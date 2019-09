Emmy Awards 2019: Θρίαμβος για Game of Thrones, Chernobyl και Fleabag

Πραγματοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας η 71η απονομή των βραβείων Emmy στο Microsoft Theatre του Λος Άντζελες, με πολλή χαρά, μεγάλη συγκίνηση, αλλά και εκπλήξεις.



Εκείνο πάντως που δεν εξέπληξε καθόλου, ήταν η νίκη της επιτυχημένης σειράς "Game o Thrones" του HBO για άλλη μια φορά, παρά την αμφιλεγόμενη όγδοη και τελευταία σεζόν της. Οι πρωταγωνιστές της σειράς-φαινόμενο ανέβηκαν όλοι μαζί στη σκηνή και ήταν μια πολύ ιδιαίτερη και συγκινητική στιγμή, τόσο για τους ίδιους όσο και για το κοινό.

Ο Peter Dinklag, που έπαιζε τον ρόλο του Tyrion Lannister για 10 χρόνια, σημείωσε, μάλιστα, ένα ιστορικό ρεκόρ στα Emmy Awards, καθώς μαζί με το τέταρτο βραβείο β΄ ανδρικού ρόλου σε δραματική σειρά που έλαβε, κατέχει πλέον τα περισσότερα αγαλματίδια που έχει κατακτήσει ποτέ ηθοποιός στην εν λόγω κατηγορία.

Η ιστορική μίνι-σειρά "Chernobyl", επίσης του HBO, η οποία είχε κάνει ιδιαίτερη αίσθηση, συγκλονίζοντας τους τηλεθεατές και κάνοντας πολλούς να μιλούν για "την καλύτερη σειρά όλων των εποχών" έλαβε τρία βραβεία.

Από την άλλη πλευρά, στην κατηγορία της κωμικής σειράς, το "Fleabag" κατάφερε να αποσπάσει τέσσερα βραβεία, ενώ είχε 11 υποψηφιότητες στις κατηγορίες της κωμωδίας, ενώ η δημιουργός και πρωταγωνίστριά του, Phoebe Waller-Bridge, αναδείχθηκε νικήτρια στην κατηγορία του Α' Γυναικείου Ρόλου σε κωμική σειρά.

Ως προς τα κανάλια, μεγάλος νικητής της βραδιάς ήταν το HBO, που φέτος απέσπασε 32 βραβεία, ενώ το Netflix ήρθε δεύτερο με 27 και η Amazon με 15 βραβεία.

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες και οι νικητές ανά κατηγορία:





Καλύτερη δραματική σειρά

Game of Thrones (νίκη)

Better Call Saul

Bodyguard

Killing Eve

Ozark

Pose

Succession

This Is Us

Game of Thrones CHRIS PIZZELLO/INVISION/AP

Καλύτερη κωμική σειρά

Fleabag (νίκη)

Barry

The Good Place

The Marvelous Mrs Maisel

Russian Doll

Schitt's Creek

Veep

Α' γυναικείος ρόλος σε δραματική σειρά

Jodie Comer (Killing Eve) (νίκη)

Emilia Clarke, Game of Thrones

Viola Davis, How to Get Away with Murder

Laura Linney, Ozark

Mandy Moore, This Is Us

Sandra Oh, Killing Eve

Robin Wright, House of Cards

Α' ανδρικός ρόλος σε δραματική σειρά

Billy Porter (Pose) (νίκη)

Jason Bateman, Ozark

Sterling K. Brown, This Is Us

Kit Harington, Game of Thrones

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Milo Ventimiglia, This Is Us

Καλύτερη σκηνοθεσία σε δραματική σειρά

Jason Bateman (Ozark, Reparations) (νίκη)

Lisa Brühlmann, Killing Eve

David Benioff and D.B. Weiss, Game of Thrones (The Iron Throne)

Adam McKay, Succession

David Nutter, Game of Thrones (The Last of the Starks)

Daina Reid, The Handmaid's Tale

Miguel Sapochnik, "Game of Thrones (The Long Night)

Β' γυναικείος ρόλος σε δραματική σειρά

Julia Garner (Ozark) (νίκη)

Gwendoline Christie, Game of Thrones

Lena Headey, Game of Thrones

Sophie Turner, Game of Thrones

Maisie Williams, Game of Thrones

Fiona Shaw, Killing Eve

Julia Garner CHRIS PIZZELLO/INVISION/AP

Β' ανδρικός ρόλος σε δραματική σειρά

Peter Dinklage (Game of Thrones) (νίκη)

