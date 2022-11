Love Actually: Ο σκηνοθέτης της πιο feel-good ταινίας όλων των εποχών νιώθει "λίγο ηλίθιος" και εξηγεί το γιατί

Love Actually. Πρόκειται αναμφίβολα για το απόλυτο Christmas classic. Κάθε Χριστούγεννα, ζευγάρια, οικογένειες και εργένηδες αυτού του κόσμου στήνονται μπροστά από την οθόνη της τηλεόρασης του σπιτιού τους για να παρακολουθήσουν τις ζωές και τις ιστορίες οκτώ διαφορετικών ζευγαριών λίγες ημέρες πριν από τη γιορτή των Χριστουγέννων.

Και αν μερικοί δεν βαριούνται ποτέ να τη βλέπουν, ο ίδιος ο σκηνοθέτης της ρομαντικής κομεντί του 2003 Ρίτσαρντ Κέρτις, δήλωσε πως αισθάνεται "λίγο ηλίθιος" για ορισμένα σημεία της, συμπεριλαμβανομένης και της έλλειψης διαφορετικότητας, ενώ παραδέχθηκε πως στοιχεία της ταινίας είναι "ξεπερασμένα".

ADVERTISING

Μιλώντας στην ειδική εκπομπή "The Laughter & Secrets of Love Actually: 20 Years Later", που προβλήθηκε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC, ενόψει της 20ης επετείου της ταινίας, ο Κέρτις σε ερώτηση για το αν υπάρχουν σημεία της ταινίας που τον κάνουν να ανατριχιάζει ο ίδιος σχολίασε πως υπάρχουν πράγματα που θα άλλαζε, αλλά ευτυχώς αλλάζει η κοινωνία.

"Η ταινία μου είναι βέβαιο ότι σε ορισμένα σημεία είναι ξεπερασμένη. Η έλλειψη διαφορετικότητας με κάνει να νιώθω άβολα και λίγο ανόητος. Υπάρχει μια τέτοια ασυνήθιστη αγάπη που συνεχίζεται κάθε λεπτό με πολλούς τρόπους [στη ζωή γενικά], σε όλο τον κόσμο, και με κάνει να εύχομαι η ταινία μου να ήταν καλύτερη. Με κάνει να εύχομαι να είχα κάνει ένα ντοκιμαντέρ για να το παρατηρήσω", δήλωσε.

Στη συνέχεια πρόσθεσε πως οι ταινίες, όταν γίνονται καλά, μπορούν "να λειτουργήσουν ως υπενθύμιση του πόσο υπέροχα μπορεί να είναι τα πράγματα και πως υπάρχουν διάφορα πράγματα που μπορούμε να προσπεράσουμε, που είναι στην πραγματικότητα οι καλύτερες στιγμές στη ζωή μας".

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις