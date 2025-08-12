Δεν θα αναπληρωθεί ο ρόλος της Σοφίας Σεϊρλή στη νέα σειρά της ΕΡΤ “Αύριο”

Η νέα μίνι σειρά της ΕΡΤ “Αύριο” ήταν η τελευταία δουλειά της ηθοποιού Σοφίας Σεϊρλή που πνίγηκε στην Ικαρία. Το αντίο του Διονύση Παναγιωτάκη και του Γιώργου Γκικαπέππα.

Με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media, ο παραγωγός της νέας μίνι σειράς της ΕΡΤ “Αύριο” Διονύσης Παναγιωτάκης και ο δημιουργός της Γιώργος Γκικαπέππας αναφέρονται στην απροσδόκητη απώλεια της ηθοποιού Σοφίας Σεϊρλή.

Υπενθυμίζεται ότι η Σοφία Σεϊρλή έχασε τη ζωή της στη θάλασσα την περασμένη Κυριακή 10 Αυγούστου.

Όπως αναφέρουν, δεν πρόκειται να προβούν σε αναπλήρωση του ρόλου της στη συγκεκριμένη σειρά ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού στη μνήμη, στο ταλέντο και στην προσωπικότητά της.

Η συμμετοχή της στην νέα σειρά της ΕΡΤ “Αύριο” ήταν η τελευταία δουλειά της.

Η μίνι σειρά 8 επεισοδίων του βραβευμένου σκηνοθέτη και δημιουργού Γιώργου Γκικαπέππα καταγράφει σε σχεδόν πραγματικό χρόνο την αγωνιώδη διάσωση ενός ζευγαριού που χάνεται σ’ έναν ποταμό. Γυρισμένη σε φυσικό περιβάλλον, με υψηλό βαθμό δυσκολίας, η πρώτη ιστορία διάσωσης στην ελληνική τηλεόραση, είναι μια χορογραφία επιβίωσης και ένας ύμνος στον αγώνα για ζωή και στην αυτοθυσία των διασωστών που, τρελοί για την ανθρώπινη ζωή και τη σωτηρία, είναι πάντα εκεί.