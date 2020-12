Ο Bryan Cranston παρανομεί ξανά μετά το Breaking Bad: 2 ταινίες + 6 σειρές για να δεις

Το Netflix έχει τις περισσότερες προτάσεις για αυτή την εβδομάδα, αλλά δεν είναι οι μοναδικές.

Ο Bryan Cranston ζει ένα ακόμη Breaking Bad, το Netflix εξαπολύει το Mank του David Fincher και το έπος του Small Axe συνεχίζεται. Αυτές είναι οι ταινίες και οι σειρές που το Oneman ξεχώρισε για το ΣΚ σου.

Τι παρασκήνιο οδήγησε στο Home Alone; Ποια stunts κοψοχόλιασαν τους συντελεστές και τι διάγνωση έκανε πραγματικός γιατρός στα τραύματα των ληστών; Ποια θεωρία για τους γονείς του Kevin θα σου αλλάξει για πάντα την ταινία;

ΤΑΙΝΙΕΣ:

Mank

Ο David Fincher είναι σταθερός συνεργάτης του Netflix από τη δημιουργία του House of Cards, αλλά έχει να σκηνοθετήσει ταινία μεγάλου μήκους από το Gone Girl του 2014. Φέτος φτιάχνει την πιο πολύτιμη κινηματογραφική δημιουργία της πλατφόρμας με το Mank, ένα φιλμ που θα χρονογραφήσει τη μάχη μεταξύ του Orson Welles και του Herman Mankiewicz για το σενάριο του Citizen Kane. Στον κεντρικό ρόλο του Mankiewicz θα δούμε τον Gary Oldman, ενώ δίπλα του θα δούμε την Amanda Seyfried (Mamma Mia!), τη Lily Collins (Tolkien), την Tuppence Middleton (Sense8) και τον Charles Dance (Game of Thrones).

Εκτός από κινηματογραφικό γεγονός λόγω της επιστροφής του Fincher στις ταινίες μεγάλου μήκους, το “Mank” είναι το μεγαλύτερο χαρτί του Netflix για τα Όσκαρ του 2021 και συγκεκριμένα για το βραβείο Καλύτερης Ταινίας. Άκου στο POP για τις Δύσκολες Ώρες τι πιθανότητες έχει για το βραβείο, ποιες ταινίες μπορεί να το εμποδίσουν από τη νίκη και κατά πόσο θα είναι αυτή η χρονιά του Netflix στην τελετή.

Η ταινία στριμάρει στο Netflix.

Run

Οι σεναριογράφοι, οι παραγωγοί και ο σκηνοθέτης του breakout χιτ Searching με τον John Cho που είχαμε ξεχωρίσει το 2018, φτιάχνουν εδώ ένα καθαρόαιμο θρίλερ για μία μητέρα και κόρη που ανακαλύπτουν πράγματα η μία για την άλλη που δικαίως τις κάνουν να ανησυχούν. Η Sarah Paulson που έχει γίνει σύμβολο του σύγχρονου ψυχολογικού τρόμου μετά τις συνεργασίες της με τον Ryan Murphy στα American Horror Story και Ratched υποδύεται εδώ τη μητέρα της Chloe (Kiera Allen), μία γυναίκα με ένα σοκαριστικό μυστικό που θα κάνει τα πάντα για να κρατήσει κρυφό.

Το Run δεν δίνει πολύ χρόνο στους δύο βασικούς του χαρακτήρες για να κάνουν ισχυρές πρώτες εντυπώσεις και να βρουν τα πατήματά τους, αλλά αυτό κάνει την ερμηνεία της Paulson και της πρωτοεμφανιζόμενης Allen ιδιαιτέρως εντυπωσιακές. Είναι επίσης ακόμη ένα πρότζεκτ των τελευταίων ετών που ασχολείται με τη νοσηρή ψυχική διαταραχή που το Hollywood λατρεύει να μισεί και αυτό από μόνο του έχει ένα ενδιαφέρον ως προς τη διαχείριση. Πώς θα σωθεί η Chloe από τη μητέρα και την πλήρη της απομόνωση;

Η ταινία προβάλλεται στην on demand υπηρεσία Movies Club στην Cosmote TV.

