HBO Max: Η νέα τηλεοπτική πλατφόρμα της Warner απέκτησε όνομα - Τα show που θα προβάλλει

HBO Max λέγεται η νέα πλατφόρμα της WarnerMedia η οποία έρχεται να ανταγωνιστεί το Netflix.

Μάλιστα, όπως ήδη ανακοινώθηκε, από το 2020 και μετά θα προβάλλει 10.000 ώρες περιεχομένου με προγράμματα ανάμεσα στα οποία θα δούμε και τα "Φιλαράκια".

Ωστόσο, όπως αναφέρει το Variety, η WarnerMedia δεν έχει ακόμη ανακοινώσει τιμές για τις υπηρεσίες της και τις χώρες όπου θα δραστηριοποιηθεί, ενώ η πλατφόρμα μπαίνει στην αγορά ανάμεσα στα Netflix, Hulu, και Disney Plus.

Το HBO Max θα προβάλλει τη σειρά "Friends" η οποία μέχρι το 2020 θα φιλοξενείται στο Netflix.

Η WarnerMedia ανακοίνωσε πως στο δυναμικό του HBO Max μπαίνουν οι Greg Berlanti και Reese Witherspoon. Ο Berlanti θα αναλάβει την παραγωγή τεσσάρων ταινιών που θα στοχεύουν στο νεανικό κοινό, ενώ η εταιρεία παραγωγής της Witherspoon θα αναλάβει δύο φιλμ ακόμη.

Παράλληλα, η νέα πλατφόρμα θα προβάλλει το "The Fresh Prince of Bel Air" και το "Pretty Little Liars" το οποίο επίσης φεύγει από το Netflix.

Το HBO Max θα συνεργαστεί ακόμη με τη DC Entertainment και το δίκτυο "The CW", και θα φιλοξενήσει σειρές όπως τα "Batwoman" και "Katy Keene" (spinoff του "Riverdale").

Οι σειρές του CW που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Netflix, θα παραμείνουν εκεί.

Τέλος, θα υπάρξουν συνεργασίες με κανάλια όπως τα CNN, TNT, αλλά και με τα Turner Classic Movies, Cartoon Network, Adult Swim, Crunchyroll, Rooster Teeth, καιLooney Tunes.