “Man with a Golden Gun” ο Μποντ τα βάζει με τον Κρίστοφερ Λι. Όλες οι ταινίες έχουν τα υπέρ τους, τα κατά τους, τις στιγμές τους, αλλά δύσκολα θα βρεις μια τέλεια ταινία της εποχής Μουρ.

Ετούτη εδώ όμως, ως το φινάλε του Μουρ στη σειρά, έχει μια “όλα στη φόρα” διάθεση που πάντα εκτιμούμε ως θεατές. Ο Μουρ είναι πασιφανέστατα πολύ μεγάλος πια για το ρόλο, οπότε δεν παίρνεις στα σοβαρά ούτε το 1% όσων συμβαίνουν σε μια κατά τα άλλα ποπ παρέλαση επί της οθόνης. Το τραγούδι των Ντουράν Ντουράν έφτασε στο #1 του Billboard, ο Κρίστοφερ Γουώκεν ήταν γεννημένος για να παίξει κακό σε Τζέιμς Μποντ ταινία, ο Μαξ Ζόριν σκοπεύει να καταστρέψει τη Σίλικον Βάλεϊ(!), και το καστ περιλαμβάνει από τη θεά Γκρέις Τζόουνς μέχρι τον Ντολφ Λούντγκρεν στην πρώτη του εμφάνιση και την αγαπημένη Λόις Μάξγουελ για τελευταία φορά ως Μανιπένι. Φυσικά και δεν είναι μια τέλεια ταινία, αλλά είναι ασταμάτητα διασκεδαστική. Η περίοδος Ρότζερ Μουρ σε συντομία, δηλαδή.

Tomorrow Never Dies





Όταν μιλάμε για το διάστημα που ο Πιρς Μπρόσναν ήταν Μποντ συνήθως θυμόμαστε το δυνατό ξεκίνημα του “GoldenEye” με τη Φάμκε Γιάνσεν και τον Σον Μπιν ως Κακό Πράκτορα ή το διαβόητα εξωφρενικό κλείσιμο με το αόρατο αυτοκίνητο του “Die Another Day”, αλλά αυτή η άνιση περίοδος διαθέτει στην πραγματικότητα ένα αληθινό διαμαντάκι: Το φιλμ του Ρότζερ Σπότισγουντ του 1997.

Σε αυτό έχουμε έναν από τους κορυφαίους γυναικείους ρόλους στην ιστορία της σειράς, της σπουδαίας Μισέλ Γιο, έχει καλή δράση, καταδιώξεις και stunts, και έχει τον φοβερό Τζόναθαν Πράις να περνάει καταπληκτικά ως κακός, παίζοντας κατά βάση μια εκδοχή του Ρούπερτ Μέρντοχ σε μια πλοκή που παραμένει επίκαιρη- σε σημείο που πολύ δύσκολα θα δούμε πλέον μοντέρνο μπλοκμπάστερ να ασχολείται με μια τέτοια μιντιακά πολιτική πτυχή. Αξίζει θέση σε κάθε Μποντ μαραθώνιο.

Casino Royale

Και φυσικά το μοντέρνο απαραίτητο, η ταινία που έκανε μια χαλαρή επανεκκίνηση στο μύθο (κρατώντας την ίδια ηθοποιό σαν Μ βέβαια, επειδή όλα ψεύτικα είναι έτσι κι αλλιώς οπότε τι σημασία έχει) βοηθώντας να φέρει τον Μποντ πιο κοντά στη σημερινή κινηματογραφική αισθητική και μακριά από το ψυχροπολεμικό απομεινάρι που είχε εξελιχθεί κατά το τέλος των ‘90s και το γύρισμα του αιώνα. (Ο Πιρς Μπρόσναν ήταν φανταστικός! Οι ταινίες σε μεγάλο βαθμό, αμήχανες.)

Ο Ντάνιελ Κρεγκ φέρνει κάτι πολύ πιο ωμό στο ρόλο, o Μποντ βρίσκεται στην πρώτη του αποστολή άρα είναι εκ των πραγμάτων πολύ πιο τραχύς και η ταινία του δίνει κατευθείαν ένα Bond girl όχι απλά ισάξιο (την Βέσπερ Λιντ της Εύα Γκριν), αλλά με πολλούς τρόπους κεντρικό στην ανάπτυξη του φιλμ, με τρόπο που ποτέ το franchise δεν είχε αποτολμήσει στο παρελθόν. Όλη αυτή η νέα εποχή θα εξελισσόταν σε μια συναρπαστική σειρά ταινιών, ακόμα κι όταν έδινε βαρετά, αδιάφορα φιλμ. Το “Casino Royale” είναι αληθινή αλλαγή σελίδας σε ένα franchise μισού (και βάλε) αιώνα.

Μπόνους: Layer Cake

Για τους φανς του Ντάνιελ Κρεγκ ως Μποντ, αυτό είναι ένα απαραίτητο συμπληρωματικό φιλμ. Η γκανγκστερική περιπέτεια του Μάθιου Βον (“Kingsman”, “Kick-Ass”) ήρθε 2 χρόνια πριν το “Casino Royale” και ουσιαστικά παρουσίασε έτοιμο τον νέο Μποντ στο πιάτο των παραγωγών της σειράς. Στην ταινία, ένας ντίλερ αναλαμβάνει δύο επικίνδυνες αποστολές από το αφεντικό του λίγο πριν αποσυρθεί. Ο Κρεγκ πρωταγωνιστεί μαζί με τη Σιένα Μίλερ και τον Μάικλ Γκαμπόν, το φιλμ κάνει τον απαραίτητο θόρυβο στα ίντι κυκλώματα, μετατρέπεται σε καλτ επιτυχία, και συστήνει τον πρωταγωνιστή του ως το επόμενο σημαντικό πρόσωπο της βρετανικής περιπέτειας.