Jonathan Banks, Better Call Saul

Giancarlo Esposito, Better Call Saul

Alfie Allen, Game of Thrones

Nikolaj Coster-Waldau, Game of Thrones

Michael Kelly, House of Cards

Chris Sullivan, This Is Us

Καλύτερο σενάριο σε δραματική σειρά

Jesse Armstrong (Succession, Nobody Is Ever Missing) (νίκη)

David Benioff and D.B. Weiss, Game of Thrones

Emerald Fennell, Killing Eve

Peter Gould and Thomas Schnauz, Better Call Saul

Jed Mercurio, Bodyguard

Bruce Miller and Kira Snyder, The Handmaid's Tale

Α' γυναικείος ρόλος σε κωμική σειρά

Phoebe Waller-Bridge, (Fleabag) (νίκη)

Christina Applegate, Dead To Me

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs Maisel

Julia Louis-Dreyfus, Veep

Natasha Lyonne, Russian Doll

Catherine O'Hara, Schitt's Creek

Α' ανδρικός ρόλος σε κωμική σειρά

Bill Hader, (Barry) (νίκη)

Anthony Anderson, Black-ish

Don Cheadle, Black Monday

Ted Danson, The Good Place

Michael Douglas, The Kominsky Method

Eugene Levy, Schitt's Creek

Β' γυναικείος ρόλος σε κωμική σειρά

Alex Borstein (The Marvelous Mrs Maisel) (νίκη)

Sarah Goldberg, Barry

Sian Clifford, Fleabag

Olivia Colman, Fleabag

Betty Gilpin, GLOW

Kate McKinnon, Saturday Night Live

Marin Hinkle, The Marvellous Mrs. Maisel

Anna Chlumsky, Veep

B' ανδρικός ρόλος σε κωμική σειρά

Tony Shalhoub (The Marvelous Mrs Maisel) (νίκη)

Stephen Root, Barry

Henry Winkler, Barry

Anthony Carrigan, Barry

Alan Arkin, The Kominsky Method

Tony Hale, Veep

Tony Shalhoub και Alex Borstein JORDAN STRAUSS/INVISION/AP

Καλύτερο σενάριο σε κωμική σειρά

Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) (νίκη)

Alec Berg and Bill Hader, Barry

Maya Erskine, Anna Konkle and Stacy Osei-Kuffour, Pen15

Leslye Headland, Natasha Lyonne and Amy Poehler, Russian Doll (Nothing in This World Is Easy)

David Mandel, Veep

Josh Siegal and Dylan Morgan, The Good Place

Allison Silverman, Russian Doll (A Warm Body)

Καλύτερη σκηνοθεσία για κωμική σειρά

Harry Bradbeer (Fleabag) (νίκη)

Alec Berg - Barry (The Audition")

Mark Cendrowski, The Big Bang Theory

Bill Hader, Barry (ronny/lily)

Daniel Palladino, The Marvelous Mrs Maisel (We're Going to the Catskills!)

Amy Sherman-Palladino, The Marvelous Mrs Maisel (All Alone)

Καλύτερη μίνι σειρά

Chernobyl (νίκη)

Escape at Dannemora

Fosse/Verdon

Sharp Objects

When They See Us

Α' γυναικείος ρόλος σε μίνι σειρά

Michelle Williams (Fosse/Verdon) (νίκη)

Amy Adams, Sharp Objects

Patricia Arquette, Escape at Dannemora

Aunjanue Ellis, When They See us

Joey King, The Act

Niecy Nash, When They See Us

Α' ανδρικός ρόλος σε μίνι σειρά

Jharrel Jerome (When They See Us) (νίκη)

Mahershala Ali, True Detective

Benicio Del Toro, Escape at Dannemora

Hugh Grant, A Very English Scandal

Jared Harris, Chernobyl

Sam Rockwell, Fosse/Verdon

Καλύτερο σενάριο για μίνι σειρά

Craig Mazin (Chernobyl) (νίκη)

Russell T Davies, A Very English Scandal

Ava DuVernay and Michael Starrbury, When They See Us

Brett Johnson and Michael Tolkin, Escape at Dannemora (Episode 7)

Brett Johnson, Michael Tolkin and Jerry Stahl, Escape at Dannemora (Episode 6)

Steven Levenson and Joel Fields, Fosse/Verdon

Craig Mazin CHRIS PIZZELLO/INVISION/AP

Καλύτερη σκηνοθεσία για μίνι σειρά

Johan Renck (Chernobyl) (νίκη)

Ava DuVernay, When They See Us

Thomas Kail, Fosse/Verdon (Who's Got the Pain)

Stephen Frears, A Very English Scandal

Ben Stiller, Escape at Dannemora

Jessica Yu, Fosse/Verdon (Glory)