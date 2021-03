Ντέμι Λοβάτο: Ο διπλός βιασμός, τα ναρκωτικά και η απόφαση ζωής

Μετά τέσσερα χρόνια κυκλοφορεί νέο album. Ο τίτλος που επέλεξε είναι “Dancing with the Devil: the art of starting over”. Θα κυκλοφορήσει στις ΗΠΑ, στις 2/4. Θα περιλαμβάνει τραγούδια στα οποία η Ντέμι Λοβάτο περιγράφει ό,τι πέρασε από την υπερβολική δόση που της άφησε μόνιμη ζημιά στον εγκέφαλο έως σήμερα. Όπως πάλευε να κρατηθεί στη ζωή και μετά να τη 'μηδενίσει' και να ξαναρχίσει, αποφάσισε πως μάλλον είχε έλθει η ώρα να δοκιμάσει και να ζήσει πραγματικά. Για εκείνη. Ελεύθερη από τα φαντάσματα που αποφάσιζαν έως τώρα για εκείνη.

ADVERTISING

Ας δούμε τι πέρασε η Λοβάτο, γενικά.

Η Demetria Devonne Lovato γεννήθηκε στις 20/8 του 1992 στην Αλμπουκέρκη. Μεγάλωσε στο Ντάλας. Η μητέρα της ήταν τσιρλίντερ των Dallas Cowboys και ο πατέρας της μηχανικός και μουσικός. Ήταν το δεύτερο παιδί του ζευγαριού (προηγήθηκε η Ντάλας) που χώρισε όταν η Ντέμι ήταν 2 χρόνων. Εκ των υστέρων η Ντιάνα (η μητέρα της -αγγλικής και ιρλανδικής καταγωγής) απέκτησε με το νέο της σύντροφο την Μάντισον Ντε Λα Γκάρσα, που είναι ηθοποιός. Ο Πάτρικ (ο πατέρας της -μεξικανικής καταγωγής) έκανε επίσης, δεύτερο γάμο και απέκτησε την Άμπερ. Η Ντέμι της μίλησε για πρώτη φορά, όταν ήταν 20 χρόνων.

Άρχισε να δουλεύει από τα 5

Ήταν 5 χρόνων όταν άρχισε να εμφανίζεται σε διαγωνισμούς τραγουδιού. Όπως έχει πει η αδελφή της “καταλάβαμε από όταν ήταν πολύ μικρή πως είχε τεράστιο ταλέντο. Κανείς δεν είχε τη φωνή της, όπου και αν πηγαίναμε”. Στα επτά άρχισε να παίζει πιάνο. Στα 10 ασχολήθηκε με την κιθάρα, τα ντραμς και πρόσθεσε στο πρόγραμμα της μαθήματα υποκριτικής και χορού. Ένα από τα πρώτα casts που έκανε ήταν για τη παιδική τηλεοπτική σειρά Barnley & Friends. Εκεί γνωρίστηκε με την Σελίνα Γκόμεζ. Της είχε ζητήσει 'να καθίσουμε στο μπουφάν μου και να ζωγραφίσουμε με κηρομπογιές'. Aπό τότε δεν έχουν 'χαθεί' ποτέ.

Στο ντοκιμαντέρ με τίτλο 'Simply Complicated' που είχε κάνει το YouTube το 2017, η ίδια εξηγεί πως όλα έγιναν πάρα πολύ γρήγορα. Τόσο που έγινε παράδειγμα προς μίμηση, χωρίς να το έχει καταλάβει -ή να γνωρίζει το βουνό των ευθυνών που είχε αναλάβει εν αγνοία της. “Και για αυτό έγινα πολύ δύσκολη για να δουλέψει κάποιος μαζί μου. Από πολύ μικρή είχα και θέματα ψυχικής υγείας. Είχα κατάθλιψη και ένιωθα να με συνεπαίρνει ο θάνατος, να αναρωτιέμαι πώς είναι να σε κηδεύουν. Δεν ήξερα το λόγο που σκεφτόμουν τόσο 'σκοτεινά' πράγματα. Χρειάστηκα πολλά χρόνια για να καταλάβω τι μου συνέβαινε. Επίσης, από πολύ νωρίς έκοβα το δέρμα μου με ξυράφια και μαχαίρια”.

