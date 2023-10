I’m a Celebrity: Ομοφοβικά σχόλια Γαρδέλη για Κασσελάκη – Πιάστηκαν στα χέρια με Τάσο Ξιαρχό

Στη ζούγκλα του Άγιου Δομίνικου “προσγειώθηκαν” οι παίκτες του “I’ m a celebrity… Get me out of here!”, το οποίο έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Τετάρτης μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ.

Το “I’ m a celebrity… Get me out of here!” έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Τετάρτης (11/10) με τον Γιώργο Λιανό και την Καλομοίρα να υποδέχονται τους 14 celebrities οι οποίοι “προσγειώθηκαν” στη ζούγκλα του Αγίου Δομίνικου και με το “καλημέρα” σας ξεκίνησαν τα ευτράπελα και όχι μόνο. Γιώργος Λιανός και Καλομοίρα αφού διέσχισαν τη ζούγκλα και “μίλησαν” με μαϊμούδες βρήκαν το σπίτι του show, από το οποίο θα παρατηρούν για τις επόμενες εβδομάδες τη ζωή των celebrities μέσα στη ζούγκλα. Τα πρώτα κουτιά μέσα στα οποία βρίσκονταν οι celebrities άρχισαν να καταφτάνουν στη ζούγκλα, για τα οποία μάλιστα επιστρατεύτηκε με τη βοήθεια των οπτικών εφέ και ένα… ελικόπτερο, ωστόσο αν μία άφιξη ξεχώρισε αυτή ήταν της Αγγελικής Ηλιάδη, της Μαρίας Καλάβρια και της Δήμητρας Αλεξανδράκη, οι οποίες προσγειώθηκαν “από άλλο πλανήτη”. “Χριστέ μου, που είμαστε. Κορίτσια, τι συμβαίνει; Δήμητρα, Μαρία, ελάτε! Ελάτε, δεν βλέπω κάτι! Δεν υπάρχει κίνδυνος, ελάτε”, ακούγεται να λέει η Αγγελική Ηλιάδη με τη Δήμητρα Αλεξανδράκη έντρομη να ρωτάει πού βρίσκονται και τι είναι εδώ. Και αφού χωρίστηκαν σε ομάδες, εγκαταστάθηκαν στο camp και έπαιξαν μπουγέλο, αφού η Δήμητρα Αλεξανδράκη έγινε μούσκεμα ανοίγοντας το ντουζ, δεν άργησαν οι πρώτες εντάσεις και οι προστριβές μεταξύ των παικτών, με τον Σταμάτη Γαρδέλη και τον Τάσο Ξιαρχό να έρχονται σε μεγάλη σύγκρουση με το “καλημέρα” σας. Σχετικό Άρθρο Τηλεόραση “Βόμβα” στο “I’m a celebrity”: Παίκτρια αποχώρησε οικειοθελώς – Ο λόγος Αφορμή αποτέλεσε το γεγονός ότι ο Σταμάτης Γαρδέλης θέλησε να μοιραστεί το φαγητό που έφτιαξε ο Τάσος Ξιαρχό με… τη φύση, λέγοντας ότι θέλει να το πετάξει γύρω γύρω από τον χώρο που έμεναν, κάτι που βρήκε αντίθετο τον συμπαίκτη του, ο οποίος σχολίασε πως το φαγητό που περίσσεψε το μοιράστηκε με άλλους. “Δεν καταλαβαίνεις πού είσαι, επειδή θες να ζήσεις σαν μοναχός στα 70 σου“, είπε ο Τάσος Ξιαρχό επιμένοντας πως δεν επιτρέπεται να πετάμε το φαγητό, με τον Σταμάτη Γαρδέλη να του απαντάει με ειρωνικό ύφος πως δεν είναι 70 αλλά 73. Η κατάσταση δεν άργησε να ξεφύγει μεταξύ τους όταν ο Σταμάτης Γαρδέλης ξεκίνησε να μιλάει για τον Άρη και τον Πλούτο και ο Τάσος Ξιαρχό του είπε πως δεν θέλει να ακούσει πάλι για μία αρχαία ιστορία που του έχει γίνει εμμονή, προτείνοντάς του να κάτσει επάνω σε έναν κίωνα και να μιλάει. Μία φράση όμως του ηθοποιού έβγαλε εκτός εαυτού τον χορογράφο, ο οποίος φανερά εκνευρισμένος του είπε “μη σε φτύσω μες στο στόμα τώρα και θα σ’ αρέσει η γεύση μου“, για να δεχθεί τα ομοφοβικά σχόλια του συμπαίκτη του, ο οποίος του απάντησε: “Θες να παίζουμε συνέχεια αυτά που παίζουν με Κασσελάκη και Τάϊλερ;”. Μάλιστα, όταν οι υπόλοιποι συμπαίκτες του τού είπαν να σταματήσει να μιλάει έτσι και πως δεν είναι καθόλου ο σωστός, ο Σταμάτης Γαρδέλης απάντησε ευθαρσώς πως θα τα κόψουν στο μοντάζ. Δείτε το επίμαχο βίντεο: