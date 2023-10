Η Σκορδά “έκοψε” on air τα ομοφοβικά σχόλια του Γαρδέλη – “Δεν μπορώ να συνεχίσω”

Ο Σταμάτης Γαρδέλης προχώρησε σε νέα ομοφοβικά σχόλια κατά του Στέφανου Κασσελάκη, καλεσμένoς στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά. Η παρουσιάστρια, μετά από προσπάθεια να κάνει διάλογο, σταμάτησε την κουβέντα.

Ένταση επικράτησε στο πάνελ της εκπομπής “Fay’s Time” το πρωί της Δευτέρας (16/10), όπου ήταν καλεσμένος ο Σταμάτης Γαρδέλης, με αφορμή την αποχώρησή του από το νέο ριάλιτι του ΣΚΑΙ με τίτλο “I’m a Celebrity…Get me Out of Here”.

Σε κάποιο σημείο, η συζήτηση πήγε στον Στέφανο Κασσελάκη, o οποίος τον κατηγόρησε τον Γιώργο Αυτιά ότι προχώρησε σε ομοφοβικό σχόλιο εναντίον του, με τον δημοσιογράφο να αποδίδει τα λεγόμενά του σε παρεξήγηση.

Ο Σταμάτης Γαρδέλης, ο οποίος προσφάτως είχε προχωρήσει σε ομοφοβικά σχόλια κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στο ριάλιτι, θέλησε να πει τη δική του άποψη, συνεχίζοντας, στην ουσία, το ομοφοβικό παραλήρημά του.

Όσα είπε – μεταξύ αυτών, εξίσωσε την ομοφυλοφιλία με την κτηνοβασία και τον γυμνισμό – προκάλεσαν την αντίδραση της παρουσιάστριας της εκπομπής Φαίης Σκορδά, η οποία, αφότου προσπάθησε να κάνει διάλογο, στην συνέχεια αποφάσισε να τον σταματήσει και να “κόψει” την συζήτησή τους.

Ο διάλογος Φαίης Σκορδά – Σταμάτη Γαρδέλη

Σταμάτης Γαρδέλης: Συγγνώμη πρέπει να ζητήσει ο κύριος Κασσελάκης, ο οποίος κίνησε όλη αυτή τη διαδικασία από το μηδέν για να είναι και πάλι στο προσκήνιο. Ο Αυτιάς δεν είπε τι γίνεται μέσα στο γυμναστήριο. Ήταν πιο γενικό το σχόλιο. “Καλημέρα σας κτηνοβάτης”. Δεν μας ενδιαφέρει κύριε.

Φαίη Σκορδά: Τι είναι αυτό τώρα που είπες Σταμάτη;

Σταμάτης Γαρδέλης: Πού κολλάει; Με το καλημέρα σας μας έδωσε τη σεξουαλική του ταυτότητα.

Φαίη Σκορδά: Είναι το ποιος είναι ο άνθρωπος. Γιατί το πας εκεί;

Σταμάτης Γαρδέλης: Μόνο του πηγαίνει, δεν εξετάζω αν μου αρέσει. Δεν με αφορά. Δεν μας αφορά τι κάνει στην προσωπική του ζωή. “Καλημέρα σας κτηνοβάτης, καλημέρα σας τερατόφιλος”. Δεν μας αφορά.

Φαίη Σκορδά: Αυτά που αναφέρεις τώρα, δεν έχουν να κάνουν καθόλου, μα καθόλου, με αυτό που συζητάμε. Λίγο τα μπερδεύεις και δεν έχω όρεξη να κάνω μάθημα αυτή τη στιγμή. Τα παραδείγματα που φέρνεις είναι πολύ λάθος και πολύ προσβλητικά, γιατί δεν μπορείς να τα εξισώνεις. Δε μιλάμε για ακραίες παθολογικές καταστάσεις, που μου τις φέρνεις μπροστά σαν παραδείγματα. Είναι λάθος. Δεν είναι προσανατολισμός. Δεν είναι επαγγελματικός προσανατολισμός, δεν είναι επιλογή, δεν είναι προτίμηση. Ένας άνθρωπος αγαπάει…

Σταμάτης Γαρδέλης: Δεν μας ενδιαφέρει, έχει συναισθήματα πλούσια, ωραία, να τα κρατήσει για τον εαυτό του.

Φαίη Σκορδά: Πάμε αλλού το θέμα λίγο, και δεν θα ήθελα να το συζητήσουμε άλλου.

Σταμάτης Γαρδέλης: Συμβαίνει και παίζει κάθε μέρα στο συλλογικό υποσυνείδητο της κοινωνίας μας και στους προβληματισμούς που μπαίνουν καθημερινά. Για το τι είναι ηθικό, τι ανήθικο, τι είναι αιδώς, τι σημαίνει κίναιδος.Εγώ συστήνομαι “καλημέρα γυμνιστής”, μπορώ να βγάλω τα ρούχα μου εδώ; Όχι. Υπάρχει ένα μέτρο. Μπορεί να είμαι ερωτευμένος με ένα ζώο, και να έχω πολλά συναισθήματα γι’ αυτό. Υπάρχει η αιδώς.

Φαίη Σκορδά: Η σύγκριση που κάνεις είναι επικίνδυνη. Μου φέρνεις κάποια παραδείγματα που είναι τόσο ακραία που δεν μπορώ να συνεχίσω, γιατί αισθάνομαι πως με υποτιμάς. Το παίρνω προσωπικά γιατί είναι δική μου εκπομπή.

Σταμάτης Γαρδέλης: Βγάλε το ακουστικό από το αυτί να μιλήσουμε αν θες, εγώ δεν έχω.

Φαίη Σκορδά: Τι εννοείς; Δε μου μιλάει κανείς στο ακουστικό. Τι θέλεις να πεις τώρα ότι κάποιος μου λέει κάτι;

Σταμάτης Γαρδέλης: Μόνο με σένα μιλάω τώρα;

Φαίη Σκορδά: Βάζουμε μια τελεία. Εγώ δεν μπορώ να συζητήσω με ανθρώπους που βάζουν στο τραπέζι πράγματα τα οποία είναι ακραία και υποτιμούν τη κουβέντα. Δεν μπορώ έτσι να συνεχίσω.