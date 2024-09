Agatha All Along: Ποια είναι τελικά η μάγισσα της Marvel και γιατί έγινε viral

Η σύναξη των μαγισσών έχει συγκεντρωθεί και το “Agatha All Along” είναι τώρα διαθέσιμο στο Disney Plus. Τα δύο πρώτα επεισόδια της νέας σειράς της Marvel δίνουν ένα δυνατό ξεκίνημα.

Είναι δύσκολο να παρακολουθείς τις νέες κυκλοφορίες στις συνδρομητικές πλατφόρμες και να μην έχει πάρει το μάτι σου κάπου την Agatha… Ακόμα και αν γράψεις “aga” στην αναζήτηση στην Google, θα εμφανιστεί στα πρώτα προτεινόμενα αποτελέσματα η νέα σειρά της “Agatha All Along“, η οποία έκανε χθες, Πέμπτη, πρεμιέρα στο Disney Plus και ήδη συζητιέται τρελά. Ας εξερευνήσουμε ποια είναι τελικά η μοβ μάγισσα της Marvel και γιατί έχει γίνει η νέα viral φρενίτιδια…

Ποια είσαι Agatha Harkness;

Μια γρήγορη απάντηση είναι αποτελεί μια γνωστή ηρωίδα από τα υπερηρωικά κόμικ της Marvel, η οποία έγινε διεθνώς γνωστή το 2021 όταν την υποδύθηκε η εξαιρετική Kathryn Hahn στην τηλεοπτική σειρά του MCU “WandaVision” (προβάλλεται από το Disney Plus).

Αν έχεις δει Wandavision, έχεις ήδη εικόνα της χειμαρρώδους ερμηνείας της Hahn που δικαίως την ανέδειξε σε είδωλο της σύγχρονης ποπ κουλτούρας. Αν όχι ακολουθεί μια όσο γίνεται πιο σύντομη σύνοψη του τι έχεις χάσει στο WandaVision:

Την εποχή των ταινιών “Avengers: Infinity War” και “Avengers: Endgame” το hype για κάθε πρότζεκτ που σχετιζόταν με κόμικ ήταν στα ύψη. Ανάμεσα στους ήρωες που ξεχώρισαν και απέκτησαν τρελή δημοφιλία ήταν η Scarlet Witch – την ενσαρκώνει πολλά χρόνια τώρα η υπερ-ταλαντούχα Elizabeth Olsen”. Και αυτό γιατί α) είναι η πιο ισχυρή από όλους τους Avengers β) έχει ένα περίπλοκο και τραγικό backstory. Τρελός συνδυασμός για επιτυχία, η οποία φυσικά και ήρθε. Ο τηλεοπτικός παραγωγός Jac Schaeffer μυρίστηκε το potential και ανέπτυξε τη σειρά “WandaVision” με πρωταγωνίστρια την πορφυρή μάγισα της Marvel. Είτε είσαι φαν των κόμικς είτε όχι, το WandaVision αποτελεί ένα τηλεοπτικό διαμαντάκι που έχει ήδη γράψει ιστορία: Και αυτό γιατί αποτελεί μια ερωτική επιστολή σε όλα τα sitcoms της Αμερικής που αγαπήσαμε από τα 60’s μέχρι σήμερα, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί μια πολύ έξυπνη σπουδή πάνω στη διαχείριση της απώλειας και του πένθους. Πρόσθεσε σε αυτό δράση και μυστήριο κι έχεις μια ιδέα του τι σε περιμένει.

Ως μεγάλη “κακιά” στο σόου, αναδείχθηκε η Agatha Harkness, μια αιωνόβια μάγισσα, η οποία ήθελε να κλέψει τις δυνάμεις της Scarlet Witch και κρυβόταν πίσω από τη μεγάλη πλεκτάνη της σειράς. Εμφανίστηκε από το πρώτο κιόλας επεισόδιο ως ενοχλητική γειτόνισσα Agnes, ένας μικρός ρόλος αλλά το μπρίο της Hahn και η αινιγματική απόδοση του χαρακτήρα έκλεψαν γρήγορα την παράσταση με όλους να θέλουν να μάθουν ποια πραγματικά είναι η Agnes, κάτι που αποκαλύφτηκε στα τελευταία δύο επεισόδια, μέσα από μια μιούζικαλ σεκάνς: Το τραγουδάκι “Agatha All Along” που φυσικά έγινε viral.

Ας το θυμηθούμε:

Στο φινάλε του WandaVision η Agatha ηττήθηκε – όπως ήταν αναμενόμενο -, κι έχασε μάλιστα όλες τις μνήμες της. Δεν γινόταν όμως ένας τόσο απολαυστικός χαρακτήρας να μείνει στη λήθη. Έτσι η Marvel αποφάσισε να δώσει στη δημιουργική ομάδα του WandaVision την ευκαιρία για μια νέα σειρά με πρωταγωνίστρια τη Hahn.