Οι συμμαθητές της υπέγραψαν petition αυτοκτονίας της

Ενόσω την αποθέωναν στις εμφανίσεις της, στο σχολείο ήταν ο στόχος bullying. “Όλα άρχισαν όταν ήμουν 12 χρόνων. Απέκτησα κοινωνικό άγχος και έπαψα να εμπιστεύομαι τα κορίτσια της ηλικίας μου. Δεν είχα φίλους. Ήμουν μόνη και είχα συνηθίσει να ακούω να με αποκαλούν 'πόρνη' και 'χοντρή'. Ένιωθα παρίας”. Μια μέρα άκουσε ένα δημοφιλές κορίτσι του σχολείου να λέει 'η Ντέμι πρέπει να αυτοκτονήσει. Να κόψει τις φλέβες της'. Ακολούθησε petition αυτοκτονίας που έλαβαν και υπέγραψαν οι συμμαθητές της. “Πήρα τηλέφωνο τη μητέρα μου να έλθει να με πάρει από το σχολείο. Εκείνη την ημέρα ανέπτυξα και διατροφική διαταραχή”. Απαίτησε να κάνει σπίτι μαθήματα. Να σταματήσει να πηγαίνει στο σχολείο. Aυτό και έγινε. Αποφοίτησε το 2009, ένα χρόνο πριν την προγραμματισμένη -για την ηλικία της- αποφοίτηση.

Η πρώτη σεξουαλική εμπειρία ήταν αποτέλεσμα βιασμού

Πριν φύγει από το σχολείο (και ενώ δούλευε στο Disney Channel) είχε πλησιάσει μια δημοφιλή συμμαθήτρια της “και τη ρώτησα πώς έχει τόσους φίλους. Με ρώτησε αν παρτάρω και αν πίνω”. Απάντησε ναι. Και τότε είχε την πρώτη εμπειρία με αλκοόλ και ναρκωτικές ουσίες. Η φίλη της, Μαρίσα πρόσθεσε ότι “αρχίσαμε να πίνουμε αλκοόλ από πολύ νωρίς. Σκεφτόμουν πως απλά περνάμε καλά. Ότι κάναμε κάτι που έκαναν όλοι. Αλλά δεν γνωρίζαμε πως έχει ξεκινήσει η κατηφόρα μας”.

Στα 15 η Ντέμι είχε την πρώτη σεξουαλική επαφή -μολονότι με τους άλλους σταρ της Disney είχαν υποσχεθεί να μην κάνουν κάτι πριν το γάμο (στη λίστα ήταν και τα αδέλφια Jonas). Όπως αποκαλύπτει τώρα “έχασα την παρθενιά μου σε βιασμό. Ήμασταν σε προσωπική στιγμή, όταν του είπα πως δεν είχα κάνει ποτέ ξανά σεξ και δεν ήθελα να είναι αυτή η πρώτη μου φορά, αλλά δεν σταμάτησε. Δεν τον ένοιαζε. Το έβαλα μέσα μου και έπεισα τον εαυτό μου πως το φταίξιμο ήταν δικό μου, γιατί είχα μπει στο δωμάτιο μαζί του και τον είχα φιλήσει. Τηλεφώνησα στον τύπο αυτόν ένα μήνα αργότερα, για να τον θέσω προ των ευθυνών του και να πάρω τον έλεγχο πάλι στα χέρια μου, αλλά αυτό που κατάφερα ήταν να αισθανθώ ακόμα χειρότερα.

"Τόσα χρόνια δεν μίλησα για αυτό, γιατί η πληγή είναι ακόμα ανοιχτή και προσπαθούσα να καταλάβω γιατί συνέβη σε εμένα. Αυτομαστιγωνόμουν για χρόνια και ήταν κάτι που συνέβαλε στη διατροφική διαταραχή (νευρική ανορεξία) γιατί έπρεπε να βλέπω μπροστά μου αυτόν τον τύπο. Οπότε σταμάτησα να τρώω ή όταν έτρωγα εκβίαζα τον εμετό. Η βουλιμία μου έφτασε στο σημείο που να βγάζω αίμα”.

Όλα αυτά τα λέει τώρα “γιατί όλοι πρέπει να μιλάμε για ό,τι μας απασχολεί, εφόσον νιώθουμε άνετα με αυτό. Οι γυναίκες συνήθως είναι πιο καταπιεσμένες από τους άνδρες, ειδικά όταν είναι 15 χρόνων και ακόμα πιο ειδικά όταν είναι σταρ και παραδείγματα προς μίμηση. Δηλαδή, δείχνουν τέλειες και φορούν δαχτυλίδι αγνότητας. Ό,τι και αν έλεγα τότε, δεν θα με πίστευε κανείς”. Δεν αποκάλυψε το όνομα του θύτη. Είπε ωστόσο, ότι δεν γνώρισε ποτέ τις συνέπειες της πράξης του “μολονότι είχαν ενημερώσει ενήλικες για αυτό που μου είχε κάνει”. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που ήταν θύμα βιασμού. Δεν ήταν η τελευταία.

