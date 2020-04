Μένουμε σπίτι: 5 σειρές που δεν έχεις δει και αξίζει να τους δώσεις μια ευκαιρία

Όχι ότι το streaming δεν είχε ήδη γίνει συνώνυμο με την ψυχαγωγία μας στο σπίτι, αλλά πλέον και με την καραντίνα του κορονοϊού έχει γίνει πραγματικά αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητάς μας. Οι επιλογές για σειρές και ταινίες όμως είναι πολλές και τώρα που το Novaflix ανανεώθηκε και είναι διαθέσιμο μέσω της νέας εφαρμογής για Android TV, έχουμε άλλο ένα λόγο να μη σηκωνόμαστε από τον καναπέ. Η εφαρμογή θα κάνει την εμπειρία θέασής σου πλήρως προσωποποιημένη, με τη δυνατότητα να φτιάξεις λίστα με τα αγαπημένα σου, να κάνεις το διάλειμμά σου όποτε θέλεις και να συνεχίσεις ανενόχλητος από εκεί που σταμάτησες, και να έχεις υπενθυμίσεις στο live tv αλλά και τη σήμανση της γονικής συναίνεσης, βλέποντας το περιεχόμενο μέσα από οποιαδήποτε συσκευή σου.

Εκτός από το πραγματικά εκπληκτικό κινηματογραφικό θέαμα που βρίσκεις στο Novaflix – από το βραβευμένο 'Eighth Grade' ή το φεστιβαλικό χιτ 'Late Night' που προσφέρονται για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό! – τα pop up κανάλια όπως το Nova Masterclass by Tarantino με τις ταινίες που επηρέασαν το 'Once Upon a Time… in Hollywood' σύμφωνα με τον ίδιο τον σκηνοθέτη

Για να στο κάνουμε λίγο πιο εύκολο, εμείς βρήκαμε τις σειρές εκείνες στην πλατφόρμα που μπορεί να σου έχουν ξεφύγει ως τώρα και στις προτείνουμε παρακάτω για να γεμίσεις τον χρόνο σου στην καραντίνα.

Mr. Mercedes

Από το τεράστιο ‘It’ και το ενδοσκοπικό ‘Castle Rock’, μέχρι τη μεταφορά του ‘Gerald’s Game’ που κάποτε αποκαλούσαν ‘αδύνατο να διασκευαστεί’ και το φετινό ‘Outsider’, το τελευταίο κύμα του Stephen King είναι το καλύτερο που έχουμε ζήσει. Μία από τις πρώτες σειρές που έφεραν τον King στη δεκαετία που μας πέρασε ήταν το ‘Mr. Mercedes’, μία παραγωγή του βραβευμένου David E. Kelley που ανάμεσα σε άλλα μας έχει δώσει το ‘Ally McBeal’, το ‘Boston Legal’ και το ‘Big Little Lies’.

Το show είναι ένα θρίλερ μυστηρίου που ακολουθεί έναν εκπληκτικό όπως πάντα Brendan Gleeson στον ρόλο ενός συνταξιοδοτημένου ντετέκτιβ που εξακολουθεί να στοιχειώνεται από την άλυτη υπόθεση του Mr. Mercedes. Ενός δολοφόνου που σκότωσε 16 ανθρώπους με μία κλεμμένη Mercedes. Η σειρά είναι μία αργή, μεθοδική αστυνομική ιστορία που ξεκινά με παραδοσιακούς όρους αλλά σύντομα αποκαλύπτει τη μεταφυσική στροφή που έχεις μάθει να περιμένεις από τον King. Ανάλγητοι χαρακτήρες αποκτούν ανθρώπινη υπόσταση και μαζί με τα συντρίμμια που άφησε πίσω της η οικονομική κρίση στη σειρά, συνθέτουν ένα τηλεοπτικό ψυχογράφημα

Animal Kingdom

Ξεκίνησε ως ταινία με βάση την Αυστραλία και συνέχισε ως σειρά που διασκεύασε και μετέφερε τη δράση στη Νότια Καλιφόρνια. Η βραβευμένη με Tony και Emmy, Ellen Barkin, είναι η αρχηγός της οικογένειας Cody και δεν έχει καλύτερο από το να διατάζει και να μανιπιουλάρει καταστάσεις, γιους και συνεργάτες για να γίνονται τα σχέδιά της πραγματικότητα.

Η σειρά ξεκινά όταν ο νεαρός Joshua χάνει τη μητέρα του και μετακομίζει με τους Cody, όπου δεν αργεί να διαπιστώσει ότι τα έσοδα της οικογένειας προέρχονται από ληστείες και άλλες παράνομες δραστηριότητες. Προφανώς ούτε ο ίδιος θα γλιτώσει και προφανώς όταν η Barkin του είπε ότι "αυτή η οικογένεια δεν έχει μυστικά" δεν έπρεπε να την πιστέψει. Ιδανική επιλογή σειράς για φαν του 'Sons of Anarchy', του 'Narcos' ή του 'Peaky Blinders', με γνώριμα πρόσωπα όπως τον Scott Speedman (Underworld), τη Dichen Lachman (Altered Carbon) και την Emily Deschanel (Bones), και πάρα πολλές ερωτικές σκηνές που το αποκλείουν από την οικογενειακή ψυχαγωγία.

