How I Met Your Father: Κυκλοφόρησε το πρώτο trailer από το spin-off του "How I Met Your Mother"

Κυκλοφόρησε το πρώτο trailer του "How I Met Your Father" του spin off της θρυλικής σειράς "How I Met Your Mother". Με τη Hilary Duff να ηγείται του cast και συμπρωταγωνιστές της τους: Francia Raisa (Valentina), Suraj Sharma (Sid), Tien Tran (Ellen), Chris Lowell (Jesse) και Tom Ainsley (Charlie) η σειρά αναμένεται να κυκλοφορήσει από τη Hulu και να αποτελείται από 10 επεισόδια.

Η Sophie εξιστορεί στον γιο της πως γνώρισε τον πατέρα του με τους χαρακτήρες να προσπαθούν να ανακαλύψουν ποιοι είναι, τι θέλουν για το μέλλον τους και πώς θα βρουν την κατάλληλη συντροφιά στην εποχή των εφαρμογών και των φαινομενικά απεριόριστων επιλογών.

Η σειρά είναι προγραμματισμένη να κάνει πρεμιέρα στις 18 Ιανουαρίου.

