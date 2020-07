ERTFLIX: Η πλατφόρμα που έχει εγκατασταθεί για τα καλά στα σπίτια μας

Από τις 22 Απριλίου, στην "καρδιά" της καραντίνας που καθήλωσε τον κόσμο στα σπίτια του, η ΕΡΤ αποφάσισε να γυρίσει σελίδα, ακολουθώντας τις ανάγκες που δημιούργησε η συγκυρία και προσφέροντας νέες τεχνολογίες και ανανεωμένο περιεχόμενο. Η υβριδική τηλεόραση, την οποία είχε εισάγει από το 2017, αναβαθμίστηκε σε μία νέα, πλήρως ανανεωμένη πλατφόρμα που ακολουθεί τα πρότυπα, τον σχεδιασμό και τις παροχές κορυφαίων τηλεοπτικών ψυχαγωγικών υπηρεσιών (NETFLIX, Amazon Prime), ενώ απέκτησε και νέο όνομα: ERTFLIX.

Αυτή η καινοτομία γράφει ήδη μία νέα σελίδα με επιτυχημένη επικεφαλίδα στα πεπραγμένα της δημόσιας τηλεόρασης, η οποία εκσυγχρονίζεται και εναρμονίζεται στο τεχνολογικό τηλεοπτικό γίγνεσθαι, θέλοντας να συναγωνιστεί σπουδαία brands και πολύ ισχυρές πλατφόρμες για να κερδίσει την εκτίμηση και την προτίμηση του ελληνικού κοινού, έχοντας φυσικά και ένα βασικό πλεονέκτημα: Όλο το ψυχαγωγικό, ενημερωτικό, αθλητικό και παιδικό πρόγραμμα (ταινίες, σειρές, ντοκιμαντέρ) προσφέρεται εντελώς δωρεάν.

Μέσα σε διάστημα τριών μηνών πάντως, το ERTFLIX κερδίζει διαρκώς έδαφος, χώρο και χρόνο στα σπίτια μας, με τη λίστα των χρηστών που την επισκέπτονται ή που την έχουν επισκεφτεί έστω μία φορά, διαρκώς να αυξάνεται. Την ίδια ώρα, οι δημιουργοί και εκτελεστές πίσω από αυτή την αλλαγή έχουν κάθε λόγο να αισθάνονται δικαιωμένοι για αυτή την απόφαση και βρίσκουν νέους για περισσότερες αποφάσεις που θα αφορούν σε μεγαλύτερη τεχνολογική βελτίωση και ακόμη πιο πλούσιο περιεχόμενο.

Το πρώτο δίμηνο μόνο, περισσότεροι από 1,7 εκατομμύρια τηλεθεατές είχαν πατήσει το κόκκινο κουμπί στο τηλεκοντρόλ τους για να δουν ERTFLIX, ενώ μέχρι τα μέσα Ιουνίου προστέθηκαν άλλες 130.000 νέες συνδεδεμένες τηλεοράσεις. Με τους ρυθμούς που η πλατφόρμα της ΕΡΤ κερδίζει το ενδιαφέρον, την επισκειμότητα ή και την καθημερινότητα των χρηστών δεν αποκλείεται μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, οι επισκέψεις να φτάσουν τα 2 εκατομμύρια. Όχι άσχημα για διάστημα που δεν έχει ξεπεράσει ακόμη τους τρεις μήνες, όταν στην πρότερη εποχή και παρουσία της υβριδικής πλατφόρμας την περασμένη τριετία, η μηνιαία καταγραφή δεν έφερε ποτέ επισκέψεις που να ξεπερνούσαν τις 220.000.





Ανάλογη πορεία έχει και η ιντερνετική εκδοχή του ERTFLIX (webtv.ert.gr) που, νωρίς-νωρίς, κατέγραψε 5.500.000 επισκέψεις, με την πλατφόρμα παράλληλα να ξεφεύγει από τα στενά όρια των "τεσσάρων τοίχων" και των αναγκών της τηλεόρασης, καλύπτοντας κάθε τεχνολογική ανάγκη και διεισδύοντας σε tablet, smartphones, όπως και σε όλους τους browsers. Μάλιστα, μέχρι το τέλος του καλοκαιριού αναμένεται application για Samsung και Android TV.

"Δεμένη με το κομμάτι της καραντίνας, αλλά όχι προϊόν αυτής"

Ας δούμε, όμως, πώς έγινε αυτή η μετάβαση και σε layout και περιεχόμενο, αλλά και ποιες είναι οι σκέψεις των ανθρώπων της ΕΡΤ σχετικά με την τεχνολογική εξέλιξη και τις καινοτομίες του ERTFLIX. Ο Γιάννης Βουγιουκλάκης εξηγεί στο News247.gr ποιες ήταν οι σκέψεις και οι διαδικασίες για αυτή την αλλαγή, αλλά και ποιος ήταν ο -σημαντικός- ρόλος της καραντίνας στην απόφαση και ανάγκη για μία νέα τεχνολογική στροφή, ομολογουμένως πρωτόγνωρη στην ελληνική τηλεόραση:

“Η πλατφόρμα, όπως είχε ανακοινώσει η ΕΡΤ, ξεκίνησε τον Δεκέμβρη του 2017. Πήραμε ένα τεχνολογικό ρίσκο, αναπτύξαμε μία νέα τεχνολογία και μετά από αρκετή σκέψη τη φορέσαμε στις τηλεοράσεις. Δεν είναι κάτι εύκολο γιατί δεν είναι ένα application που το χτίζεις για μία εταιρεία. Χτίζεις κάτι ουδέτερο και το εντάσεις στις τηλεοράσεις χωρίς να ρωτάς τους κατασκευαστές. Βέβαια, εμείς σαν ΕΡΤ το παρακολουθούσαμε από το 2014, αλλά από το 2016 αρχίσαμε να παρακολουθούμε στενά.

Ξεκινήσαμε με 5.000 χρήστες, αλλά είδαμε ότι μέρα με τη μέρα το κοινό άρχισε να το συζητά και αφού έκανε τον κύκλο του, είχαμε πλέον στα πλάνα μας να αλλάξουμε το layout και να ακολουθήσουμε τα πρότυπα των Netflix και Amazon Prime. Σε αυτό συνέβαλε η προηγούμενη διοίκηση για τη δημιουργία και τη εμπιστοσύνη αλλά και η νέα διοίκηση που επίσης το αγκάλιασε εξίσου και μας έδωσε μία ώθηση να το σχεδιάσουμε και να το εμπλουτίσουμε με νέο περιεχόμενο. Είχαν ήδη γίνει τεχνολογικά βήματα με το ERT Hybrid και με πρωτόγνωρες παροχές όπως το να μπορεί κάποιος θεατής να επιλέξει κάμερα σε πραγματικό χρόνο στην οθόνη που δεν είχαμε ξαναδεί στην ελληνική τηλεόραση", λέει ο Γιάννης Βουγιουκλάκης που εξηγεί και το timning στο οποίο πραγματοποιήθηκε η μετάβαση στην εποχή του ERTFLIX, έναν σχεδόν μήνα μετά την έναρξη του lockdown στη χώρα.

“Είναι δεμένο με αυτό το κομμάτι, αλλά δεν είναι προϊόν της καραντίνας. Είχαν γίνει συζητήσεις με τη νέα διοίκηση, ήρθε και το φαινόμενο αυτό της καραντίνας που μας έδωσε λίγο χρόνο παραπάνω να το σκεφτούμε και με την παρότρυνση της διοίκησης ξεκινήσαμε να δημιουργούμε το καινούργιο layout που έφερε και νέο περιεχόμενο. Δουλεύτηκε την περίοδο της καραντίνας από την ίδια ομάδα ανθρώπων, στην οποία θέλουμε να προσθέσουμε και νέους. Μέσα στην καραντίνα καταφέραμε να παράξουμε μία πολύ καλή σκέψη, μελετήσαμε τι κάνουν καλά οι "μεγάλοι παίκτες" και κάναμε μία προσπάθεια να τους προσεγγίσουμε. Νομίζω ότι αυτό από τις 22 Απριλίου έχει βελτιωθεί και έχει πάρει μία τελική μορφή όλο αυτό”.



Ο Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας και Λειτουργίας Μέσων της δημόσιας τηλεόρασης, Γιάννης Βουγιουκλάκης.

Μάλιστα, ο Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας και Λειτουργίας Μέσων της ΕΡΤ παραθέτει και τις σκέψεις για τα επόμενα βήματα του ERTFLIX, τόσο στο τεχνολογικό κομμάτι όσο και σε αυτό του περιεχομένου: "Το αμέσως επόμενο βήμα είναι να μπούμε στις τηλεοράσεις Samsung και να το βελτιώσουμε. όλα αυτά θα έρθουν και θα δέσουν μέσα από ένα σύστημα ενορχήστρωσης που θα μπορούμε από μία οθόνη να διαχειριζόμαστε όλες τις πλατφόρμες στις οποίες θα έχουμε παρουσία, όπως iOS, Android, ακόμη και PlayStation. Το κομμάτι του περιεχομένου είναι σε πολύ δυνατό στάτους. Υπάρχουν δεκάδες νέες ταινίες διαθέσιμες για όλο το καλοκαίρι μέχρι τον Οκτώβρη, ενώ αναμένεται και νέο περιεχόμενο που έρχεται από Σεπτέμβρη, αλλά και νέες τεχνολογίες όπως επιλογές κάμερας", λέει ο Γιάννης Βουγιουκλάκης και καταλήγει:

"Είναι το άλλο κανάλι της ΕΡΤ. Το χαμογελαστό ανθρωπάκι που μπραντάρει το ERTFLIX ουσιαστικά μας λέει ότι όλη την ώρα μπορούμε να επιλέξεις τι θέλουμε να δούμε. Το περιεχόμενο είναι ο βασιλιάς, ενώ τα τεχνολογικά ευρήματα έρχονται για να το βελτιώσουν".

55 νέες ταινίες για όλο το καλοκαίρι

Η ΕΡΤ αποφάσισε να ενισχύσει το περιεχόμενό της σε όλους τους τομείς, με ψυχαγωγικές, ενημερωτικές και αθλητικές εκπομπές, ενώ στον πυρήνας του, που δεν είναι άλλος από τις ταινίες και τις σειρές εντάσσονται ακόμη περισσότερα προγράμματα. Στη διάρκεια του καλοκαιριού, κάθε χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει 55 νέες ξένες ταινίες, ειδικά αφιερώματα για τους σινεφίλ και τους λάτρεις του ιταλικού κινηματογράφου, 10 νέες σειρές, πλούσιο παιδικό πρόγραμμα, αλλά και εκπομπές από το Αρχείο της δημόσιας τηλεόρασης.

Ήδη, στην πλατφόρμα έχουν ανέβει ταινίες, όπως “Το Χάρισμα”, “Million Dollar Babe”, “The Artist”, “Η Νύφη το ‘σκασε”, "Το Τέλειο Χτύπημα", “Πριν από τα Μεσάνυχτα”,“Dumb and Dumber", “Πειρατεία στον Ωκεανό”, “Αστερίξ - Το μυστικό του μαγικού ζωμού”, ενώ προϋπήρχαν ταινίες όπως "Τυχερή συνάντηση", "Home Again", "Manchester by the Sea", "Coco before Chanel", "Love is Strange".

Παράλληλα, υπάρχουν πολλά αφιερώματα, αλλά και νέες ξένες σειρές, που δεν έχουν προβληθεί ποτέ στην Ελλάδα. Μαζί με τις μεγάλες επιτυχίες “The Handsmaid’s Tale" και το “A Place to Call Home”, το ERTFLIX διαθέτει και νέες web series πρόσφατης παραγωγής, όπως το “Dominos” (δραματική σειρά παραγωγής Καναδά 2018), “High Life – Μια απρόσμενη εφηβική κρίση” (παραγωγής Αυστραλίας 2017), καθώς και τη σειρά επιστημονικής φαντασίας “Narcoleap – Αγώνας επιβίωσης” (παραγωγής Καναδά 2018).





Τέλος, πολλές εκπομπές του ERTFLIX προέρχονται και από το αρχείο της ΕΡΤ, με σειρές όπως "Το μινόρε της Αυγής", εκπομπές της Σεμίνας Διγενή, αλλά και παλαιότερες αθλητικές μεταδόσεις.