J2US: Σοκ με το κοντό μαλλί της Δέσποινας Βανδή - Η απάντησή της

Επέστρεψε για ένα ακόμα Σαββατόβραδο το "Just the 2 of Us" μέσα από τη συχνότητα του Alpha, με εντυπωσιακές εμφανίσεις, λαμπερές παρουσίες, δώρα και εκπλήξεις.

Οι προσδοκίες της κριτικής επιτροπής είναι πλέον υψηλές και τα 13 αγαπημένα ντουέτα έβαλαν τα δυνατά τους να κερδίσουν τις εντυπώσεις απέναντι στη Βίκυ Σταυροπούλου, τη Δέσποινα Βανδή, τον Σταμάτη Φασουλή και την Καίτη Γαρμπή, αλλά και να κατακτήσουν τις καρδιές του κοινού.

Κριτές και διαγωνιζόμενοι ήταν όλοι πανέμορφοι για άλλη μια φορά, ωστόσο, ένα ήταν το πρόσωπο που συγκέντρωσε όλα τα βλέμματα και προκάλεσε σοκ τόσο στους τηλεθεατές όσο και στον Νίκο Κοκλώνη. Ο λόγος για την Δέσποινα Βανδή, η οποία εμφανίστηκε με κοντό, αγορέ μαλλί!

Ο γνωστός παρουσιαστής σχολίασε το νέο look της διάσημης τραγουδίστριας, ρωτώντας την αν κουρεύτηκε. "Όχι, το άλλαξα για το show. Είναι από κάτω", απάντησε η Δέσποινα Βανδή.

Οι χρήστες του Twitter φυσικά, δεν άφησαν ασχολίαστα τα μαλλιά της, με πολλούς να δηλώνουν πως της πηγαίνει πολύ και άλλους να διαφωνούν, ενώ δεν ήταν λίγοι εκείνοι που αναρωτήθηκαν αν πρόκειται για κούρεμα ή φόρεσε περούκα.

