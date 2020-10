Δεν τις έχεις δει; Αυτές είναι οι 10 καλύτερες σειρές του 2020 (μέχρι τώρα)

Η εικόνα της πανδημίας στην Ελλάδα προκαλεί ανησυχία και φέρνει νέα μέτρα προστασίας από τη διασπορά του κορονοϊού, το ευτυχές όμως στην εσωστρέφεια που επικρατεί είναι ότι η τηλεόραση και οι συνδρομητικές πλατφόρμες δεν πρόλαβαν (ακόμα) να στερέψουν. Από ιστορικά δράματα και ανατρεπτικές κωμωδίες μέχρι σειρές επιστημονικής φαντασίας και ψυχογραφήματα, η χρονιά έως τώρα είχε κάτι για όλους, ενώ προγραμματίζονται δεκάδες ακόμα πρεμιέρες σειρών μέχρι το τέλος της.

Κάνοντας έναν πρόωρο, μίνι απολογισμό σε όλα όσα ήταν διαθέσιμα στον "αέρα" του streaming, τις ώρες που μείναμε κλεισμένοι στο σπίτι, το News 24/7 παρουσιάζει δέκα από τις καλύτερες (μέχρι στιγμής) σειρές του 2020, που κατάφεραν να κλεψουν τις εντυπώσεις:

UNORTHODOX

Μία 19χρονη ονόματι Esty προσπαθεί να ξεφύγει από τον ασφυκτικό κλοιό της σκληροπυρηνικής κοινότητας των Χασιδιστών Εβραίων στο Γουίλιαμσμπεργκ στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης και να βρει τον δρόμο της - τη φωνή και τον δικό της τρόπο έκφρασης μακριά από τρομακτικά επικίνδυνα "πρέπει".

Η σειρά «Unorthodox» βασίζεται στο best seller "Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots" της Ντέμπορα Φέλντμαν και παρουσιάζει την προσωπική της ιστορία: της καταπιεσμένης νεαρής γυναίκας-μέλους της κοινότητας, που αποκλείστηκε από την εκπαίδευση και τα ενδιαφέροντά της, παντρεύτηκε με προξενιό έναν άντρα που είχε δει μόνο μισή ώρα και εγκλωβίστηκε μέσα σε έναν κόσμο που το μόνο που επέτρεπε σε μία γυναίκα ήταν να είναι σύζυγος και μάνα.

Με αφετηρία το βιβλίο, η Άννα Γουίνγκερ, η Αμερικανίδα συγγραφέας με έδρα το Βερολίνο και συνδημιουργός των πολύ πετυχημένων κατασκοπευτικών σειρών «Deutschland 83» και «Deutschland 86», έγραψε ένα σενάριο που βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα, με στοιχεία μυθοπλασίας που δίνουν στη σειρά έντονο δραματικό τόνο και σασπένς, κάνοντάς την από τις πιο ενδιαφέρουσες που έχουν εμφανιστεί φέτος. Συγκλονίζει η ερμηνεία της Shira Haas.

*Προβάλλεται στο Netflix.

I MAY DESTROY YOU

Η Arabella είναι μία νεαρή γυναίκα που ζει στο Λονδίνο του σήμερα. Από σταρ του Twitter μεταμορφώνεται σε συγγραφέα και γνωρίζει τεράστια επιτυχία με το πρώτο της βιβλίο. Όταν συνέρχεται ένα πρωί από μια έξοδο της με φίλους, συνειδητοποιεί ότι δεν θυμάται σχεδόν τίποτα από το προηγούμενο βράδυ και αισθάνεται περίεργα χωρίς να μπορεί να προσδιορίσει το γιατί. Όταν αρχίζει σιγά σιγά να θυμάται ότι ένας άντρας μάλλον έβαλε κάτι στο ποτό της και την βίασε, η Arabella προσπαθεί να διαχειριστεί το τραύμα με τον δικό της τρόπο.

