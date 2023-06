"And Just Like That": Η Σαμάνθα επιστρέφει στη 2η σεζόν για μία και μόνο σκηνή και οι φαν παραληρούν

Και... έτσι ακριβώς, η Κιμ Κατράλ μπαίνει και πάλι στα παπούτσια του iconic ρόλου της Σαμάνθα Τζόουνς και επιστρέφει στη δεύτερη σεζόν του "And Just Like That", του σίκουελ του "Sex and The City" του HBO Max.

Για μία όμως μόνο σκηνή.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από το Variety, η Κιμ Κατράλ θα επαναλάβει τον εμβληματικό ρόλο της διάσημης αμερικανικής σειράς στο φινάλε της δεύτερης σεζόν του "And Just Like That", χωρίς μάλιστα να συναντηθεί με καμία συμπρωταγωνίστριά της, ούτε φυσικά με την Κάρι Μπράντσο (Σάρα Τζέσικα Πάρκερ), οι σχέσεις των οποίων δεν φαίνεται να είναι και οι καλύτερες τα τελευταία χρόνια.

Όπως έχει γίνει γνωστό, η Σαμάνθα, η οποία έχει μετακομίσει στο Λονδίνο, στη μία και μοναδική σκηνή που θα προβληθεί στο "And Just Like That" θα έχει μία τηλεφωνική συνομιλία με την Κάρι, με τη σκηνή να έχει γυριστεί στις 22 Μαρτίου στη Νέα Υόρκη, ενώ φυσικά κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων δεν συναντήθηκε με καμία από τις συμπρωταγωνίστριές της.

Ο ρόλος της Σαμάνθα Τζόουνς δεν θα συνεχιστεί, αναφέρει το Variety.

Φυσικά, η επιστροφή της Σαμάνθα ακόμα και αν είναι για τόσο λίγο, έχει ήδη ενθουσιάσει τους θαυμαστές του "Sex and the City", οι οποίοι αδημονούσαν για να δουν ξανά, μετά από χρόνια, έναν από τους πιο αγαπητούς χαρακτήρες της σειράς.



Υπενθυμίζεται ότι η Κιμ Κατράλ ανακοίνωσε δημόσια το 2016 ότι δεν θα ήθελε να συνεχίσει να υποδύεται τη Σαμάνθα, όταν ένιωσε ότι το σενάριο για μια προτεινόμενη τρίτη ταινία αδικούσε τον χαρακτήρα.

Στα τέλη Απριλίου, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, δημοσίευσε το τρέιλερ στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, με την πρεμιέρα να αναμένεται να γίνει τον Ιούνιο.

"Ευχαριστούμε την εξαιρετικά ταλαντούχα ομάδα, τόσο μπροστά όσο και πίσω από τις κάμερες, που αφιέρωσε ώρες δουλεύοντας σε αυτό το επόμενο κεφάλαιο. Έκανε τις πιο κρύες μέρες του χειμώνα να μοιάζουν με άνοιξη και να δίνουμε πάντα περισσότερα και καλύτερα από όσα θα μπορούσαμε να ελπίζουμε ή να ονειρευόμαστε", έγραψε μεταξύ άλλων στην ανάρτησή της.

And Just Like That: Δείτε το τρέιλερ του 2ου κύκλου