Η πρώτη δοκιμή 'σκληρού' ναρκωτικού

Δοκίμασε κοκαΐνη όταν ήταν 17 χρόνων “και δούλευα για το Disney Channel. Κάποιοι φίλοι μου πρότειναν να δοκιμάσω. Φοβόμουν, γιατί η μητέρα μου συνήθισε να μου λέει ότι αν έπαιρνα κοκαΐνη μπορούσε να σπάσει η καρδιά μου. Αλλά τελικά δοκίμασα. Ένιωσα να χάνω τον έλεγχο. Ο πατέρας μου ήταν ναρκομανής και αλκοολικός και υποθέτω πως πάντα προσπαθούσα να καταλάβω τι έβρισκε σε αυτές τις ουσίες, ώστε να τις προτιμήσει από την οικογένεια του”. Για πρώτη φορά μπήκε σε κλινική αποτοξίνωσης όταν ήταν 18. Είχε αποσυρθεί από περιοδεία των Jonas Brothers, την οποία 'άνοιγε'. Επισήμως για 'ψυχολογικά και συναισθηματικά θέματα'. Πήρε την απόφαση να ζητήσει βοήθεια, μετά τη γροθιά που είχε ρίξει σε χορευτή.

Η επώδυνη σχέση με τον πατέρα της

Can't believe it's already been a year.. Wish I could've hugged you one last time.. RIP Daddy, I love you. pic.twitter.com/kuR6p1hkTx — Demi Lovato (@ddlovato) June 20, 2014

Στο πρώτο της άλμπουμ υπήρχε το τραγούδι με τίτλο “World of Chances”. Μιλούσε για τις ευκαιρίες που είχε δώσει στον πατέρα της, αλλά εκείνος δεν έκανε κάτι άλλο από το να την απογοητεύει. “Και αυτό είναι κάτι που με πονάει πολύ”. Για αυτό είχε κόψει κάθε επαφή -από το 2007. Στην τρίτη της δουλειά έγραψε το “For the Love of a Daughter', μια μπαλάντα στην οποία περιέγραφε την τεταμένη σχέση που είχε με τον Πάτρικ και αποκάλυπτε τη σχέση του με τον αλκοολισμό. Ο μπαμπάς της πέθανε τον Ιούνιο του 2013, από καρκίνο. Ήταν 52 χρόνων.

Το τρίτο της άλμπουμ είχε τίτλο “Unbroken” και το είχε γράψει στο κέντρο αποτοξίνωσης που είχε εμπιστευτεί για να λύσει τα 'θέματα' της. Το 2015, στο δίσκο με τίτλο Confident αναφέρθηκε ξανά στη σχέση της με τον πατέρα της. Στο “Father” εστίασε στη ζωή χωρίς εκείνον και την εξέλιξη της ως κόρης και καλλιτέχνιδος. Από το 2014 είχε σταματήσει να αναφέρεται σε εκείνον ως 'ο βιολογικός μου πατέρας'. Σκέτο 'πατέρα' αποκαλούσε τον πατριό της, Έντι Ντε Λα Γκάρσα.

Η μητέρα της είχε ομολογήσει πως ήξερε πολύ καλά ποιος είναι ο Πάτρικ, όταν έκανε δεσμό μαζί του, εν τούτοις “πίστευα πως θα τον αλλάξω. Όλα τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας έχουν την ίδια άποψη”. Ναι, η Ντέμι έγινε μάρτυρας και τέτοιων σκηνών. “Έρχεται μια στιγμή που η αγάπη σου για αυτόν τον άνθρωπο μπορεί να μην είναι αρκετή για να σε κρατήσει ασφαλή”, κατέληξε στη συνέντευξη που είχε δώσει στο People. Είχε δώσει και παραδείγματα για όσα περνούσε. Μια μέρα, ο Πάτρικ έκλεισε το χέρι της σε πόρτα με τόση δύναμη, που έχασε ένα δάχτυλο. “Τότε κατάλαβα πως κινδυνεύω και ότι πρέπει να φύγω”.

