J2US: Μαυρίκιος Μαυρικίου και Ιλάειρα Ζήση άλλαξαν ρόλους και το Twitter τούς αποθέωσε - "Καθηλωτικοί"

Επέστρεψε δυναμικά το βράδυ του Σαββάτου (19/11) στον Alpha το φαντασμαγορικό show "Just the 2 of Us".

Ένα από τα ζευγάρια που εντυπωσίασαν για ακόμη μια φορά με την ερμηνεία τους ήταν ο Μαυρίκιος Μαυρικίου και η Ιλάειρα Ζήση.

ADVERTISING

Το πολυσυζητημένο ζεύγος, που παντρεύτηκε πριν από μερικούς μήνες στην Κύπρο, τραγούδησε το "Victor Victoria", το εντυπωσιακό ωστόσο της εμφάνισή τους ήταν ότι άλλαξαν ρόλους.

Με το τέλος της ερμηνεία τους, οι χρήστες του Twitter άφησαν διθυραμβικά σχόλια για την εμφάνιση του ζευγαριού στο show. Σχόλια τα οποία ωστόσο, δεν βρήκαν σύμφωνους τους πέντε κριτές, που βρήκαν αδύναμη την ερμηνεία της Ιλάειρα.

J2US: Τα αποθεωτικά σχόλια των χρηστών στο Twitter

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις