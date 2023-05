J2US: "Οργίασε" το Twitter - Το Chanel της Γαρμπή και το καρέ της Στικούδη

Επέστρεψε δυναμικά το Σάββατο (27/05) το "Just the 2 of Us" μέσα από τη συχνότητα του Alpha, με εντυπωσιακές εμφανίσεις, κέφι και λάμψη.

Ο Νίκος Κοκλώνης υποδέχτηκε τους τέσσερις κριτές, τη Βίκυ Σταυροπούλου, τη Δέσποινα Βανδή, τον Σταμάτη Φασουλή και την Καίτη Γαρμπή, οι οποίοι είχαν υψηλές προσδοκίες για τις ερμηνείες των 9 ζευγαριών, τα οποία διαγωνίζονται στη σκηνή του φαντασμαγορικού show.

Το Twitter ξεχώρισε για άλλη μια βραδιά τις αγαπημένες του εμφανίσεις, ωστόσο, το ενδιαφέρον των χρηστών και τηλεθεατών μονοπώλησαν οι στιλιστικές επιλογές της Καίτης Γαρμπή, την οποία αποκάλεσαν για άλλη μια φορά «είδωλο» και το hairlook της Κατερίνας Στικούδη, η οποία είναι στα backstage του show.

Η πρώτη εμφανίστηκε φορώντας ένα μαύρο σύνολο, με το τεράστιο κολιέ της του οίκου Chanel να «κλέβει» την παράσταση. Από την άλλη, η δεύτερη εμφανίστηκε με ένα κοντό καρέ, εντυπωσιάζοντας τα πλήθη.

J2US: Τα σχόλια στο Twitter

