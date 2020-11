Αλεξάνδρου: Η Μενεγάκη είναι "μάθημα" που πρέπει να διδάσκεται σε πανεπιστήμιο

Καλεσμένος στο "The 2night Show" βρέθηκε το βράδυ της Τετάρτης (18/11) ο Δημήτρης Αλεξάνδρου. Το γνωστό μοντέλο και κριτής του "Style Me Up" μίλησε μεταξύ άλλων για την πρώην συνεργάτιδά του, Ελένη Μενεγάκη, ενώ αναφέρθηκε και στην απόφασή της να μείνει εκτός τηλεόρασης τη φετινή σεζόν..

"Την Ελένη δεν την έχω δει από τη στιγμή που αποχώρησε γιατί. Έχει φύγει να χαρεί και αυτή τη ζωή της. Η Ελένη είναι "μάθημα" που πρέπει να γίνεται στα πανεπιστήμια. Θεωρώ ότι είναι μια τέτοια γυναίκα. Πέραν του ότι είναι πάρα πολύ, όμορφη -καλά το όμορφη είναι τόσο βαρετό να το λες, για κάτι που είναι δεδομένο- είναι έξυπνη, δημιουργική, είναι "Μαγκάιβερ" η Ελένη", είπε χαρακτηριστικά.

Ενώ για την αποχώρησή της από την τηλεόραση τόνισε: "Πρέπει να ζήσει λίγο με τον Μάκη, πρέπει να ζήσει λίγο την οικογένεια και τα παιδιά της".

