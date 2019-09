Apple TV+: Η νέα συνδρομητική τηλεοπτική πλατφόρμα - Τιμές και διαθεσιμότητα

Η Apple ανακοίνωσε την Τρίτη το λανσάρισμα της νέας συνδρομητικής τηλεοπτικής της πλατφόρμας, το Apple TV+,

Η πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη από την 1η Νοεμβρίου σε 100 χώρες και θα διατίθεται στα 4.99 δολάρια το μήνα (family subscription με έξι χρήστες), κάτι που την καθιστά ιδιαιτέρως ανταγωνιστική. Στις χώρες παροχής είναι και η Ελλάδα, ενώ η πρώτη βδομάδα είναι δοκιμαστική δωρεάν.

Όπως ανέφερε ο Τιμ Κουκ οι πελάτες που αγοράζουν iPhone, iPad ή Mac θα έχουν δωρεάν συνδρομή για ένα έτος.

Ως προς το πρόγραμμα που ξέρουμε, μέχρι τώρα, θα περιλαμβάνει τη σειρά "The Morning Show" με τους Jennifer Aniston, Reese Witherspoon και Steve Carell, το "Dickinson" για την ποιήτρια Emily Dickinson, το φουτουριστικό For All Mankind του Ronald D. Moore, αλλά και τη σειρά με τίτλο See και πρωταγωνιστή τον Jason Momoa.

Ακόμη, η Oprah Winfrey θα παρουσιάζει εκπομπή στην οποία θα συζητά με γνωστούς συγγραφείς, ενώ θα δούμε και το The Elephant Queen, ένα νέο ντοκιμαντέρ για τα επαπειλούμενα είδη ζώων του πλανήτη.

Την πλήρη λίστα παρεχόμενων show μπορείτε να τη δείτε εδώ.

Σημειώνεται εδώ ότι στις 12 Νοεμβρίου βγαίνει άλλωστε στην αγορά και η Disney+ στα 6,99 δολάρια το μήνα.

Apple Arcade

Στην ετήσια εκδήλωση της εταιρείας στο θέατρο Steve Jobs στο Κουπερτίνο της Καλιφόρνια, η εταιρεία παρουσίασε και την πρώτη συνδρομητική υπηρεσία για βιντεοπαιχνίδια, η οποία θα κοστίζει 4,99 δολάρια τον μήνα και θα προσφέρει 100 παιχνίδια. Τα παιχνίδια θα είναι διαθέσιμα στα iPhone, iPod και Mac, αλλά και στην Apple TV από τις 15 Νοεμβρίου σε 100 χώρες, στις οποίες περιλαμβάνεται και η χώρα μς.

Στα παιχνίδια που παρουσιάστηκαν περιλαμβάνονται τα Frogger in Toy Town της Konami, το Sayonara Wild Hearts της Annapurna καθώς και το Shinsekai: Into the Depths της Konami. Όσοι θέλουν να δοκιμάσουν το Apple Arcade μπορούν να το κάνουν δωρεάν για ένα μήνα.