Μια νέα εποχή έρχεται για την τεράστια κινηματογραφική επιτυχία The Lord of the Rings, καθώς έγινε σειρά και μάλιστα η πιο ακριβή που έχει γυριστεί ποτέ, και θα αρχίσει να προβάλλεται από την Amazon στις 2 Σεπτεμβρίου.

Την Τετάρτη (19/01) μάλιστα ανακοινώθηκε με εντυπωσιακό βίντεο, ο τίτλος της, που είναι The Lord of the Rings: The Rings of Power.

Το βίντεο της αποκάλυψης του τίτλου:

