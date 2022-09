Θρίαμβος για Zendaya: Η νεότερη ηθοποιός που κερδίζει δεύτερο βραβείο Emmy για α' ρόλο σε δραματική σειρά

Η αμερικανίδα Zendaya (Ζεντάγια), η οποία υποδύεται μια έφηβη που είναι εθισμένη στα ναρκωτικά στο «Euphoria» της HBO, κέρδισε το βραβείο Emmy για την καλύτερη ηθοποιό σε δραματική τηλεοπτική σειρά.

Αυτό είναι το δεύτερο βραβείο Emmy για την Zendaya, η οποία επικράτησε των έτερων διεκδικητριών Τζόντι Κόμερ και Σάντρα Ο (Killing Eve), Λόρα Λίνεϊ (Ozark), Μέλανι Λίνσκι (Yellowjackets) και Ρις Γουίδερσπουν (The Morning Show).

ADVERTISING

Η Ζεντάγια στα Emmy 2022 JAE C. HONG/INVISION/AP





Η Ζεντάγια στα Emmy 2022 JAE C. HONG/INVISION/AP

Τα βραβεία Emmy απονέμονται στις καλύτερες τηλεοπτικές σειρές και στους ηθοποιούς που ξεχώρισαν τη χρονιά που πέρασε και χθες, Δευτέρα (12/09), πραγματοποιήθηκε η 74η τελετή απονομής.

Σημειώνεται πως η, μόλις 26 ετών, Zendaya είναι η πρώτη μαύρη γυναίκα που κέρδισε δύο φορές βραβείο Emmy για πρωταγωνιστικό ρόλο σε δραματική σειρά και η νεότερη που νίκησε δύο φορές Emmy στην ιστορία.

Ποια είναι η Zendaya

Είναι παγκοσμίως γνωστή για τον πρωταγωνιστικό της ρόλο ως "Ρόκι Μπλου" στη νεανική σειρά του Disney Channel, «Shake It Up» (2010-2013) ενώ ακολούθησε η συμμετοχή της στο σόου χορού «Dancing with the Stars» (2013) όπου έλαβε τη δεύτερη θέση καθώς και άλλες επιτυχημένες δουλειές, όπως η σειρά νεανική σειρά του «K.C. Undercover» (2015-2018) και οι ταινίες «The Greatest Showman», «Spider-Man: Homecoming» και «Spider-Man: Far from Home» και «Spider-man: No Way Home».

Το 2019, πρωταγωνιστεί στη δραματική σειρά του HBO, «Euphoria» και υποδύεται την Rue Bennett, μια ομοφυλόφιλη έφηβη χρήστη ναρκωτικών. Για την ερμηνεία στην συγκεκριμένη σειρά, απέσπασε την πρώτη της υποψηφιότητα για Emmy Α' Γυναικείου Ρόλου σε Δραματική Σειρά.

Ως τραγουδίστρια, ξεκίνησε την καριέρα της το 2011, με τα τραγούδια «Swag It Out» και «Watch Me». Υπέγραψε συμβόλαιο με τη δισκογραφική εταιρεία Hollywood Records το 2012 και αργότερα κυκλοφόρησε το πρώτο της solo single και άλμπουμ «Replay», το οποίο μπήκε στο νούμερο 40 των Billboard Hot 100 των ΗΠΑ. Το 2017, ερμήνευσε το soundtrack της ταινίας «The Greatest Showman», «Rewrite The Stars».

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις