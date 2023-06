J2US: Ο Νίκος Κοκλώνης "εκτέλεσε" Adele και ζήτησε αμέσως "νταχντιρντί" - Κρίντζαρε το Twitter

"Hello. It's me. Τραγουδάω με τα φώτα μου σβηστά στη σκηνή. Μια μπαλάντα θλιβερή, μα το show με μπαλάντα δεν ανοίγει, δεν μπορεί".

Παραφράζοντας την εμβληματική μπαλάντα της Adele, "Hello" ο Νίκος Κοκλώνης ντυμένος στα μαύρα και φορώντας ένα εντυπωσιακό κολιέ άνοιξε το live του J2US του Σαββάτου (03/06) εντελώς διαφορετικά αφού άφησε για λίγο τα δυναμικά κομμάτια που τόσο αγαπά, ωστόσο όπως δήλωσε ήδη από τον πρώτο στίχο, με μπαλάντα το show δεν μπορεί να ξεκινήσει.

Έτσι, μετά το αίτημά του να "παίξει νταχντιρντί" το πλατό του μουσικού show του Alpha γέμισε με χρώματα, χορεύτριες και ανατολίτικους ρυθμούς, με τον παρουσιαστή να δίνει το σύνθημα της έναρξης ενός ακόμη φαντασμαγορικό live, και τους χρήστες του Twitter να στέλνουν αγωνιστικούς χαιρετισμούς στη Βρετανίδα τραγουδίστρια.

