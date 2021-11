GNTM 4 - Στυλιανός: Η πρώτη ανάρτηση μετά την αποχώρησή του - Το μήνυμα στην Όλγα

Παρά το γεγονός ότι ήταν ένα από τα μεγαλύτερα φαβορί του GNTM 4, ο Στυλιανός Φλωρίδης δεν τα κατάφερε να φτάσει μέχρι τον τελικό και αποχώρησε χθες από τον διαγωνισμό μοντέλων του Star.

Ο Κύπριος παίκτης συγκινήθηκε κατά την αποχώρησή του, ενώ η διαγωνιζόμενη που δεν μπορούσε να κρατήσει τα δάκρυά της στο άκουσμα της είδησης ότι αποχωρεί ήταν η Όλγα, με την οποία ο νεαρός είχε έρθει πολύ κοντά.

"Δεν μπορώ χωρίς εσένα, αλήθεια!", είπε η Όλγα στον Στυλιανό. "Δεν ξέρω πώς θα είμαι χωρίς τον Στυλ. Είναι ο μόνος που πιστεύει τόσο πολύ σε έμενα. Δεν το ζεις συχνά αυτό", είπε κλαίγοντας η νεαρή. Οι δυο τους μάλιστα δε δίστασαν να ανταλλάξουν και τρυφερά φιλιά μπροστά από την κάμερα, ενώ δεν έλειψαν και τα "Σ' αγαπώ".

Μετά την αποχώρησή του από το παιχνίδι, ο Στυλιανός προχώρησε στην πρώτη του ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ενώ δεν παρέλειψε να κάνει αναφορά και στην αγαπημένη του Όλγα.

GNTM 4: Η ανάρτηση του Στυλιανού

Όπως έγραψε:

"Έφτασε η ώρα να αποχαιρετήσω και εγώ το σπίτι του GNTM με ανάμεικτα συναισθήματα.

Είχα την τύχη να γνωρίσω απίστευτα άτομα και χαρακτήρες, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, που θα τα θυμάμαι για μια ζωή!

Θέλω να ευχαριστήσω όσους με στήριξαν και πίστεψαν σε εμένα, ελπίζω να μην σας έχω απογοητεύσει. Ο τελικός στόχος παραμένει ο ίδιος.

Μπορεί να μην μου το έδωσαν να το πιώ, αλλά να θυμάστε πως ΠΙΝΩ ΜΟΝΟ ΤΟ ΓΛΥΚΟ ΠΟΤΟ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ!!!

P.s. Όλγα μου, αγάπη μου σου παραδίδω την σκυτάλη. Συνέχισε να με κάνεις περήφανο!

Over and out,

With love

DJ Styl"