Ειδικά για αυτήν, το Novaflix προσφέρει έναν μεγάλο κατάλογο από παιδικά προγράμματα και υποστηρίζει έως 3 διαφορετικές συσκευές – οι 2 ταυτόχρονα – ανά συνδρομή, μαζί με πολλαπλά προφίλ θέασης, ώστε να διασφαλίζεται μια προσωποποιημένη εμπειρία θέασης για κάθε μέλος της οικογένειας.

Future Man

Ο Josh Hutcherson κατάφερε και να ξεχωρίσει και να κρατηθεί στο ύψος του απέναντι από τον οδοστρωτήρα που λεγόταν Jennifer Lawrence τις ημέρες των ‘Hunger Games’. Στο ‘Future Man’ υποδύεται έναν επιστάτη που καλείται να σώσει την ανθρωπότητα με τη δύναμη του ταξιδιού στον χρόνο. Πιο συγκεκριμένα, τον επισκέπτονται δύο άγνωστοι από το μελλοντικό ‘Lost Angeles’ του 2162 και του εξηγούν ότι πρέπει να εντοπίσουν και να εκπαιδεύσουν τον άνθρωπο που θα απελευθερώσει το μέλλον της ανθρωπότητας από την τεχνολογική δυστοπία που την περιμένει.

Παρότι ο Josh τερματίζει την πρώτη αποστολή που του αναθέτουν, όταν πηγαίνουν όλοι μαζί μέχρι το 1969 για να σταματήσουν το γεγονός που πυροδότησε την κατρακύλα της ανθρωπότητας, οι υπερστρατιώτες του 22ου αιώνα αρχίζουν να αντιλαμβάνονται ότι ο ο εκλεκτός τους δεν έχει ιδέα τι κάνει. Η sci-fi κωμωδία έρχεται από το δημιουργικό ταίρι των Seth Rogen και Evan Goldberg, οπότε αν είσαι γνώριμος με κάποιο από τα κινηματογραφικά πρότζεκτ και τις σειρές τους (Superbad, Pineapple Express, Preacher, Sausage Party), θα αναμένεις ήδη ότι το ‘Future Man’ θα έχει μια καλή ισορροπία μεταξύ αισχρού χιούμορ, καλοστημένων χαρακτήρων και εξαιρετικής χημείας ανάμεσα στο κεντρικό καστ. Θα βρεις, επίσης, άμεσες και έμμεσες αναφορές σε κλασικές sci-fi ταινίες όπως το ‘Last Starfighter’, το ‘Back To The Future’, το ‘Quantum Leap’, και το ‘Terminator’.

Μιλώντας για ταινίες, το Novaflix έχει έναν τεράστιο κατάλογο για ταινίες On Demand χωρίς επιπλέον χρέωση, με τίτλους που ανανεώνονται διαρκώς με σχεδόν 1 πρεμιέρα την ημέρα σε όλα τα είδη και όλα τα ηλικιακά κοινά, ώστε να έχεις πάντα κάτι νέο να δεις.

Modus

Νορδικό νουάρ βασισμένο στο best-seller ‘Frukta inte’ της Anne Holt και διασκευασμένο από τους νικητές Emmy Mai Brostrøm και Peter Thorsboe. Η μεγαλύτερη, αυτιστική κόρη μίας εγκληματολόγου που είχε συνεργαστεί στο παρελθόν με το FBI, γίνεται μάρτυρας μιας πληρωμένης δολοφονίας κατά τη διάρκεια ενός γάμου. Ο δολοφόνος θα σώσει απροσδόκητα τη ζωή της χωρίς να αποκαλύψει την ταυτότητά του, αλλά η μητέρα της θα δουλέψει με την αστυνομία για να εξιχνιάσει το έγκλημα. Ο 2ος κύκλος της σειράς έχει για bonus την Kim Catrall του ‘Sex & the City’ στον ρόλο της Προέδρου των H.Π.Α.

Apple Tree Yard

Το ‘Apple Tree Yard’ είναι ένα σφοδρό ερωτικό θρίλερ που εξερευνά επιδέξια τα αμφιλεγόμενα διλήμματα και τις αναζητήσεις του, με μια Emily Watson να παίζει με μαεστρία το επικίνδυνο παιχνίδι της ηρωίδας της. Όταν η επιστήμονας Yvonne Carmichael, παγιδευμένη σε έναν γάμο χωρίς έρωτα, ξεκινά έναν παράνομο δεσμό με τον άγνωστο Mr. X – έναν υπέροχα αινιγματικό Ben Chaplin – δεν είναι έτοιμη για όλα όσα θα ανακαλύψει στην πορεία για το παρελθόν του.

Ανάμεσα σε δεκάδες σειρές και τα boxsets του Novaflix, η αναγνωρισμένη σειρά του BBC που χάρισε στην Chaplin μία ερμηνευτική υποψηφιότητα στα International Emmys είναι τέλεια για μαραθώνιο, αφού έχει μόλις 4 έντονα επεισόδια που θα κατέβουν μονορούφι σε μία και μοναδική προβολή.