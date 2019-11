The Meet Market: Δύο μέρες γεμάτες ψώνια και δραστηριότητες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

The Meet Market - Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

“Μηχανουργείο”, “Προαύλιο Μηχανουργείου” & “Αποθήκη”

Σάββατο 9 & Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2019

Πειραιώς 100, Γκάζι 11854, Αθήνα

Ωράριο: Σάββ. 12.00 - 22.00 // Κυρ. 11.00 - 22.00

The Meet Market

Νοέμβρης… αυτός ο τόσο υποτιμημένος μήνας. Τον πετυχαίνουμε ακριβώς πριν τα Χριστούγεννα, άρα δεν λαμβάνει ούτε στο ελάχιστο την ίδια προσοχή με τον Δεκέμβρη…αλλά ούτε και την δημοσιότητα του Οκτώβρη που έχει το halloween -το οποίο ας παραδεχτούμε πως είναι πλέον της μόδας- αλλά και οι ανέμελες καλοκαιρινές “κοντομάνικες” βραδιές ανήκουν πια στο παρελθόν, επομένως ωχριά μπροστά στον Σεπτέμβρη…

Αχ Νοέμβρη…το Meet Market σε αγαπά ακόμα. Γι’ αυτό θα σε γιορτάσει. Στο Γκάζι. Το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10. Σημειώστε τα ημερολόγιά σας και ελάτε να μας βρείτε στην αγαπημένη μας Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, εσωτερικά στο κτίριο “Μηχανουργείο” και εξωτερικά στο “Προαύλιο Μηχανουργείου” με περισσότερα από 100 περίπτερα τοπικών ανεξάρτητων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, εκ των οποίων πολλοί θα λάβουν μέρος για πρώτη φορά!

Ως συνήθως, το μωσαϊκό του Meet Market θα συνθέσουν τα non stop dj sets, οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τους μικρούς επισκέπτες από την ομάδα ΠΑΙΖώΝΤΑΣ και τα δώρα για όλους στο Κεντρικό Ταμείο - Info point της διοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων και 2 καλαθιών με δώρα από όλους τους εκθέτες για 2 τυχερούς που θα ανακοινωθούν έπειτα από κλήρωση!

Ελάτε για μια βόλτα, για συναντήσεις & συναναστροφές, για ποτό & φαγητό στο μηνιαίο μας meet up… ή απλά για να δείξετε λίγη αγάπη στον Νοέμβρη.

#themeetmarket #keepitlocal #supportcreativity



www.themeetmarket.gr

IG: @themeetmarket_athens

FB: The Meet Market @themeetmarket.athens

The Meet Market

The Meet Market: Μια διήμερη γιορτή καινοτομίας και πρωτοπορίας. Μία νομαδική αγορά από τοπικά προϊόντα, φρέσκες ιδέες, φιλικό κοινό και συμμετέχοντες. Ένα οπτικο-ακουστικό παζλ από χειροποίητα ρούχα ανεξάρτητων σχεδιαστών, αξεσουάρ, αντικείμενα τέχνης, βιολογικά προϊόντα, είδη σπιτιού, νόστιμες λιχουδιές, συλλεκτικά vintage & retro προϊόντα, βινύλια, διαδραστικά παιχνίδια, δώρα, DJ sets και θετική ενέργεια!

LINE-UP:

Hand-Designer Clothes:

Eating +he Goober, e-outfit, In the Wee Hours of His Mind, Inky, Joanna Misseli, Les Poupees, Mamadoo, OR Handmade, Otkutur, Razzmatazz, Smaragdi Knitwear, sTeehos, ΣυνARTησιες, Xana

Kids, Toys & Pets:

Beaver’s Wooden Toys, Cow makes MOO, Crafter Mama, Ergastiri 37, I Love Bows, κουμπί, Lemon Dreamz, Ο Γάτος Μαουρίτσιο, Paradise Waterfalls, Petit Boutik, Starflings, YAZ

Shoes, Bags & Accessories:

Aelia Greek Sandals, Ange, Desperate Bags, ElGreco, e-soho shop, Έχω μία Ιδέα, {flu:k}HandMade ArtBits by Smaro Botsa, Καλά Μπλεξίματα, Καρλή Ειρήνη, MoMo Handcrafted, Myrto Arvaniti, QueenBeeCr, Sakka Handmade, Sotiria, tiramisu, twocan handmade, Urban Queen, Zalu Metal Bowties