Όπερ και εγένετο: Το “Agatha All Along” κυκλοφόρησε τα 2 πρώτα του επεισόδια χθες και είναι το νέο talk of the town.

Αξίζει να δεις το Agatha All Along;

Η απάντηση είναι ναι: Αν είσαι κομικόφιλος, σίγουρα θα υπάρξουν πολλές ενδιαφέρουσες ανατροπές με τις πρώτες από αυτές να αφορούν στο ποιοι είναι οι χαρακτήρες που πλαισιώνουν την Agatha. Πρώτα πρώτα ποιος είναι ο γκοθ έφηβος που υποδύεται ο Joe Locke και παραμένει σκοπίμως ακατονόμαστος και ύστερα ποια είναι η Rio Vidal που υποδύεται η σκοτεινή Audrey Plaza.

Αν πάλι σου αρέσουν τα horror flicks με μάγισσες, ναι δαγκωτό…

Το πρώτο επεισόδιο ξεκινά αποτίνοντας φόρο τιμής στο πολυβραβευμένο αστυνομικό δράμα “Mare of Easttown” αλλά πολλή γρήγορα παίρνει τη δική του τροπή, όταν η Agatha ξυπνά από το ξόρκι της Scarlet Witch κι επιδιώκει να ανακτήσει τις δυνάμεις της. Για να το πετύχει αυτό θα χρειαστεί να επιστρατεύσει άλλες μάγισσες και να φτιάξει τη δική της σύναξη… Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο “Δρόμος της Μάγισσας” που θα την οδηγήσει στον τελικό στόχο της, δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα…

Η Agatha στα κόμικς

Η Agatha Harkness είναι δημιούργημα του κορυφαίου Stan Lee και του καλλιτέχνη Jack Kirby. Έκανε την πρώτη της εμφάνιση στο τεύχος Fantastic Four #94 τον Οκτώβριο του 1969. Είναι μια αιωνόβια ισχυρή μάγισσα που μεταξύ άλλων είχε δικαστεί και κατά τις δίκες των μαγισσών στο Σάλεμ. Μπορεί να χειρίζεται τη μαγεία για να πετυχαίνει διάφορα αποτελέσματα, όπως ψυχοκίνηση, αιώρηση, ακόμα και να αξιοποιεί εξωδιαστασιακή ενέργεια μέσα από ξόρκια. Μάλιστα, είχε καταφέρει να σβήσει από τη μνήμη της Wanda Maximoff, ενώ έχει επιδείξει ισχυρές τηλεπαθητικές ικανότητες.

Αρχικά, η Agatha παρουσιαζόταν ως μια ηλικιωμένη γυναίκα που είχε καταφέρει να επιβιώσει για αιώνες μέσω της μαγείας. Ωστόσο, μετά από μια μυστηριώδη “αναγέννηση”, επέστρεψε σε ηλικία περίπου 30 ετών, ανακτώντας τη νεότητά της και τις δυνάμεις της.

Marvel Comics

Πρωτοεμφανίστηκε στα κόμικς ως γκουβερνάντα του Franklin Richards, γιου των Reed Richards και Susan Storm των Fantastic Four, ενώ αργότερα εκπαίδευσε τη Scarlet Witch (κατά κόσμον Wanda Maximoff) στη τέχνη της μαγείας. Μητέρα του υπερκακοποιού Nicholas Scratch, η Agatha υπήρξε μέλος και της ομάδας “Daughters of Liberty”. Παρόλο που εμφανίστηκε αρχικά ως ηλικιωμένη γυναίκα, κατόρθωσε να ανακτήσει τη νιότη και να αυξήσει τη δύναμή της.

Στη δεκαετία του ’80, οι “Επτά μάγισσες του Σάλεμ” επέστρεψαν και κατέλαβαν ξανά την πόλη Νέα Σάλεμ. Στη μάχη που δόθηκε, έκαψαν την Agatha στην πυρά. Παρόλα αυτά, η μάγισσα συνέχισε να εμφανίζεται με αστρική μορφή στα κόμικς – βοήθησε μάλιστα τη Scarlet Witch να μείνει έγκυος με τα δίδυμα παιδιά του Vision, του ανδροειδούς συζύγου της.

Η Agatha εμφανίστηκε ξανά, ζωντανή και ακέραιη, όταν τα δίδυμα άρχισαν να παρουσιάζουν περίεργες συμπεριφορές, και η Wanda είχε καταρρεύσει ψυχολογικά μετά τον θάνατο του Vision. Τελικά, όταν ο Mephisto διεκδίκησε τα παιδιά της Scarlet Witch ως κομμάτια της ψυχής του, η Agatha, σε μια προσπάθεια να την προστατεύσει από τον πόνο, της έσβησε τη μνήμη…