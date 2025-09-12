Συνεδριακές επιλογές με προσωπικότητα και τεχνολογία στο ONOMA Hotel

Όταν κάθε εταιρική εκδήλωση σχεδιάζεται με φροντίδα και σύγχρονο εξοπλισμό

Στο ONOMA Hotel, οι ιδέες σας βρίσκουν τη σκηνή που τους αξίζει

Υπάρχουν χώροι που απλώς φιλοξενούν συναντήσεις και υπάρχουν χώροι που τις μετατρέπουν σε εμπειρίες με αξία, σε γεγονότα που αφήνουν αποτύπωμα. Το ONOMA Hotel ανήκει χωρίς δεύτερη σκέψη στη δεύτερη κατηγορία.

Τεχνολογία και personalization: η καρδιά της επιτυχίας

Εδώ, η τεχνολογία δεν είναι απλώς σύγχρονη. Είναι state of the art. Οι συνεδριακές μας αίθουσες είναι εξοπλισμένες με ό,τι πιο εξελιγμένο απαιτεί ένα σύγχρονο business event: διαδραστικές οθόνες, έξυπνα ηχοσυστήματα, ευέλικτα setups και φωτισμούς που προσαρμόζονται σε κάθε ανάγκη. Όμως, αυτό που ξεχωρίζει στο ONOMA, δεν είναι μόνο ο εξοπλισμός. Είναι η προσωπική φροντίδα πίσω από κάθε λεπτομέρεια. Είναι το personalization.

Γιατί για εμάς, κάθε εταιρική συνάντηση είναι μοναδική και πρέπει να αισθάνεται έτσι. Προσαρμόζουμε τον χώρο, τις υπηρεσίες και την εμπειρία συνολικά γύρω από το προφίλ της εκδήλωσης και του κοινού της. Δεν εφαρμόζουμε “one size fits all” λογικές. Αντιθέτως, σχεδιάζουμε προτάσεις tailor-made, γιατί γνωρίζουμε πως καμία εταιρεία δεν είναι ίδια με την άλλη. Και γιατί η επαγγελματική τελειότητα κρύβεται στις μικρές, human-centered λεπτομέρειες.

Σκεφτείτε το συνέδριό σας στο ONOMA σαν ένα χειροποίητο κοστούμι προσαρμοσμένο πάνω σας, στη δομή, το ύφος και τον ρυθμό του δικού σας brand. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, από τη διάταξη του χώρου μέχρι το πώς υποδέχεται ο φωτισμός τους συμμετέχοντες.

Οι αίθουσες που δίνουν πνοή στις ιδέες σας

Ειδικότερα, η αίθουσα “Library”, με φόντο τον ορίζοντα της πόλης, λειτουργεί σαν σκηνή θεάτρου που αγκαλιάζει τα πιο δυναμικά presentations.

Η “Dining Room”, μεγάλη και πολυτελής, προσφέρει έναν εκλεπτυσμένο χώρο, ιδανικό για gala και corporate dinners που απαιτούν διακριτική κομψότητα.

Η “Living Room” δημιουργεί μια ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα, κατάλληλη για workshops και brainstorming sessions, όπου η άνεση και η λειτουργικότητα ενώνονται αρμονικά.

Η “Playroom”, με τον εκσυγχρονισμένο εξοπλισμό της, εξυπηρετεί κάθε είδους event που χρειάζεται ευελιξία και τεχνολογική υποστήριξη.

Για πιο ολιγομελή συνέδρια και συναντήσεις, η “Boardroom” αποτελεί την τέλεια επιλογή, αφού αν και μικρότερη σε έκταση, δεν υστερεί σε τίποτα από τις υπόλοιπες, προσφέροντας τον ίδιο υψηλό τεχνολογικό και υλικοτεχνικό εξοπλισμό.

Δεν διοργανώνουμε απλώς συνέδρια. Συνδημιουργούμε στιγμές κύρους, επαφής και νοήματος. Σε έναν χώρο που σέβεται τον χρόνο σας, τον λόγο σας, την ενέργειά σας.

Σκεφτείτε το. Κάθε φως, κάθε ήχος, κάθε παύση και κορύφωση βρίσκονται στη σωστή τους θέση. Όπως σε μια καλοσκηνοθετημένη συναυλία, έτσι κι εδώ, όλα λειτουργούν με ρυθμό και συνέπεια, ώστε το αποτέλεσμα να είναι αρμονικό και αξέχαστο.

Η ομάδα μας βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε βήμα όχι απλώς ως πάροχος, αλλά ως trusted partner. Γιατί στον πυρήνα μας, είμαστε κάτι παραπάνω από ξενοδοχείο. Είμαστε ο καμβάς όπου η επαγγελματική σας ταυτότητα μπορεί να εκφραστεί με σιγουριά, φινέτσα και ουσία.

Και φέτος τον χειμώνα οι ιδέες και η δημιουργικότητά σας στη Θεσσαλονίκη θα εκφραστούν, όπως τους αξίζει, στο ΟΝΟΜΑ Hotel.