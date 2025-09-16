Η Φάρμα: Πρεμιέρα με διπλή αποχώρηση και τσακωμό για το πλύσιμο των πιάτων 

Άκρως ανατρεπτική και επεισοδιακή η πρεμιέρα της “Φάρμας” στο STAR. Το ζευγάρι των παικτών που αποχώρησε από το πρώτο επεισόδιο και η πρώτη ένταση.

Πρεμιέρα έκανε το βράδυ της Δευτέρας (15/09) η “Φάρμα” και ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος υποδέχθηκε τους τηλεθεατές του reality για 3η χρονιά αλλά και τους νέους παίκτες που για τους επόμενους μήνες θα ζήσουν ένα μοναδικό, αυθεντικό ταξίδι στην αξεπέραστη ελληνική ύπαιθρο.

Φέτος, το ταξίδι ξεκίνησε από τη Λίμνη Δόξα, εκεί όπου ο παρουσιαστής καλωσόρισε τους 22 διαγωνιζόμενους, με τις δοκιμασίες να ξεκινούν άμεσα, καθώς με το “καλημέρα” κλήθηκαν να διεκδικήσουν τη θέση τους στο παιχνίδι, κάνοντας κανό σε ζευγάρια, μέχρι να περάσουν την πύλη της Φάρμας. Ωστόσο, όπως ανακοίνωσε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος, μόνο οι 20 θα περνούσαν στο παιχνίδι, ενώ για τους δύο από αυτούς το ταξίδι θα τελείωνε πρόωρα.

“Ξεκινάω με τα δύσκολα. Είστε εδώ 22. Στη Φάρμα δεν θα μπείτε όλοι. Στη Φάρμα θα μπείτε 20. Αυτό σημαίνει ότι με 2 από εσάς η γνωριμία μας στο τέλος της ημέρας, θα φτάσει στο τέλος της”, είπε ο παρουσιαστής, προκαλώντας σοκ αλλά και “ξενέρα” στους παίκτες.

Τα ζευγάρια Ανδρέας – Στέλλα και Γιώργος – Ανδριανή είχαν μία τελευταία ευκαιρία για να μπουν στη Φάρμα.

Ο Ανδρέας με τη Στέλλα ήταν καταιγιστικοί συντρίβοντας με 5-0 τους αντιπάλους τους, στους οποίους δεν άφησαν κανένα περιθώριο αντίδρασης. Έτσι είναι αυτοί που κερδίζουν τα δύο τελευταία εισιτήρια συμπληρώντας την τελική 20άδα.

Από την άλλη το ταξίδι της Ανδριανής και του Γιώργου ολοκληρώνεται πριν καν αρχίσει. “Ήταν πολύ ωραίο κι ας ήταν σύντομο. Εις το επανιδείν”, δήλωσε η Ανδριανή. “Το ταξίδι μας όπως είπε κι η Ανδριανή ήταν σύντομο. Θετική ενέργεια. Η ζωή μας είναι έξω. Προχωράμε. Think positive”, είπε με τη σειρά του ο Γιώργος.

Αυτοί είναι οι 20 παίκτες της φετινής “Φάρμας”:

Έχοντας καταλήξει στην τελική 20αδα διαμορφώθηκαν και οι δύο ομάδες, η πράσινη και η γαλάζια, ωστόσο δεν είχε έρθει ακόμα η ώρα να μπουν στη “Φάρμα”.

Αυτό έγινε την επόμενη μέρα, αφού πήραν μέρος στην πρώτη -και ίσως σημαντικότερη- Ομαδική Δοκιμασία. Νικήτρια αναδείχθηκε η γαλάζια ομάδα, η οποία εξασφάλισε πιο ευνοϊκές συνθήκες διαβίωσης, ωστόσο το πρώτο βράδυ δεν κύλησε ιδιαίτερα ομαλά για τους συγκατοίκους.

Συγκεκριμένα, μία συζήτηση που “άνοιξε” η Βαλεντίνα για το πώς πρέπει να μοιράζονται οι δουλειές του σπιτιού και συγκεκριμένα το πλύσιμο των πιάτων, ώστε κανείς να μην επωμίζεται αυτό το βάρος, ανέβασε την ένταση, με τον Δημήτρη να αντιδρά έντονα στην πρόταση της συμπαίκτριάς του.