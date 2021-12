Κρις Νοθ: Εκτός του "The Equalizer" μετά τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση

Ο ηθοποιός Κρις Νοθ δεν θα αποτελεί πια μέρος του καστ του τηλεοπτικού δράματος "The equalizer" του CBS μετά τις κατηγορίες εναντίον του.

Δυο γυναίκες κατηγόρησαν τον ηθοποιό για κακοποίηση, όπως αποκαλύφθηκε από δημοσίευμα του The Hollywood Reporter.

"Οι κατηγορίες εναντίον μου από ανθρώπους που συνάντησα χρόνια, ίσως και δεκαετίες πριν, είναι εντελώς ψευδείς. Αυτές οι ιστορίες μπορεί να είναι πριν από 30 χρόνια ή πριν από 30 μέρες - το όχι σημαίνει όχι - και αυτή είναι μια γραμμή που ποτέ δεν περνάω. Οι συνευρέσεις ήταν συναινετικές. Είναι δύσκολο να μην αναρωτηθεί κανείς σχετικά με τη χρονική στιγμή που έρχονται στην επιφάνεια αυτές οι ιστορίες. Δεν μπορώ να το απαντήσω με σιγουριά αλλά ξέρω αυτό: Ότι δεν κακοποίησα αυτές τις γυναίκες" παραδέχτηκε ο ηθοποιός σε δήλωση του.

Την προηγούμενη εβδομάδα ο ηθοποιός απολύθηκε και από το πρακτορείο που τον εκπροσωπούσε "Α3" ενώ η εταιρεία Peloton που είχε μόλις προβάλει ένα viral διαφημιστικό με τον ηθοποιό το απέσυρε.

Το βράδυ της Δευτέρας οι εκτελεστικοί παραγωγοί του Spin off του Sex And the City, "And Just Like That..." Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon και Kristin Davis αναφέρθηκαν για πρώτη φορά δημόσια στις κατηγορίες.

"Λυπούμαστε βαθιά για τις κατηγορίες εναντίον του Κρις Νοθ. Στηρίζουμε τις γυναίκες που βγήκαν μπροστά και μοιράστηκαν τις οδυνηρές εμπειρίες τους. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι αρκετά δύσκολο και τις επαινούμε γι' αυτό".

