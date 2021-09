Η Ιωάννα Τούνη έκλεψε την παράσταση στην πρεμιέρα του νέου κύκλου του Just the 2 Of Us, το βράδυ του Σαββάτου (25/09).

ADVERTISING

Η γνωστή influencer τραγούδησε το “Είσαι” της Άννας Βίσση, φορώντας ένα αποκαλυπτικό μαύρο φόρεμα, με την κριτική επιτροπή να ενθουσιάζεται από την εμφάνισή της.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις