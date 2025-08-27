EXATHLON: Πότε κάνει πρεμιέρα το πολυαναμενόμενο ριάλιτι – Οι 20 παίκτες που θα δούμε

Γεμάτο αγωνίσματα, εκπλήξεις και ανατροπές, το EXATHLON, το νέο ριάλιτι του ΣΚΑΪ, έρχεται αυτή τη σεζόν για να συναρπάσει τους τηλεθεατές.

Το μεγαλύτερο αθλητικό, τηλεοπτικό event έρχεται τη νέα σεζόν στον ΣΚΑΪ. Το EXATHLON κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 31 Αυγούστου στις 21.00 με παρουσιαστή τον Γιώργο Καράβα και φέρνει στις οθόνες μας τις πιο θεαματικές και δυνατές δοκιμασίες.

Είκοσι αθλητές και αθλήτριες που γνωρίζουμε καλά και έχουν διακριθεί για το πάθος και την αγωνιστικότητά τους θα αναμετρηθούν μεταξύ τους.

Δύο μόνο θα καταφέρουν να κερδίσουν την πρώτη θέση και να αναδειχθούν κορυφαία αθλήτρια και κορυφαίος αθλητής του πρώτου EXATHLON της Ελλάδας.

Οι Μπλε και οι Πορτοκαλί είναι έτοιμοι να μας προσφέρουν θεαματικές στιγμές και μεγάλες συγκινήσεις.

ΣΚΑΪ

EXATHLON: Τι γνωρίζουμε για το νέο ριάλιτι της ελληνικής τηλεόρασης

Πρόκειται για ένα ριάλιτι με καθαρά αθλητικό χαρακτήρα, όπου δύο ομάδες σωματικά ικανών διαγωνιζόμενων ανταγωνίζονται μεταξύ τους. Οι ομάδες αποτελούνται από αθλητές (όπως Ολυμπιονίκες εν ενεργεία ή πρώην), επαγγελματίες του αθλητισμού και διασημότητες από τη μία πλευρά, και από την άλλη ανθρώπους της διπλανής πόρτας με αθλητικές ικανότητες. Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν δυνατές σωματικές δεξιότητες και αθλητικές ικανότητες.

Το Exathlon είναι ένας ομαδικός διαγωνισμός, ο οποίος στις τελευταίες του εβδομάδες περνάει σε ατομικό επίπεδο, καταλήγοντας σε έναν τελικό γύρο όπου ένας άνδρας και μία γυναίκα στέφονται πρωταθλητές. Σε ορισμένες χώρες το φορμάτ διαφέρει, με τον άνδρα και τη γυναίκα να αναμετρώνται στον τελικό ώστε να αναδειχθεί ένας μόνο πρωταθλητής.

Η πρωτότυπη παραγωγή ανήκει στην τουρκική εταιρεία Acun Medya και το φορμάτ προβλήθηκε για πρώτη φορά στη Βραζιλία το 2017, στο κανάλι Rede Bandeirantes. Από τότε σημείωσε μεγάλη επιτυχία σε τηλεθέαση στο Μεξικό (TV Azteca), στη Ρουμανία (Kanal D), στη Σλοβενία (Planet TV), στην Κολομβία (Canal RCN), στις ΗΠΑ (Telemundo), στην Ουγγαρία (TV2), στην Τουρκία (Netflix) και στη Γερμανία (Sport 1).

ΣΚΑΪ

Το φορμάτ

Μια σεζόν του Exathlon διαρκεί από 12 έως 31 εβδομάδες και προβάλλεται 4 έως 6 βράδια την εβδομάδα.

Κάθε μέρα οι ομάδες διαγωνίζονται σε ειδικά σχεδιασμένες πίστες τύπου παρκούρ. Οι πίστες είναι αγώνες ένας εναντίον ενός (tête-à-tête). Η πρώτη ομάδα που θα φτάσει τις 10 νίκες ανακηρύσσεται νικήτρια της ημέρας – το «10» σημαίνει Νίκη.

Το βασικό χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί το Exathlon είναι οι πολύπλοκες πίστες του, οι οποίες μπορούν να δοκιμάσουν ακόμη και τους πιο καταξιωμένους αθλητές. Οι σταθερές αυτές πίστες συνδυάζουν στίβους τρεξίματος με πισίνες, εμπόδια, δοκούς ισορροπίας, τσουλήθρες, δίχτυα με άμμο και λάσπη, τούνελ, εμπόδια κάτω/πάνω, κινούμενες πλατφόρμες και διάφορους αθλητικούς μηχανισμούς. Κάθε πίστα ολοκληρώνεται με μια επιπλέον δοκιμασία δεξιότητας, η οποία αλλάζει ανάλογα με τις απαιτήσεις του παιχνιδιού. Υπάρχουν πάνω από 50 διαφορετικές πιθανές καταλήξεις. Οι πίστες απαιτούν συνδυασμό ταχύτητας, κολύμβησης, άλματος, ισορροπίας, ευλυγισίας, δύναμης, δεξιοτεχνίας, συντονισμού, μυϊκής μνήμης και αθλητικής ευφυΐας, δοκιμάζοντας κάθε πτυχή των ικανοτήτων ενός αθλητή.

Οι παίκτες πρέπει να αποδίδουν στο μέγιστο συνεχώς, καθώς αυτός είναι ο μόνος τρόπος να εξασφαλίσουν ισχυρή θέση στην κατάταξη της ομάδας τους. Η κατάταξη είναι σημαντική, αφού σε τακτά χρονικά διαστήματα διαγωνιζόμενοι αποχωρούν από κάθε ομάδα.

Ο παρουσιαστής του Exathlon παίζει καθοριστικό ρόλο, σχολιάζοντας κάθε πίστα και καθοδηγώντας τον θεατή σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Μοναδικό χαρακτηριστικό του format είναι το στυλ αθλητικού σχολιασμού.

EXATHLON: Αυτοί είναι οι παίκτες που θα δούμε στο νέο ριάλιτι

Λίγες ημέρες πριν την μεγάλη πρεμιέρα του ριάλιτι, οι παίκτες που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τις σκληρές δοκιμασίες στον Άγιο Δομίνικο, δημοσίευσαν ομαδικές φωτογραφίες δίνοντας μας μια γεύση για το τι να περιμένουμε. Μάλιστα, αρκετά από αυτούς είναι ήδη γνώριμοι στο τηλεοπτικό κοινό.

Οι γυναίκες του EXATHLOΝ:

Σταυρούλα Χρυσαειδή

Εύη Σαλταφερίδου

Καρολίνα Καλύβα

Μαίη Εμμανουηλίδου

Στέλλα Ανδρεάδου

Δώρα Νικόλη

Βίκυ Πετεινάρη

Μαίρη Πετεινάρη

Στεφανία Γκλάρα

Ιωάννα Τζαβέλα

Screenshot

Οι άνδρες του EXATHLON:

Μάριος Πρίαμος Ιωαννίδης

Στάθης Σχίζας

Άρης Σοϊλέδης

Γιωρίκας Πιλίδης

Φάνης Μπολέτσης

Γιώργος Γκιουλέκας

Ντάνιελ Νούρκα

Νίνο Νικολαΐδης

Γιώργος Κόρομι

Τάκης Καραγκούνιας