Monster Hunter: Το δωρεάν παιχνίδι που ανακοινώθηκε για κινητά από Capcom και TiMi Studio Group

Η εταιρεία ανάπτυξης των “Call of Duty Mobile” και “Pokémon Unite” αναλαμβάνει το νέο παιχνίδι.

Η Capcom και η TiMi Studio Group, η εταιρεία ανάπτυξης πίσω από τα “Age of Empires Mobile”, “Call of Duty Mobile” και “Pokémon Unite”, αναπτύσσουν ένα φιλόδοξο νέο παιχνίδι “Monster Hunter” για κινητά.

Όπως σημειώνει το IGN, το “Monster Hunter Outlanders” χαρακτηρίζεται ως ένα “νέο, πλήρως εξοπλισμένο παιχνίδι” της σειράς με multiplayer hunters και εκτεταμένη εξερεύνηση. Θα είναι free-to-play και θα διαθέτει αγορές εντός της εφαρμογής, σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο που μίλησε στο IGN.

Το αρχικό trailer δείχνει μερικά από αυτά που μπορούν να περιμένουν οι θαυμαστές από την νέα κυκλοφορία, η οποία υπόσχεται έναν open-world γεμάτο με οικεία τέρατα όπως ο Anjanath και ο Great Jagras. Όπως και στα βασικά παιχνίδια της σειράς, το “Monster Hunter Outlanders” φαίνεται να περιλαμβάνει πολλαπλά biomes που μπορούν να εξερευνηθούν χρησιμοποιώντας ένα glider παρόμοιο με αυτό που χρησιμοποιεί ο Link στο “The Legend of Zelda: Breath of the Wild”. Διαθέτει εντυπωσιακά γραφικά παρά το γεγονός ότι είναι ένα παιχνίδι για κινητά και μπορεί να παιχτεί είτε σόλο, είτε με φίλους.

“Είναι ώρα οι παίκτες των κινητών να απολαύσουν πλήρως αυτό που κάνει το ‘Monster Hunter’, ένα από τα πιο αγαπημένα franchise στα παιχνίδια”, λέει ο παραγωγός της TiMi Studio Group, Dong Huang. “Το ‘Monster Hunter Outlanders’ όχι μόνο προσφέρει στους παίκτες μια αυθεντική εμπειρία κυνηγιού, αλλά το κάνει σε έναν τεράστιο open world που διαθέτει την κοινότητα και τα κοινωνικά συστήματα που αναζητούν οι παίκτες σήμερα”.

Δείτε το trailer του Monster Hunter Outlanders: