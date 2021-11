J2US: Αποχώρησε οικειοθελώς η Μαρίνα Πατούλη - Σπόντες για την επιτροπή

Για μια ακόμη βδομάδα επέστρεψε το J2US στον Alpha, με τη βραδιά να κλείνει αρκετά αμήχανα, με μια οικειοθελή αποχώρηση από το σόου τραγουδιού.

Συγκεκριμένα, η Μαρίνα Πατούλη ανακοίνωσε πως αποχωρεί οικειοθελώς από το παιχνίδι, λόγω της έντασης που προηγήθηκε μετά την ερμηνεία της με τον Θάνο Πετρέλη.

Όπως υποστήριξε συμμετείχε στο Just The 2 Of Us για τον φιλανθρωπικό χαρακτήρα το σόου και από τη στιγμή που αυτός αμφισβητήθηκε από την κριτική επιτροπή δεν θέλει πλέον να παραμείνει.

Μετά την επιμονή των κριτών και του Νίκου Κοκλώνη, η Μαρίνα Πατούλη υποσχέθηκε να τραγουδήσει στο επόμενο live ως guest και όχι σαν διαγωνιζόμενη, προκειμένου να ερμηνεύσει το τραγούδι που της είχε ανατεθεί.

Την επόμενη εβδομάδα τα ζευγάρια θα τραγουδήσουν:

Εβελίνα Νικόλιζα & Νίκος Μπάρκουλης - Mambo No.5

Κατερίνα Λιόλιου & Αλεξάνδρα Παναγιώταρου - Διθέσιο

Ειρήνη Παπαδοπούλου & James Καφετζής - Σαν να μην πέρασε μια μέρα

Stan & Μάρα Μεϊμαρίδη - Ήθελα να 'ξερα δεν ντρέπεσαι

Χάρης Βαρθακούρης & Άννα Μαρία Ψυχαράκη - Καλημέρα καινούργια μου αγάπη

Ελένη Δήμου & Μαρίνος Κόνσολος - Ροζ

Μαρίνα Πατούλη & Στέλιος Διονυσίου - Ο Γιώργος είναι πονηρός

Νικηφόρος & Λάουρα Νάργες - Maria

Super Kiki & Γιώργος Βελισσάρης - Τα καλύτερα παιδιά

