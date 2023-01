Adam Rich: Πέθανε στα 54 του ο ηθοποιός της σειράς "Eight Is Enough"

Ο Adam Rich AP

Θλίψη στο Χόλιγουντ, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο Άνταμ Ριτς, ο οποίος έγινε γνωστός μέσα από την σειρά Eight Is Enough.

Ο Adam Rich (Άνταμ Ριτς), ο ηθοποιός που έγινε γνωστός από παιδί καθώς έπαιζε στην αγαπημένη σειρά "Eight Is Enough", πέθανε σε ηλικία 54 ετών, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή της κομητείας του Λος Άντζελες. 'Οπως αναφέρει το CNN, ο Άνταμ Ριτς πέθανε το Σάββατο στο σπίτι του στο Λος Άντζελες. Την είδηση επιβεβαίωσε και η οικογένεια του ηθοποιού, χωρίς να αναφέρει την αιτία του θανάτου. ADVERTISING Ο Άνταμ Ριτς εμφανίστηκε επίσης σε πολλές τηλεοπτικές εκπομπές και σε διάφορες ταινίες στα τέλη της δεκαετίας του '70 και του '80, όπωε στο "Fantasy Island", το "CHiPs" και το "Small Wonder". Η τελευταία τηλεοπτική εμφάνιση του Rich ήταν ένα επεισόδιο στο "Baywatch" το 1993, προτού τελικά απομακρυνθεί από την οθόνη για τουλάχιστον δέκα χρόνια. Αργότερα υποδύθηκε τον εαυτό του στην κωμωδία του David Spade το 2003, "Dickie Roberts: Former Child Star» ενώ υποδύθηκε και τον Crocodile Dundee στην τηλεοπτική σειρά Reel Comedy την ίδια χρονιά. Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

SHARE: