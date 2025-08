Κάνε Focus: Η Alexandra Sieti μιλά για μία τοξική ερωτική σχέση και φέρνει Bad News

Η Alexandra Sieti επιστρέφει δυναμικά με το νέο της nu-disco single «Bad News» και μιλάει γι΄αυτό στο NEWS 24/7.

Η Alexandra Sieti επιστρέφει με το νέο της τραγούδι «Bad News», ένα τραγούδι για την τοξική έλξη, τους φαύλους κύκλους της αγάπης και την ανάγκη να ξεφύγεις από ό,τι σε τραβάει πίσω—ακόμα κι όταν δεν μπορείς.

Το κομμάτι γράφτηκε στο Τορόντο από την Alexandra Sieti, τον Tafari Anthony (γνωστό για τις συνεργασίες του με Serena Ryder, Tanika Charles, κ.ά.), και την Hill Kourkoutis, παραγωγό και μουσικό που έχει βραβευτεί με Juno Award και θεωρείται μία από τις πιο δυναμικές γυναικείες παρουσίες στη σύγχρονη καναδική μουσική σκηνή. Η Kourkoutis υπογράφει επίσης την παραγωγή του κομματιού, φέρνοντας την προσωπική της αισθητική που ισορροπεί ανάμεσα στο σκοτεινό groove και την συναισθηματική ένταση.

Η Alexandra μπαίνει βαθιά στον ψυχισμό μιας σχέσης που θυμίζει μαγνητικό πεδίο: επικίνδυνο, αλλά ακαταμάχητο. Το τραγούδι χτίζεται μέσα από ηλεκτρονικά synths, αναλογικά beats και μία ερμηνεία που ισορροπεί ανάμεσα στην ευθραυστότητα και τη δύναμη.

Η ίδια περιγράφει τη μουσική της ταυτότητα μέχρι σήμερα λέγοντας στο NEWS 24/7: “Αισθάνομαι ότι η μουσική μου ταυτότητα είναι ένα κράμα πολλών ακουσμάτων και εμπειριών μέσα στα χρόνια. Ξεκίνησα από την τζαζ που αγαπώ πολύ, σύντομα ερωτεύτηκα την ροκ, τα μπλουζ, τη soul, funk, disco, hip hop. Τώρα βρίσκομαι σε ένα σταυροδρόμι όπως πιστεύω και πολλοί καλλιτέχνες της γενιάς μου και όχι μόνο! Νιώθω ότι είμαι πολλά ταυτόχρονα, έχω διαφορετικές πλευρές και μου αρέσει που πλέον νιώθω όμορφα να τις μοιράζομαι και να πειραματίζομαι με ό,τι μου βγαίνει”.

Ποια θα έλεγες ότι είναι τα πρώτα μουσικά ερεθίσματα πριν την ενασχόληση σου με τη μουσική;

Η μανούλα μου μου τραγουδούσε κάθε βράδυ το «Όνειρο Απατηλό» και μου έχει μείνει πολύ χαραγμένη αυτή η ανάμνηση! Θυμάμαι να προσπαθώ να τραγουδήσω ό,τι άκουγα από μικρό παιδί και να το αποκωδικοποιήσω. Στα 2000s που ήμουν δημοτικό ζητούσα cd από ό,τι πιο hot υπήρχε στη μουσική εκείνη την περίοδο, Beyoncé, Anastacia, Red Hot Chili Peppers, αλλά ερωτεύτηκα με Beatles και Queen ως παιδάκι γιατί μου έκαναν μεγάλη εντύπωση τα φωνητικά.

Έβγαζα συνήθως το ένα ακουστικό και άκουγα μόνο τα φωνητικά στο άλλο, προσπαθώντας να τα κάνω! Στο σπίτι οι γονείς μου άκουγαν Σαββόπουλο, Ξαρχάκο, Πρωτοψάλτη, Μαχαιρίτσα, οπότε είχα και πολύ όμορφα ακούσματα της ελληνικής δισκογραφίας.

Bad News. Βιωματικό ή συμβολικό;

Το Bad News γράφτηκε στο Τορόντο την πρώτη μέρα που έφτασα! Πήγα στο όμορφο home studio της Hill Kourkoutis όπου συναντηθήκαμε και με τον Tafari Anthony, και πίνοντας καφέ ξεκινήσαμε τελείως αβίαστα μια φιλοσοφική συζήτηση σχετικά με την παραπληροφόρηση που επικρατεί στις μέρες μας. Το πόσο γρήγορα ταξιδεύουν τα άσχημα νέα ή τα ψέματα, σε σχέση με τα ευχάριστα και αυτά που ανυψώνουν τον άνθρωπο.

Πώς έχουμε καταλήξει να μαθαίνουμε την ίδια στιγμή ότι κακό συμβαίνει στον κόσμο, ενώ λίγο παλιότερα ήξερες τι γίνεται μόνο στη γειτονιά σου, την πόλη, το χωριό σου. Σε κάποια φάση είπα τη φράση «Bad news is bad news, no news is good news» και ξεσπάσαμε σε γέλια. Από εκεί και μετά μέσα σε δύο ώρες γράφτηκε το Bad News σχεδόν ίδιο όπως το ακούτε σήμερα! Μόνο που μετά δώσαμε και ένα άλλο νόημα στο κομμάτι, μιλώντας παράλληλα για μια τοξική ερωτική σχέση, όπου όμως κανείς εν τελεί δε φεύγει. Θα έλεγα ότι είναι και βιωματικό ως ένα σημείο για όλους, καθώς οι περισσότεροι έχουμε βρεθεί σε τέτοιες καταστάσεις, το θέμα είναι να το αντιλαμβανόμαστε και να φεύγουμε νωρίς.

Υπάρχει κάποιο είδος μουσικής το οποίο είναι εκτός του comfort zone σου, αλλά θα ήθελες να δοκιμάσεις;

Θα ήθελα πολύ να τραγουδήσω ρεμπέτικα σε κάποια φάση. Έχω τεράστια αγάπη για το ρεμπέτικο, όπως και για τα μπλουζ, γιατί νιώθω ότι μιλάνε μέσα στην ψυχή μου. Μου αρέσει αυτή η αμεσότητα.

Είναι δύσκολο να αποτυπώσεις προσωπικές ιστορίες σε ένα τραγούδι και να τις ερμηνεύσεις;

Είναι κάτι που όντως με δυσκολεύει, κυρίως ο στίχος. Μου έκαναν πολύ καλό τα sessions στον Καναδά. Με ξεδίπλωσαν μέσα από τη συζήτηση. Μου είναι πιο δύσκολο το να γράψω στίχο βιωματικό μόνη μου στο σπίτι. Όταν μιλάω με ανθρώπους, μπαίνουν και σε μια σειρά στο μυαλό μου και αντλώ και έμπνευση από τους άλλους. Μου αρέσει πολύ γενικά να συνεργάζομαι και να δουλεύω με ομάδα.

Ο στίχος είναι σχετικά καινούριο για σένα. Πώς νιώθεις που πλέον έχεις ανακαλύψει και αυτή την πλευρά του καλλιτεχνικού σου εαυτού;

Νιώθω υπέροχα και τρομάζω παράλληλα με την καλή έννοια. Μπήκα πολύ φοβισμένη σε αυτή τη διαδικασία πριν δύο περίπου χρόνια, καθώς είχα συνηθίσει περισσότερο τον ρόλο της ερμηνεύτριας. Όλοι μου έλεγαν ότι σίγουρα μπορώ να γράψω, ότι φαίνεται από τον τρόπο που τραγουδάω, αλλά εγώ δεν μπορούσα να το αντιληφθώ. Είχα ιδέες που τις άφηνα πάντοτε ατελείς στο συρτάρι. Πίεσα τον εαυτό μου να μπει σε αυτό και νιώθω ότι έχω τεράστιο ψυχολογικό πρώτα από όλα κέρδος από αυτή τη διαδικασία. Όσο πιο πολύ γράφεις τόσο καλύτερο θα γίνεται!

Πώς είναι να συνεργάζεσαι με ονόματα όπως ο Tafari Anthony και η Hill Kourkoutis;

Είναι μεγάλη μου τιμή που η Hill μπήκε στη διαδικασία να με φέρει σε επαφή με τόσο ταλαντούχους ανθρώπους, όσο και η ίδια. Η Hill Kourkoutis είναι απίστευτη μουσική παραγωγός και συνθέτης, η πρώτη γυναίκα βραβευμένη με Juno Award για την καλύτερη μουσική παραγωγή, και συνεργάτης του Weeknd μεταξύ πολλών άλλων. Ο Tafari είναι ένας φανταστικός R’n’B, Pop καλλιτέχνης με πολλές επιτυχίες και φανταστικός συνθέτης! Είμαι απίστευτα τυχερή και έρχονται πολλά περισσότερα που ετοιμάζουμε!

Στο τραγουδι σου διακρίνουμε έντονα nu-disco και retro στοιχεία. Πώς καταλήξατε σε αυτό το μουσικό ύφος και ποιος είναι ο στόχος;

Αυτός ο ήχος ήταν κάτι που βγήκε αβίαστα εκείνη τη μέρα, σαν να μας πήγε ο στίχος αυτόματα προς τα εκεί. Τόσα χρόνια ούσα ερμηνεύτρια, έχω μάθει να εξυπηρετώ τη μουσική και να την πάω όπου με πάει. Νομίζω ότι είχα ανάγκη να βγάλω κάτι πιο δυναμικό και σύγχρονο από μέσα μου.

Το music video έχει dark και αισθαντικά σημεία. Πώς ένιωθες κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων;

Ένιωθα πάρα πολύ όμορφα παρ’ότι ήταν μια πολύ κουραστική μέρα, μέσα στην οποία γυρίσαμε δύο music videos και αυτό ήταν το δεύτερο (Hint: το άλλο θα κυκλοφορήσει το φθινόπωρο!!!) Η ομάδα ήταν φανταστική και το κλίμα πολύ ήρεμο, κάτι που με βοήθησε πολύ!

Ποια είναι τα σχέδια για το μέλλον;

Τώρα το καλοκαίρι συναυλίες εντός και εκτός Ελλάδας και από το φθινόπωρο νέες κυκλοφορίες. Όταν κάνουμε σχέδια… ξέρεις! Ελπίζω να είμαστε όλοι καλά πάνω από όλα και να μπορούμε να κάνουμε αυτό που τόσο αγαπάμε!