Η έξοδος των Μέγκαν και Χάρι από το Παλάτι γίνεται ταινία

To Lifetime είναι αμερικανικό καλωδιακό τηλεοπτικό δίκτυο που ανήκει σε δυο κολοσσούς (Hearst Communications και The Walt Disney Company). Δεν είναι προσβάσιμο μόνο στις ΗΠΑ, αλλά και στον Καναδά, την Νοτιανατολική Ασία, τη Μεγάλη Βρετανία και την Ιρλανδία, τη Λατινική Αμερική, την Αφρική, το Ισραήλ, την Τουρκία, τη Νότιο Κορέα, τη Μέση Ανατολή και την Αυστραλία. Όλοι αυτοί οι λαοί θα έχουν πρώτοι πρόσβαση στη νέα ταινία για τη Μέγκαν Μαρκλ και τον Χάρι. Θα αφορά την έξοδο τους από το Μπάκιγχαμ. Tα γυρίσματα άρχισαν αυτήν την εβδομάδα, στο Βανκούβερ και η πρεμιέρα αναμένεται να γίνει το προσεχές φθινόπωρο.

Το ίδιο δίκτυο είχε κάνει ταινία το ρομάντζο του ζευγαριού το 2018 (Harry & Meghan: A Royal Romance) και το 2019 παρουσίασε το Harry & Meghan: Βecoming Royal. Και στις δυο ταινίες η αφήγηση έγινε με τη Μαρκλ στο επίκεντρο, κατά την πάγια τακτική του Lifetime να βάζει τις γυναίκες στο επίκεντρο. Το αυτό αναμένεται να συμβεί και στην τρίτη ταινία που θα παρουσιάσει το πώς οι Μαρκλ και Χάρι εγκατέλειψαν το Παλάτι (Harry & Meghan: Escaping the Palace).

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα “η ταινία θα διερευνήσει τι πραγματικά έγινε μέσα στο παλάτι, που οδήγησε τον Πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ να αφήσουν τα πάντα πίσω, προκειμένου να φτιάξουν ένα μέλλον για τους εαυτούς τους και το γιο τους, Άρτσι. Η ταινία θα περιγράψει εκτενώς την ολοένα και αυξανόμενη απομόνωση και θλίψη της Μέγκαν, την απογοήτευση του ζευγαριού για την άρνηση του Παλατιού να τους υπερασπιστεί εναντίον των επιθέσεων των media και το φόβο του Χάρι πως η ιστορία θα επαναληφθεί. Ότι δεν θα καταφέρει να προστατέψει τη σύζυγο και το γιο του από τις δυνάμεις που ενδεχομένως να συνέβαλαν στον πρόωρο θάνατο της μητέρας του”.

Το Lifetime έδωσε στα media την πρώτη φωτογραφία με τους πρωταγωνιστές του 'Harry & Meghan: Escaping the Palace'. LIFETIME

Έγιναν γνωστοί και οι πρωταγωνιστές: ο Τζόρνταν Ντιν (The Punisher) θα γίνει ο Χάρι και η Σίντνι Μόρτον (She's gotta have it) η Μέγκαν.

