GNTM 2025: Πρεμιέρα για το ριάλιτι μόδας – Η κριτική επιτροπή και οι αλλαγές

Το Greece’s Next Top Model επιστρέφει στο Star με μια ανανεωμένη επιτροπή και φρέσκο concept. Σήμερα Παρασκευή (19/9) η μεγάλη πρεμιέρα.

Το αγαπημένο ριάλιτι μόδας, το Greece’s Next Top Model, είναι έτοιμο για την μεγάλη επιστροφή στο Star με ένα ολοκαίνουριο concept που υπόσχεται να ανατρέψει όλα όσα ξέραμε για το show.

Η νέα εκδοχή του GNTM φέρνει μαζί της μια σειρά από μεγάλες αλλαγές. Σύμφωνα με την παραγωγή, ο θεατής πρόκειται να δει ένα πλήρως ανανεωμένο σκηνικό ανανεώνεται, με δοκιμασίες και δράσεις με μια πιο σύγχρονη και δυναμική αισθητική, ενώ το concept αναμένεται να γίνει πιο απαιτητικό, προσφέροντας στους παίκτες μια πιο ουσιαστική εμπειρία.

Η επιτροπή φέτος, για πρώτη φορά, απαρτίζεται από τρεις διαφορετικές προσωπικότητες, που εκπροσωπούν διαφορετικές γενιές και εμπειρίες στον κόσμο της μόδας.

Η Τριμελής Επιτροπή και ο ρόλος της Ζενεβιέβ και της Ηλιάνας Παπαγεωργίου

Λάκης Γαβαλάς – Fashion Expert

Ο θρύλος της ελληνικής μόδας επιστρέφει ως ο ειδικός που δεν φοβάται να πει τη γνώμη του χωρίς φίλτρα. Με την ενέργεια και το χιούμορ του, ο Λάκης Γαβαλάς θα στηρίξει κάθε δημιουργική πρόταση και θα καθοδηγήσει τους διαγωνιζόμενους με την αυθεντική του άποψη για το στιλ.

Άγγελος Μπράτης – Σχεδιαστής Μόδας

Ο αγαπημένος σχεδιαστής επιστρέφει για να προσφέρει τη δική του υψηλή αισθητική και να βοηθήσει τους διαγωνιζόμενους να ανακαλύψουν την μοναδική τους ταυτότητα στον κόσμο της μόδας. Με την εμπειρία του από τις μεγαλύτερες πασαρέλες του κόσμου, ο Άγγελος φέρνει την πολύτιμη καθοδήγησή του στο GNTM.

Έντι Γαβριηλίδης – Fashion Consultant

Ο μόλις 36 ετών Έντι, που ζει και εργάζεται στο Λονδίνο, εκπροσωπεί τη νέα γενιά της διεθνούς μόδας. Με συνεργασίες με κορυφαίους οίκους και προσωπικότητες όπως η Lady Gaga και η Lindsay Lohan, ο Έντι φέρνει μια σύγχρονη, παγκόσμια οπτική στο GNTM και έρχεται να προσφέρει ένα φρέσκο πρίσμα στη νέα εποχή του διαγωνισμού.

Ζενεβιέβ Μαζαρί

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί, η αγαπημένη Creative Director του GNTM, αναλαμβάνει ξανά τη σκηνοθεσία και την επιμέλεια των φωτογραφήσεων και των challenges. Με την εκρηκτική προσωπικότητά της και το πάθος της για τη μόδα, υπόσχεται να φέρει ανατροπές και να ξαναγράψει την ιστορία του GNTM με έναν εντελώς φρέσκο τρόπο.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου επιστρέφει για να αναλάβει τον ρόλο της Competition Director & Model Mentor, φέρνοντας την πραγματική εμπειρία του modeling και την αυτοπεποίθηση μιας γυναίκας που έχει περάσει από τη θέση των διαγωνιζόμενων. Η παρουσία της θα είναι καταλυτική στην εξέλιξη του διαγωνισμού, προσφέροντας καθοδήγηση και στηρίζοντας τους διαγωνιζόμενους για να βγουν έτοιμοι επαγγελματίες στον κόσμο της μόδας.

Το Greece’s Next Top Model 2025 θα προβληθεί σήμερα, Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου στις 21:00, με την πρεμιέρα που θα περιλαμβάνει την πρώτη audition και πολλές εκπλήξεις.