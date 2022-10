J2US: Η πιο σέξι Βίκυ Κουλιανού που έχουμε δει - Οι κριτές "υποκλίθηκαν" στον Άρι Πετράκη

Επέστρεψε δυναμικά το βράδυ του Σαββάτου (22/10) στον Alpha το φαντασμαγορικό show "Just the 2 of Us".

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά ζευγάρια που είδαμε στην σκηνή, ήταν η Βίκυ Κουλιανού και ο Άρις Πετράκης, οποίοι ερμήνευσαν το "Take You Dancing".

ADVERTISING

Γεμάτη ζωντάνια και με σέξι στυλ, η Βίκυ Κουλιανού ανέβηκε στο stage του J2US μαζί με τον ταλαντούχο Άρι Πετράκη, ξεσηκώνοντας κοινό και κριτές με την δυναμική ερμηνεία τους.

Η Βίκυ Κουλιανού ξεδίπλωσε τις φωνητικές της δυνατότητες και απέσπασε ιδιαιτέρως θετικά σχόλια από την κριτική επιτροπή. Διθυραμβικά ήταν τα σχόλια και για τον Άρι Πετράκη, με τους κριτές να "υποκλίνονται" στα φαλτσέτα του.

"Χαίρονται τα μάτια μου, δεν χορταίνω να σας βλέπω", είπε η Δέσποινα Βανδή. "Μα τι ωραία εμφάνιση. Ξεσηκωτική, γεμάτη δύναμη, νεύρο, πάρα πολύ ωραίο", είπε με τη σειρά του ο Σταμάτης Φασουλής.

J2US: Η εμφάνιση της Βίκυς Κουλιανού και του Άρι Πετράκη

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις