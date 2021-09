Γκίκας Ξενάκης: Η ηλικία, το Instagram και οι διάσημες συνταγές του

Ένα νέο μαγειρικό ριάλιτι έρχεται στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, το οποίο θα κάνει πρεμιέρα στον ΣΚΑΙ την Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου.

Ο λόγος για το Top Chef, το δημοφιλέστερο show μαγειρικής στον κόσμο που αριθμεί πάνω από 15 βραβεία Emmy και περισσότερες από 20 επιτυχημένες σεζόν προβολής στην Αμερική. Στο Top Chef θα δούμε τους Γιώργο Βενιέρη, Γκίκα Ξενάκη και Αστέριο Κουστούδη, τρεις καταξιωμένους σεφ που έχουν διακριθεί στο χώρο της γαστρονομίας, να αξιολογούν τους 15 υποψήφιους και να κρίνουν το μέλλον τους στον διαγωνισμό.

Top Chef - Ποιος είναι ο Γκίκας Ξενάκης

Η ηλικία και η καταγωγή του

Γεννημένος το 1983, ο Γκίκας Ξενάκης είναι 38 χρονών, ενώ έχει μεγαλώσει στη Θήβα και ζει στην Αθήνα.

Η σύζυγός του

Ο σεφ είναι παντρεμένος με την Ελένη Φιλιππούση, η οποία είναι Makeup Artist και μαζί έχουν δύο γιους, 6 και 2,5 ετών.

Το βιογραφικό του

Η σχέση του με τη μαγειρική προέκυψε εντελώς τυχαία. Το όνειρό του ήταν να σπουδάσει διοίκηση επιχειρήσεων, αλλά δεν κατάφερε να συγκεντρώσει την απαραίτητη βαθμολογία. Στην προτροπή του πατέρα του να ασχοληθεί με τη μαγειρική ήταν αρνητικός, αλλά στο τέλος, πείστηκε να το δοκιμάσει. Το ένστικτο του πατέρα του βγήκε αληθινό. Κατάφερε να διακριθεί ως Chef με συμμετοχές σε φεστιβάλ και διαγωνισμούς μαγειρικής. Ανάμεσα σ’ αυτά, 3 Χρυσούς Σκούφους, δεκάδες Βραβεία Ελληνικής Κουζίνας καθώς επίσης και Βραβεία FNL Best Restaurant Awards.

Ο Γκίκας Ξενάκης είναι Head Chef του πολυβραβευμένου εστιατορίου Aleria, από το 2012 μέχρι και σήμερα. Από το 2013 και μετά διδάσκει σε σχολή μαγειρικής, με κύριο ζητούμενο να δημιουργήσει μαγειρικό ήθος στους μαθητές του. To 2020, με τη σχολή του κατέκτησε το Βραβείο "Best School of the Year" στον διαγωνισμό 1st Mediterranean Chef’s Club. Το 2020 ανακηρύχθηκε Σεφ της Χρονιάς στα Βραβεία Gault & Millau Hellas.

Οι σπεσιαλιτέ του

Στην κουζίνα του είναι αυστηρός, αλλά και ταυτόχρονα φιλικός με τους συναδέλφους του, καθώς παραδέχεται ότι είναι εκείνοι που υλοποιούν τη σκέψη του. Το… αποδομημένο παστίτσιο είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του πιάτα. Επίσης, θρυλική είναι η Μαγειρίτσα Θαλασσινών που φτιάχνει.

Δηλώνει συλλέκτης μανιταριών, οι διαδρομές που κάνει για την εύρεσή τους είναι η ψυχοθεραπεία του. Όνειρο ζωής του είναι να φτιάξει ένα εστιατόριο μέσα στη φύση που να τροφοδοτείται από το δικό του μποστάνι.

Το Instagram του

Ο Γκίκας Ξενάκης είναι ενεργός στα social media και στον λογαριασμό του @gikasxenakis αναρτά συχνά στιγμιότυπα από την προσωπική και την επαγγελματική του ζωή.

