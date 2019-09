Εκτός του "The Final Four" ο Νίκος Μωραΐτης. Τι απαντά ο ΑΝΤ1

Την περασμένη Δευτέρα ακριβώς ανακοίνωσε ο ΑΝΤ1 τα μέλη της κριτικής επιτροπής του νέου talent show στο πρόγραμμά του, του "The Final Four" που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μιχάλης Χατζηγιάννης, Ελένη Φουρέιρα, Μιχάλης Κουινέλης (Stavento) και Νίκος Μωραΐτης ήταν τα τέσσερα ονόματα της κριτικής επιτροπής.

Και εντάξει οι τρεις πρώτοι δεν μας εξέπληξαν, αλλά το τελευταίο όνομα ήταν για δυνατούς λύτες. Δεν χρειάζεται ωστόσο, να προβληματιζόμαστε πλέον για το πώς θα τα πάει στην τηλεόραση ο στιχουργός Νίκος Μωραΐτης, αφού το όνομά του τελευταία στιγμή, μία ακριβώς εβδομάδα μετά από εκείνη την ανακοίνωση, βρέθηκε εκτός κριτικής επιτροπής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Ladylike που επικοινώνησε με τον ΑΝΤ1, είναι οι όροι της εταιρείας παραγωγής πίσω από το concept του "The Final Four" που ανάγκασαν τους υπεύθυνους να τον αφήσουν εκτός του project. «Οι όροι αναφέρουν ότι οι κριτές πρέπει να είναι τρεις αυστηρά και τετράδα να είναι μόνο οι τέσσερις φιναλίστ. Δεν πρέπει να υπάρχει καμία σύγχυση ως προς το ποιοι είναι οι final four του τίτλου.

Ο σταθμός θεώρησε ότι θα μπορούσε να παρακάμψει αυτόν τον όρο, ωστόσο αυτές τις ημέρες οι υπεύθυνοι της παραγωγής που είχαν ταξιδέψει στην Ελλάδα για να δουν με λεπτομέρειες το στήσιμο, τους επεσήμαναν ότι αυτός ο όρος είναι απαράβατος. Έτσι προτίμησαν να κρατήσουν τους τρεις τραγουδιστές στην κριτική επιτροπή» ανέφερε χαρακτηριστικά πηγή.

H απάντηση του Νίκου Μωραΐτη

Σε ανάρτησή του στο Twitter ο Νίκος Μωραϊτης παίρνει θέση για την αποπομπή του από το talent show αναφέροντας:

"Με έδιωξαν από κριτή στο TheFinal4 του ANT1. Αιτία, προφανώς, τα tweet υπέρ του Τσίπρα και κατά της διαπλοκής και της διαφθοράς. Δουλεύω από τα 19 μου σε ΜΜΕ μεγάλων επιχειρηματιών. Η δουλειά μου σε σχέση με τη μουσική είναι προς πώληση. Τα πιστεύω μου όχι".