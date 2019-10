Game Of Thrones: Επιστρέφει στο HBO με το prequel "House Of The Dragon"

Η Emilia Clarke ως Daenerys Targaryen HELEN SLOAN / HBO / FACEBOOK PAGE - GAME OF THRONES

Η εμβληματική σειρά επιστρέφει με ένα ένα prequel, που θα μεταδοθεί από το τηλεοπτικό δίκτυο HBO και θα αποτελείται από 10 επεισόδια. Όσα ξέρουμε μέχρι στιγμής για το House Of The Dragon.

Τα ξημερώματα της Τετάρτης ανακοινώθηκε από την επίσημη σελίδα του Game Of Thrones πως το τηλεοπτικό δίκτυο HBO θα παρουσιάσει (τελικά!) το prequel της εμβληματικής σειράς, που θα ονομάζεται House Of The Dragon και θα αφορά στην ιστορία της δυναστείας του Οίκου των Targaryen. Συγκεκριμένα, το prequel θα αποτελείται από 10 επεισόδια και θα βασίζεται στο μυθιστόρημα "Fire and Blood" του George Martin, από τον οποίον θα γίνει η παραγωγή, σε συνεργασία με τον Ryan Condal. Στο project θα συμμετέχει και ο Miguel Sapochnik, που θα κατευθύνει τον πιλότο, αλλά και τα επόμενα επεισόδια. Η υπόθεση δεν έχει γίνει γνωστή, ωστόσο, το ξέρουμε πως η ιστορία θα εκτυλίσσεται 300 χρόνια πριν από τα γεγονότα που είδαμε στους 8 κύκλους της σειράς και θα επικεντρώνεται στην ιστορία του Οίκου των Targaryen, στον οποίο ανήκε ένας από τους βασικούς χαρακτήρες του Game of Thrones, η Daenerys Targaryen. Όπως δήλωσε, ο διευθυντής προγράμματος του HBO, Casey Bloys, στο Hollywoodreporter: "Το σύμπαν του Game Of Thrones είναι τόσο πλούσιο με ιστορίες. Ανυπομονούμε να εξερευνήσουμε τις ρίζες του Οίκου των Targaryen και τα πρώτα χρόνια στο Westeros μαζί με τον Miguel, τον Ryan George και τον George".

