House of the Dragon: Νέο trailer για το prequel του GoT - Φωτιές, δράκοι και μάχες

Το House of the Dragon αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 21 Αυγούστου και η κυκλοφορία ενός ακόμη trailer κορυφώνει την αγωνία των θαυμαστών της σειράς.

Κυκλοφόρησε ένα ακόμα trailer για το prequel του Game of Thrones "House of the Dragon" ενόψει της παγκόσμιας πρεμιέρας της σειράς την Κυριακή 21 Αυγούστου στο HBO Max. Η ιστορία εκτυλίσσεται 200 χρόνια πριν από τα γεγονότα που απολαύσαμε σε επτά κύκλους, και έγινε η μεγαλύτερη επιτυχία του HBO και η πιο πολυνίκης στα Emmy σειρά, όλων των εποχών. ADVERTISING Το House of the Dragon βασίζεται στο βιβλίο Fire & Blood του George R.R. Martin, και στη σκηνοθεσία είναι οι Ryan Condal και Miguel Sapochnik. Πρωταγωνιστεί ο Paddy Considine (Peaky Blinders) ως King Viserys / Targaryen, η Olivia Cooke ως Alicent Hightower, η Emma D’Arcy ως Princess Rhaenyra Targaryen και ο Matt Smith ως Prince Daemon Targaryen. Δείτε το νέο trailer: Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

