David A. Arnold: Πέθανε στα 54 του ο γνωστός stand up κωμικός

Ο ηθοποιός, συγγραφέας, παραγωγός και stand-up κωμικός David A. Arnold πέθανε την Τετάρτη σε ηλικία 54 ετών. Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσε η οικογένειά του.

Σε μια δήλωση στην Los Angeles Times, η οικογένειά του αποκάλυψε τα δυσάρεστα νέα, γράφοντας: «Επιβεβαιώνουμε τον πρόωρο θάνατο του συζύγου, του πατέρα, του αδελφού και του φίλου μας… Ο David πέθανε ειρηνικά στο σπίτι του και οι γιατροί δήλωσαν πως η αιτία θανάτου ήταν φυσικά αίτια.

Παρακαλούμε κρατήστε την οικογένειά μας στις προσευχές σας και σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μας αυτή τη στιγμή, καθώς είμαστε όλοι συγκλονισμένοι και συντετριμμένοι από αυτή την απώλεια."

Ο Arnold, ο οποίος, έχει τεράστια παρουσία στην κωμική σκηνή του Λος Άντζελες, έκανε το ντεμπούτο του στο Netflix το 2021, με την εκπομπή του "It Ain't For The Weak" να βρίσκεται ανάμεσα στις 10 εκπομπές με τις περισσότερες προβολές στην πλατφόρμα.

Η δεύτερη σεζόν έκανε πρεμιέρα τον Ιούλιο. Η παραγωγή του σόου του έγινε από την εταιρεία παραγωγής του Kevin Hart.

Το στυλ κωμωδίας του Arnold επικεντρωνόταν συχνά στην οικογένειά του - τη σύζυγό του, Julie L. Harkness, και τις δύο κόρες του, Anna-Grace και Ashlyn