Το "I May Destroy You" ακούγεται θεματικά βαρύ αλλά δεν είναι: Ο ρυθμός είναι καταιγιστικός,το χιούμορ του αιχμηρό και κάθε καρέ σφύζει από χρώμα. Η ταλαντούχα Michaela Coel γράφει, σκηνοθετεί -συνσκηνοθετεί για την ακρίβεια με την Sam Miller- και πρωταγωνιστεί στη δραματική αυτή σειρά που έκανε πρεμιέρα στις αρχές Ιουνίου και όσο περνάει ο καιρός συζητιέται όλο και πιο έντονα.

*Προβάλλεται στο HBO.

SEX EDUCATION

Η πρώτη σεζόν του "Sex Education" ήταν αναμφίβολα μια σύγχρονη ανατρεπτική προσέγγιση στα κλισέ αμερικανικά λυκειακά στόρι ενηλικίωσης. Πρωτανιστής της σειράς είναι ο Otis (γιος της σεξοθεραπεύτριας Τζιν Μίλμπουρν, την οποία υποδύεται αριστουργηματικά η Τζίλιαν Άντερσον) να ανοίγει μια underground σχολική κλινική για σεξουαλικά ζητήματα με τη βοήθεια της πανέξυπνης συμμαθήτριάς του Maeve, σε μια σειρά που προσέγγισε με μια αφοπλιστική ειλικρίνεια και περισσή ευαισθησία τη θεματολογία της, κερδίζοντας τις προτιμήσεις του τηλεοπτικού κοινού το 2019.

Στη δεύτερη σεζόν του που έκανε πρεμιέρα τον Ιανουάριο, η σειρά κέρδισε το στοίχημα να γίνει αμέσως καλύτερη: Οι περισσότεροι χαρακτήρες αναπτύσσονται προς απρόσμενες κατευθύνσεις, οι ιστορίες τους έχουν (σχεδόν) την ίδια βαρύτητα και όλοι οι «κακοί» του πρώτου κύκλου έχουν μετατραπεί, ανέλπιστα, σε συμπαθείς ήρωες.

*Προβάλλεται στο Netflix.

DRACULA

Οι δημιουργοί του εξαιρετικού Sherlock του BBC Μαρκ Γκέιτις και Στίβεν Μόφατ αποφάσισταν να καταπιαστούν με τον θρύλο του Κόμη Δράκουλα και το αποτέλεσμα είναι μια μίνι σειρά τριών επεισοδίων που φέρνουν στο σήμερα τους ήρωες από το κλασικό αριστούργημα του Bram Stoker.Το πρώτο επεισόδιο προβλήθηκε στο BBC την Πρωτοχρονιά, ενώ λίγες μέρες αργότερα η σειρά έγινε διαθέσιμη μέσω του Netflix σε όλον τον κόσμο.

Η σειρά δίχασε τους κριτικούς με άλλους να την επαινούν κι άλλους να εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί. Στα ατού της σειράς, που όλοι συμφωνούν, είναι η ατμόσφαιρα και οι ερμηνείες των ηθοποιών (ειδικά του πρωταγωνιστή Claes Bang). Το στοιχείο του τρόμου και τα αίμα κάθε άλλο παρά λείπει (πώς θα μπορούσε άλλωστε;). Εκεί που ίσως υπάρχουν ενστάσεις είναι το Premise της σειράς, κοινώς το μήνυμα που θέλει να περάσει για τον κόμη των Καρπαθίων και την κινητήρια δύναμή του. Το σίγουρο είναι ότι Γκέιτις και Μόφατ κάνουν μια πρόταση που αναμένεται να αφήσει ένα ανεξίτηλο στίγμο στο genre των βαμπίρ.

*Προβάλλεται στο Netflix.

PEN15

Δύο 30χρονες ηθοποιοί - η Maya Erskine και η Anna Konkle υποδύονται δύο έφηβα κορίτσια που βιώνουν καθημερινούς μπελάδες, χαρές, θυμούς και τσακωμούς στο γυμνάσιο ππυ πηγαίνουν. Και παρά την ηλικιακή διαφορά που υπάρχει μεταξύ του ρόλου και των ηθοποιών, μετά από λίγο ο θεατής όχι μόνο ξεχνιέται αλλά πείθεται απόλυτα. Και αυτό διότι οι δύο γυναίκες δίνουν ρεσιτάλ ερμηνείας και ειλικρίνειας ως προς το πώς προσεγγίζουν τους εαυτούς και το στάδιο της ενηλικίωσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι τις δύο πρωταγωνίστριες πλαισιώνουν πραγματικοί δεκατριάχρονοι.

Η σειρά αγαπήθηκε από το κοινό και έτσι τον Σεπτέμβριο έκανε πρεμιέρα η δεύτερή της σεζόν, της οποίας η βαθμολογία στο Rotten Tomatoes είναι 100%.

*Προβάλλεται στο Hulu.

LOVECRAFT COUNTY

Ογδόντα τρία χρόνια μετά το θάνατό του, τα έργα του Howard Phillips Lovecraft συνεχίζουν να εμπνέουν τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Τελευταία προσθήκη στις μεταφορές που εμπνέονται από το λογοτεχνικό έργο του μετρ του μακάβριου, είναι το Lovecraft Country της Misha Green, μία σειρά τρόμου βασισμένη στο ομότιτλο best-seller μυθιστόρημα του Matt Ruff. Την παραγωγή υπογράφουν οι Jordan Peele (Get Out) και J.J. Abrams (Cloverfield, Lost, οι τελευταίες ταινίες Star Wars).

Η ιστορία διαδραματίζεται τη δεκαετία του '50 στην Αμερική με τους ανθρώπους της αφροαμερικανικής κοινότητας να βιώνουν στο πετσί τους τον ρατσισμό. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Atticus Freeman (Jonathan Majors), ένας βετεράνος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου με πάθος για την επιστημονική φαντασία, θα βρεθεί μπλεγμένος σε ένα road trip που θα καταλήξει να θυμίζει τρενάκι του τρόμου.

*Προβάλλεται στο ΗΒΟ.

DARK

Πρόσφατα έπεσε η αυλαία για μία από τις πιο πολυσυζητημένες σειρές sci-fi. Ο λόγος για το "Dark" που με το ξεχωριστό του ύφος και πλοκή καθήλωσε πλήθος θεατών ανά την υφήλιο και όχι άδικα.

Η γερμανική παραγωγή επανήλθε τον Ιούνιο με την τρίτη και τελευταία της σεζόν, στην οποία ανέδειξε περίπλοκα ζητήματα και έδωσε τη πολυαναμενόμενη λύση στον σκοτεινό γρίφο που εξύφαναν αριστοτεχνικά οι δύο πρώτες σεζόν της. Ο 3ος κύκλος του Dark, επισφραγίστηκε με ένα φινάλε που σίγουρα δεν περίμενε κανείς και είτε ικανοποίησε τους θαυμαστές του είτε όχι, σίγουρα ολοκλήρωσε την ιστορία του ταξιδιού στον χρόνο με μια συγκινητική νότα.

Δεδομένου ότι ό,τι πει κανείς για την υπόθεση του Dark μπορεί εύκολα να είναι spoiler για μια ανατροπή της πλοκής, παραθέτουμε την επίσημη σύνοψη της σειράς: «Ο Χρόνος δεν εμφανίζεται μια φορά. Κάθε σημείο της χρονικής ύπαρξης των ανθρώπων έχει επαναληφθεί στο παρελθόν και το μέλλον. Αυτό που ζουν το Νοέμβριο του 2019 οι κάτοικοι του Βίντεν, το έχουν ζήσει 33 χρόνια πριν και το ζουν οι εαυτοί τους 25 χρόνια αργότερα. Ένα αγόρι ονόματι Mikkel εξαφανίζεται. Πουλιά πέφτουν νεκρά από τον ουρανό. Περίεργες αναταράξεις στον τρόπο ζωής των κατοίκων λαμβάνουν χώρα στο Βίντεν. Αυτό που συμβαίνει με τον Mikkel είναι φαινομενικά υπερβολικό να τεθεί, αλλά δεν παύει να είναι μια πιθανότητα. Ένα στεντόρειο ενδεχόμενο της μη γραμμικής πορείας του χρόνου. Όλοι αναζητούν απαντήσεις αλλά δεν κάνουν τις σωστές ερωτήσεις:

Η ερώτηση δεν είναι το Πού,

Η ερώτηση δεν είναι το Ποιος,

Η ερώτηση δεν είναι το Πώς,

Αλλά το Πότε.

