Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Αυτή είναι η εκπομπή που θα παρουσιάσει στον Alpha τη νέα σεζόν

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου συνεχίζει και αυτή τη σεζόν στην τηλεοπτική συχνότητα του Alpha, έχοντας ωστόσο αποχαιρετήσει τη μεσημεριανή εκπομπή "Pop Up" που αποτέλεσε ουσιαστικά το ντεμπούτο της στην παρουσίαση και επιστρέφει με έναν νέο ρόλο.

Το μοντέλο και παρουσιάστρια, όπως όλα δείχνουν αναλαμβάνει την παρουσίαση του show μόδας "Style Me Up", το οποίο παρουσίαζε την προηγούμενη σεζόν μέσα από τη συχνότητα του Open η Δούκισσα Νομικού. Η εκπομπή "μετακομίζει" στον Alpha και σύμφωνα με την εφημερίδα "ON TIME" θα είναι εντελώς ανανεωμένο.

Συγκεκριμένα, στις καρέκλες των ειδικών πρόκειται να καθίσουν η Αλεξάνδρα Κατσαΐτη, ο Τρύφωνας Σαμαράς και η Ραμόνα Βλαντή. Ωστόσο, ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό το πότε θα πραγματοποιηθεί η πρεμιέρα της εκπομπής, με τις περισσότερες να ξεκινούν για αυτή τη σεζόν την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου.

