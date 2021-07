Sex Pistols: Σε νομική διαμάχη, με τους Jones και Cook να μηνύουν τον Johnny Rotten

Ο κιθαρίστας Steve Jones και ο ντράμερ Paul Cook του συγκροτήματος 'Sex Pistols' δέχθηκαν πρόταση που τους έγινε από τηλεοπτική σειρά, για να παραχωρήσουν τα δικαιώματα χρήσης από τραγούδια της μπάντας. Η σειρά η οποία θα αφορά αστέρες της πανκ και ροκ μουσικής βιομηχανίας θα προβληθεί στη τηλεόραση και θα βασίζεται στα απομνημονεύματα του Jones.

Ο Johnny Rotten όμως, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι John Lydon, αρνήθηκε τη πρόταση να παραχωρήσουν άδεια και χαρακτήρισε την ιδέα "προσβλητική".

Ο δικηγόρος των Jones και Cook, Edmund Cullen, δήλωσε τη Πέμπτη (15/7) σε δικαστή, στο Λονδίνο, ότι οι πρώην συνάδελφοι και φίλοι έχουν πλέον "εύθραυστη" σχέση. Ο Cullen ισχυρίστηκε ότι, σύμφωνα με τους όρους συμφωνίας που έγινε το 1998 μεταξύ των μελών της μπάντας, οι αποφάσεις σχετικά με την αδειοδότηση, θα πρέπει να συμμορφώνονται ως προς την επιθυμία της πλειοψηφίας.

Ο Lydon, ωστόσο, υποστηρίζει ότι οι άδειες χρήσης της μουσικής τους, δεν μπορούν να χορηγηθούν χωρίς τη δική του συγκατάθεση.

Ο Edmund Cullen, είπε ότι τόσο ο αρχικός μπασίστας της μπάντας, Glen Matlock, όσο και ο αντικαταστάτης του, Sid Vicious, υποστήριξαν τη θέση των Cook και Jones. Πάντως, το δικαστήριο όπως αναμένεται θα συνεχιστεί την επόμενη εβδομάδα.

Τα μέλη του συγκροτήματος ενώθηκαν το 1975 στο Λονδίνο και έγραψαν ιστορία στη βρετανική μουσική σκηνή. Τα πιο δημοφιλή τραγούδια τους ήταν το "God Save the Queen" και το "Anarchy in the UK". Το συγκρότημα διαλύθηκε το 1978, αφότου κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ, έκτοτε όμως, τα επιζώντα μέλη έχουν επανενωθεί αρκετές φορές για συναυλίες.

Η τηλεοπτική σειρά "Pistol" αναμένεται να μεταδοθεί το επόμενο έτος, με τον βραβευμένο από την Ακαδημία, σκηνοθέτη του "Trainspotting" και "Slumdog Millionaire", Danny Boyle.