H διάγνωση με διπολισμό

Σε ντοκιμαντέρ που έκανε το MTV για εκείνη, το 2011 αποκαλύφθηκε πως είχε διαγνωστεί με διπολισμό, σε εξετάσεις που έκανε ενώ ήταν νοσηλευμένη για άλλο λόγο. Επέλεξε να το αποκαλύψει για να βοηθήσει άλλους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν το ίδιο θέμα. “Γιατί να μην δημοσιεύσω όλα τα μυστικά μου; Γιατί να μη μοιραστώ την ιστορία μου, αφού κάποιοι έχουν ανάγκη να την ακούσουν; Δεν είχα καταλάβει πως ήμουν άρρωστη. Πίστευα το να γράφεις επτά τραγούδια, σε ένα βράδυ ήταν κάτι το φυσιολογικό. Όπως και το να μην μπορείς να κοιμηθείς έως το ξημέρωμα και να νιώθεις το μυαλό σου να κουράζεται από τις σκέψεις που δεν τελειώνουν ποτέ. Οι γονείς μου επέμεναν μπω σε ειδικό κέντρο. Όταν έγινε αυτό πίστευα πως η ζωή μου έχει τελειώσει. Για τρεις μήνες που έμεινα εκεί, δούλεψα περισσότερο από ποτέ άλλοτε στη ζωή μου. Ήταν ένας αγώνας. Αλλά τον δίνω κάθε μέρα από τότε”. Εξήγησε και ότι δυσκολευόταν να αποδεχθεί τη διάγνωση, γιατί προσπαθούσε να την εκλογικεύσει. Από όταν πήρε τον έλεγχο της ζωής της στα χέρια της “κάνω ό,τι χρειάζεται για να τον διατηρήσω” είχε πει. Μόνο που αυτή δεν ήταν η απόλυτη αλήθεια.

To 'φλερτάρισμα' με το θάνατο

Tο κανάλι που διατηρεί στο YouTube είναι αποτέλεσμα που έκανε με τον κολοσσό για ένα νέο ντοκιμαντέρ, που αυτήν τη φορά θα στηρίζεται στις αφηγήσεις της ιδίας, συγγενών και συνεργατών για όσα συνέβησαν την περασμένη τριετία. H πρεμιέρα θα γίνει στις 23/3 και τα επεισόδια θα είναι τέσσερα. Κάμερα την ακολουθούσε παντού στην παγκόσμια περιοδεία της, με τίτλο 'Tell me you love me', η οποία διεκόπη, όταν πήρε υπερβολική δόση ηρωίνης. Και για αυτό δεν προβλήθηκε μέσα στο έτος. Ή το επόμενο. “Δεν θα έδειχνα τι έκανα πίσω από τις κλειστές πόρτες” λέει τώρα που έχει αποφασίσει να πει την πάσα αλήθεια.

“Κάθε φορά που καταπιέζεις τον εαυτό σου, θα έλθει η στιγμή που αυτός θα σκάσει. Αυτό συνέβη, τελικά και σε εμένα, σε πολλούς τομείς της ζωής μου. Η συνέπεια ήταν η υπερβολική δόση”.

Όπως λέει “κανείς από τους φίλους μου δεν ήξεραν πως κάνω χρήση. Δεν το είπα σε κανέναν. Αυτό ήταν ένα πράγμα στο οποίο ήμουν πάρα πολύ καλή: να κρύβω τον εθισμό μου στο κρακ και την ηρωίνη”. Όλα έγινα ξεκάθαρα το 2018. “Όταν ανέκτησα τις αισθήσεις μου ήμουν τυφλή και στην εντατική. Χρειάστηκα δυο μήνες για να μπορώ να διαβάσω ένα βιβλίο, αλλά και πάλι δεν ήμουν 100 τοις εκατό καλά. Ήταν ενδιαφέρον το πόσο γρήγορα προσαρμόστηκα. Δεν άφησα τον εαυτό μου να στενοχωρηθεί για αυτό. Σκέφτηκα 'πώς μπορώ να το διορθώσω'”. Έκτοτε δεν μπορεί να οδηγήσει και συχνά εμφανίζονται μαύρες κουκκίδες στην εικόνα της.

Η τύφλωση ήταν ένα θέμα. Είχε πάθει και τρία εγκεφαλικά, ένα έμφραγμα, ανεπάρκεια ζωτικού οργάνου, πνευμονία και ασφυξία από τον εμετό της -που ήταν συνέπεια της υπερβολικής δόσης. Προκλήθηκε και μόνιμη 'ζημιά' στον εγκέφαλο. Οι Times είχαν γράψει πως της είχε συμβεί και κάτι ακόμα: την είχε βιάσει ο dealer της. Εκείνη δεν είχε σχολιάσει. Το έκανε τώρα.

Ενώ είχε συμπληρώσει έξι χρόνια 'καθαρή' από κοκαΐνη και Oxycontin, τον Απρίλιο του 2018 'κύλησε' ξανά στην περιοδεία της. Έκανε την 'ανακοίνωση' μέσω του τραγουδιού της με τίτλο “Sober”. “Την ημέρα που αποφάσισα πως θα 'σπάσω' τη νηφαλιότητα μου είχα πάει στα μαγαζιά, είχα αγοράσει τα πάντα και το βράδυ πήρα ναρκωτικά σαν να μην υπήρχε αύριο. Τα πήρα όλα μαζί. Δεν είχα κάνει meth, αλλά τη δοκίμασα τότε, μαζί με κοκαΐνη, κάνναβη, αλκοόλ και Oxycontin. Θα μπορούσα δηλαδή, να έχω πεθάνει”.

Το overdose και ο δεύτερος βιασμός

Έφτασε πάλι πολύ κοντά τρεις μήνες μετά: στις 24/7 “όταν μου σύστησαν την ηρωίνη και το κρακ”. Είχε πάει σε ένα πάρτι γενεθλίων, όπου 'χαμογελούσε και μιλούσε με όλους'. Στις 4 τα ξημερώματα επικοινώνησε με τον dealer της, για μια παραγγελία. Η παράδοση ήταν άμεση. “Δεν ήξερα ότι δεν είναι άριστης ποιότητας ή ότι έχει περιλάβει στο πακέτο ουσία 100 φορές πιο δυνατή από τη μορφίνη”. Όταν τελείωσε τη λήψη, δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Μετά έχασε τις αισθήσεις της. Τη βρήκε συνεργάτης της (είχε ανησυχήσει που ήταν ακόμα στο δωμάτιο της, ενώ η ώρα ήταν 11.00 και είδε πως ήταν αναίσθητη) και κάλεσε ασθενοφόρο. Όταν συνήλθε δεν είπε το όνομα του dealer ή τι είχε πάρει.

“Όταν με βρήκαν ήμουν γυμνή και μπλε. O dealer με είχε αφήσει για να πεθάνω, αφού πρώτα με εκμεταλλεύτηκε. Θυμάμαι πως όταν 'ξύπνησα' με ρώτησαν αν είχα κάνει κοινή συναινέσει σεξ. Εκεί μου ήλθε μια εικόνα στο μυαλό με αυτόν τον άνδρα να είναι από πάνω μου. Κατάλαβα πως δεν ήμουν σε θέση να δώσω τη συγκατάθεση μου για τίποτα”.

Το body-shamming

Ενώ της είχαν συμβεί όλα αυτά και προσπαθούσε να βρει έναν τρόπο για να συνεχίσει τη ζωή της, χωρίς να 'κουβαλάει' πια το παρελθόν της έζησε και την εμπειρία του body-shaming. Είχε πάρει κιλά και πολλοί έκριναν πως έπρεπε να σχολιάσουν αρνητικά, το γεγονός. Μεταξύ τους ήταν και media. Ένας τίτλος την ήθελε να “έχει πιο γεμάτη φιγούρα”. Απάντησε μέσω Instagram. Τάγκαρε στο ποστ τον αρθρογράφο και έγραψε πως όντως, είχε πάρει κιλά. Δεν ήταν εκνευρισμένη. Αδιαφορούσε, γιατί πια δεν την ένοιαζε τι λέει ο κόσμος και ποια είναι η 'ιδανική' εικόνα ενός γυναικείου σώματος. Ο δημοσιογράφος της ζήτησε συγγνώμη. Εκείνη τον ευχαρίστησε.

Η απόφαση να ζήσει 'όπως είμαι και όπως νιώθω'

Πριν πέντε ημέρες μίλησε για τη σεξουαλικότητα της. Αναφέρθηκε και στον αρραβώνα της με τον Μαξ Έχριτς, που κράτησε δυο μήνες. “Νιώθω πως γλίτωσα την τελευταία στιγμή που διέλυσα τη σχέση. Αν συνέχιζα να υπάρχω σε αυτή -ενώ έβλεπα ότι δεν 'λειτουργούσε' και πως προτιμούσα τις επαφές με γυναίκες-, δεν θα ζούσα με ειλικρίνεια για το υπόλοιπο της ζωής μου. Θα έμπαινα στο 'κουτί' των ετεροφυλόφιλων σχέσεων και της μονογαμίας. Όλα τελείωσαν τη μέρα που ρώτησα τον εαυτό μου αν είναι αυτός ο τρόπος που θέλω να ζήσω ή αν προτιμώ να ζήσω όπως πραγματικά νιώθω και είμαι. Όσο μεγαλώνω αντιλαμβάνομαι πόσο queer είμαι, για να παντρευτώ έναν άνδρα". Ενημέρωσε και πως όταν είπε στους γονείς της ότι είναι 'σεξουαλικά ρευστή' ένιωσε πραγματικά όμορφη. Εξ ου και μετά το είπε και σε όλον τον κόσμο.