Game of Thrones: Η Emilia Clarke αποκάλυψε ποιος άφησε την κούπα Starbucks στο πλατό

Η πρωταγωνίστρια της σειράς Game of Thrones βρέθηκε στην εκπομπή "The tonight show with Jimmy Fallon" το βράδυ της Τετάρτης και αποκάλυψε ποιος είναι ο πραγματικός υπεύθυνος για εκείνη την πολυσυζητημένη κούπα Starbucks που είχε ξεχαστεί στο πλατό.

Αυτός ήταν ο Varys a.k.a. ο Conleth Hill. Σε ένα πάρτι πριν τα βραβεία ΕΜΜΥ ο ηθοποιός πλησίασε την Emilia και της αποκάλυψε: "Οφείλω να σου πω κάτι αγάπη μου. Η κούπα του καφέ ήταν δική μου. Συγγνώμη, δεν ήθελα να σου πω κάτι γιατί φαίνεται πως όλοι κατηγορούσαν εσένα".

Τουλάχιστον στη σειρά η Daenerys τον εκδικήθηκε σκοτώνοντάς τον με τον δράκο της.