ΣΕΙΡΕΣ:

Your Honor

Ο Bryan Cranston επιστρέφει απελπισμένος στην τηλεόραση. Γιατί ο γιος του στο Your Honor σκότωσε άνθρωπο, όχι γιατί τον βλέπουμε ξανά από τη μικρή οθόνη. Μετά το Defending Jacob, την πρώτη πραγματική επιτυχία της Apple TV+ όπου είδαμε τον εισαγγελέα Chris Evans να προσπαθεί να προστατεύσει τον γιο του από την κατηγορία της δολοφονίας, ο Bryan Cranston γίνεται άλλος ένας άνθρωπος του νόμου που θα επιχειρήσει να τον προσπεράσει για χάρη του τέκνου του.

Στο Your Honor του Showtime, ο Cranston υποδύεται έναν αξιοσέβαστο δικαστή της Νέας Ορλεάνης, τον Michael Desiato που βλέπει τη ζωή του να εκτροχιάζεται όταν ο γιος του χτυπά και εγκαταλείπει έναν νεαρό άνδρα μετά από αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Ο Desiato αποφασίζει να καλύψει το έγκλημα του παιδιού του, μόνο που διαπιστώνει σύντομα πως το θύμα ήταν ο γιος του πιο ισχυρού crime boss της πόλης. Τον δεύτερο παίζει ο υπέροχος Michael Stuhlbarg (Call Me By Your Name), στο πλάι του όμως βρίσκουμε επίσης τη Hope Davis σε ρόλο της συζύγου του που μπορεί να αποδειχθεί ακόμα πιο επικίνδυνη από τον άντρα της.

Η σειρά θα προβάλλεται από την Κυριακή στο αμερικανικό Showtime, ενώ στην Ελλάδα θα προβάλλεται από τη Δευτέρα 7/12 στις22.00, στο COSMOTE SERIES HD.

Selena: The Series

Το Selena: The Series είναι ένα από τα ρίσκα της λίστας. Από τη μία πλευρά η Selena Quintanilla ήταν και παραμένει ένα τεράστιο σύμβολο για την Tejano μουσική και τη λατινοαμερικανική κουλτούρα παρά τα 25 χρόνια που έχουν μεσολαβήσει από τον άδικο θάνατό της. Από την άλλη, η οικογένειά της υπήρξε πάντοτε εξαιρετικά προστατευτική με την εικόνα της τραγουδίστριας και έχει κατά καιρούς κάνει στην άκρη τον ευτυχισμένο της γάμο με τον Chris Perez λόγω προσωπικής έριδας μεταξύ τους, άρα μένει να δούμε πόσο αυθεντικά θα αντιμετωπίσουν τη ζωή της κόρης τους από τον ρόλο των executive producers. Δεν έχει βοηθήσει επίσης ότι η ηθοποιός που επιλέχθηκε να την υποδυθεί έχει πολύ διαφορετικό σωματότυπο από αυτόν της Selena και οι φαν της τραγουδίστριας σχολιάζουν εδώ και καιρό ότι θα προτιμούσαν να είχε γίνει κάποια πιο αντιπροσωπευτική επιλογή ως προς το βάρος της.

Δεν θα μπορούσε να λείπει από τις επιλογές του ΣΚ πάντως, μιλάμε για μία από τις πιο πολυαναμενόμενες σειρές του Netflix. Ο ρόλος της Selena είχε εκτοξεύσει την καριέρα της Jennifer Lopez πριν 23 χρόνια, θα δούμε τι μπορεί να κάνει για αυτήν της Christian Serratos (The Walking Dead).

Η σειρά στριμάρει στο Netflix.

The Holiday Movie That Made Us

Μετά το The Toys That Made Us και το The Movies That Made Us, έρχεται το The Holiday Movies That Made Us από την ίδια ομάδα για να εμβαθύνει στη δημιουργία χριστουγεννιάτικων blockbusters όπως το Elf και το Nightmare Before Christmas. Η εκπομπή υπάρξει απολαυστική ως τώρα, ένα must για Gen X και millennials.

Η εκπομπή στριμάρει στο Netflix.

Big Mouth: Season 4

Το Big Mouth, το γλυκό, σουρεάλ, άξεστο adult animation του Netflix, επιστρέφει λίγο πριν από τη νέα σχολική χρονιά. Όταν η γνωστή παρέα αντιμετωπίζει προβλήματα στη θερινή κατασκήνωση, σκοτεινά alter ego, απαγορευτικά όρια στο φάσωμα και την Tito, το κουνούπι του άγχους.

Η σειρά στριμάρει στο Netflix.

Detention: The Series

Βασισμένο στο ομώνυμο παιχνίδι περιπέτειας του 2017 από την Ταϊβάν, το Detention: The Series ακολουθεί μία βασανισμένη μαθήτρια που ανακαλύπτει ανησυχητικά μυστικά στο απομακρυσμένο της Λύκειο, ενώ την ίδια στιγμή συναντά και ένα φάντασμα σε μια απαγορευμένη περιοχή του σχολείου της που θα ανατρέψει τη ζωή της.

Βασισμένο στο παιχνίδι περιπέτειας της με το ίδιο όνομα το 2017, το Detention: The Series περιστρέφεται γύρω από τον μαθητή της μεταβίβασης Yunxiang Liu (Lingwei Lee) καθώς συναντά το φάντασμα του Ruixin Fang (Ning Han) σε μια απαγορευμένη περιοχή στο σχολείο της.

Όπως και στο παιχνίδι, η μεταφορά του Netflix τοποθετείται στην περίοδο της λευκής τρομοκρατίας στην Ταϊβάν που διήρκησε από το 1947 ως το 1987.

Η σειρά στριμάρει στο Netflix.

Small Axe: Red, White and Blue

Με φόντο τις πολύχρωμες δεκαετίες του ’70 και του ’80 (1969 έως 1982 συγκεκριμένα), τα πέντε φιλμ στη σειρά ταινιών του Steve McQueen θα απεικονίσουν αληθινές ιστορίες θάρρους, ελπίδας και επαναστατικότητας, με πρωταγωνιστές πρόσωπα που μέσα από περιστατικά βίας και ρατσισμού συνέβαλαν στην προάσπιση του δικαιώματος στην ίση και δίκαιη μεταχείριση όλων των μειονοτήτων. Ο οσκαρικός δημιουργός του 12 Χρόνια Σκλάβος εμπνέεται από το τζαμαϊκανό ρητό που λέει ότι «εάν εσύ είσαι το μεγάλο δέντρο, εμείς είμαστε το μικρό τσεκούρι» και φτιάχνει μία σειρά ανθολογικών ταινιών που θα ανήκαν άνετα στη μεγάλη οθόνη αν ο McQueen δεν ήθελε το πιο φιλόδοξό του πρότζεκτ ως τώρα να προβληθεί συγκεκριμένα από το BBC.

Μετά από την αντίσταση στο Mangrove και το πάρτι αισθήσεων του Lovers Rock, σειρά έχει η πραγματική περίπτωση του Leroy Logan που υποδύεται ο John Boyega των Star Wars. Ο Boyega παίζει έναν νεαρό άνδρα με καταγωγή από την Τζαμάικα που είχε αποφασίσει κατά τη διάρκεια των ‘80s να ενταχθεί στην αστυνομία για να προσπαθήσει να αλλάξει εκ των έσω τον συστημικό της ρατσισμό. Ο Boyega που είδαμε πριν λίγους μόλις μήνες να διαμαρτύρεται στους δρόμους του Λονδίνου με αφορμή τη δολοφονία του George Floyd υιοθετεί αβίαστα εδώ τη στωικότητα του Logan, ενσωματώνοντας σπαρακτικά έναν άνθρωπο που βρίσκεται ουσιαστικά χωρίς πατρίδα εξαιτίας των αποφάσεών του. Όπως συμβαίνει σε ολόκληρη τη φιλμογραφία του McQueen, οι ερωτήσεις είναι δύσκολες και οι απαντήσεις (αν έρθουν ποτέ) δυσκολότερες.

Η σειρά είναι διαθέσιμη στη δωρεάν on demand υπηρεσία COSMOΤΕ TV PLUS, όπου θα προστίθενται κάθε Δευτέρα τα υπόλοιπα επεισόδια.