1953,1986 ή 2019;

Η αρχή είναι το Τέλος, και το τέλος η Αρχή.»

*Προβάλλεται στο Netflix.

LITTLE AMERICA

Η αριστουργηματική σειρά «Little America» των Λι Αίζενμεργκ (the Office) και οι Κουμάιλ Ναντζιάνι (Silicon Valley) και Έμιλι Β. Γκόρντον (The Big Sick) παρουσιάζει μια σειρά από αληθινές ιστορίες μεταναστών που αναζητούν στην Αμερική την ελευθερία τους και το δικό τους σπίτι.

Η ιστορία του μικρού Καμπίρ που αναγκάστηκε να αναλάβει πολλές ευθύνες όταν οι γονείς του απελάθηκαν στην Ινδία, η φτωχή ισπανόφωνη Μαρισόλ που μπήκε σε ομάδα σκουός μόνο και μόνο για να πάρει δωρεάν καινούργια παπούτσια κι έφτασε μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες εκπροσωπώντας τις ΗΠΑ, ο Νιγηριανός φοιτητής με τις καουμπόικες μπότες, οι οποίες του έδωσαν την αυτοπεποίθηση να κυνηγήσει το όνειρό του και να γίνει καθηγητής Οικονομικών στη Λουιζιάνα, και ο Ιρανός Φαράζ που θα παλέψει (κυριολεκτικά) με βράχους για να αποκτήσει ένα κομμάτι γης, όπου θα χτίσει το σπίτι των ονείρων του, είναι μερικά αληθινά success stories που παρουσιάζει η σειρά.

Τα επεισόδια του «Little America» είναι σύντομα (μόλις ένα μισάωρο) αλλά δεν είναι βιαστικά, είναι συγκινητικά δίχως να είναι μελοδραματικά και πολιτικά αιχμηρά αλλά όχι προπαγανδιστικά.

*Προβάλλεται στο Apple Tv+.

DEVS

Ο σκηνοθέτης Alex Garland («Ex Machina», «Annihilation») έχει συνηθίσει στις ταινίες του να υποβάλει το κοινό του σε ένα κλιμακούμενο σασπένς και να του θέτει μεταφυσικά υπαρξιακά ερωτήματα. Το τελευταίο του πρότζετ «Devs» δεν θα μπορούσε να μην έχει αυτά τα δύο στοιχεία. H Lily (Σονόγια Μιζούνο) είναι μηχανικός υπολογιστών στην εταιρία κβαντικών υπολογιστών Amaya, την οποία ηγείται ο Forest (Νικ Όφερμαν). Η Lily πιστεύει πως η εταιρία ευθύνεται για την εξαφάνιση του φίλου της και αρχίζει να ψάχνει την αλήθεια. Η σκηνοθεσία και το σενάριο είναι του Βρετανού συγγραφέα-σκηνοθέτη Άλεξ Γκάρλαντ («The Beach», «28 Days Later», «Ex Machina»)..

*Προβάλλεται στο Hulu.

UPLOAD

Η σειρά "Upload" του βετεράνου τηλεοπτικού παραγωγού Greg Daniels («The Office», «Saturday Night» Live, «The Simpsons», «Parks and Recreation») μάς μεταφέρει στο 2033, όπου η μετά θάνατον ζωή είναι γεγονός και για την ακρίβεια είναι... ψηφιακή: Οι άνθρωποι που πεθαίνουν "φορτώνονται" σε ξενοδοχεία εικονικής πραγματικότητας που διευθύνονται από έξι εταιρείες τεχνολογίας. Πρωταγωνιστής της ιστορίας είναι ο προγραμματιστής Nathan, που τρακάρει και διακομίζεται σε νοσοκομείο. Με την παρότρυνση της συντρόφου του αποφασίζει να "ανεβάσει" τον εαυτό του στην πολυτελή εικονική μετέπειτα ζωή της οικογένειάς της, το Lakeview της εταιρείας Horizen. Εκεί, θα γνωρίσει την "Άγγελο" υποστήριξης πελατών, Nora που θα αλλάξει την εικονική του πλέον ζωή.

*Προβάλλεται στο Amazon Prime.