Jewelry:

Armonia Craft, Art Rings, Atermono, Bastet, Buho Crafts, Countess Wilhelmina, Design is Play, Desperate Jewelry, Dots. Art for all, Ilianne - Jewelry Made of Love, j.a.m., Jousourum, Kyma Jewelry, Madamoiselle, Mikrama, Myrtilo Jewelry, Rallegra, Sofia Tsifopoulou, Voileta Filippou Jewelry, xoutous, Wood Watch, Zeta

The Meet Market

Vintage & Retro:

Bohemian Heaven Vintage, The Magic Bus, Trash Vintage Clothing, Vaso Voulgari

Mind, Body & Soul:

bee naturalles, Bric a Brac, Ethereal, Gaia Products, Lavandula Drops of Purple, Melissafarm, Mamellada, Pheadra Botanicals, Sillage, Spirulina Supreme, Valsamon

Art, Books, Photography & Prints:

Inlenso Photography, Jazz Illusions, Lucky Elephant, The Greener Pastures, Vintage Trip

Objects, Records, Furniture & Home Deco:

Ioulia Geraskli Ceramic Lab, Made by Tifi, Pots & Plants by 2bmt, Think Pig, "χοχλιδάκι" wood creations

Mmmm…. Food:

Αριάδνη, Chocome, Five Twenty, Falafeladiko, Food Truck, Καλλίδρομο - Μέλι / Βότανα / Κεραλοιφές, Ο Όντας Φαλέφελ, PASTABOUKIS, Penelope’s Marmalade, Royal Curry House, ΣάΟΣ - χειροποίητα παραδοσιακά προϊόντα, Soaping Therapy, The Meet Market Bar, Το Δισάκι Φυστικοβούτυρο, Troo//Food//Liberation, ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ

The Meet Market

FOR THE KIDS:

ΠΑΙΖώΝΤΑΣ

Σάββατο 9 Νοέμβρη 2019 | Προαύλιο Μηχανουργείου & Skywalk

12.00-16.00

Για ακόμη μια φορά η ομάδα ΠΑΙΖώΝΤΑΣ θα βρίσκεται στο Meet Market για υπαίθριες ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες όπως mega jenga, zip lining, slack line, καφασοαναρρίχηση και πολλά άλλα, για παιδιά που συνδυάζουν αρμονικά το διασκεδαστικό παιχνίδι με τη βιωματική μάθηση!

Η Παι-ζώντας αποτελείται από ανθρώπους που προέρχονται από διαφορετικούς χώρους και επαγγέλματα που η ανάγκη για επικοινωνία και ταξίδι στην φαντασία μέσα από το διαδραστικό παιχνίδι, τους έφερε όλους κοντά. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίον επικοινωνούν, αλλά πάνω από όλα αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο παί-ζουν!

Mauricio Bookstore

Σάββατο 9 Νοέμβρη 2019 | Κτίριο Αποθήκη

Αναγνώσεις παραμυθιών από το γάτο Μαουρίτσιο για παιδιά από 1,6 έως 5 ετών.

Για ηλικίες 1,6-3 ετών

12.30 // 18.00

Για ηλικίες 3-5 ετών

16.30 // 19.00

*Και μία ανάγνωση για τους μικρούς φίλους που δεν κοιμούνται το μεσημέρι

14:30 (1,5 - 5 ετών)

The Meet Market

Κυριακή 10 Νοέμβρη 2019 | Κτίριο Αποθήκη

Για ηλικίες 1,6-3 ετών

17.00

Για ηλικίες 3-5 ετών

19.00

*Και μία ανάγνωση έκπληξη

20:30 (1,6 - 5 ετών)

ΠΡΟΣΒΑΣΗ:

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων: Πειραιώς 100, Γκάζι | #20yrsTECHNOPOLIS

Πρόσβαση: Μετρό: Σταθμός «Κεραμεικός», Τρόλεï: No. 21 (από Ομόνοια), Στάση «Φωταέριο», Λεωφορεία: 035, 049, 227, 815, 838, 914, Β18, Γ18, Στάση «Φωταέριο»