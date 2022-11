Maestro: Η πρώτη ανάρτηση του ελληνικού Netflix για τη σειρά του Παπακαλιάτη

Ενθουσιασμό προκάλεσε η είδηση ότι η νέα σειρά "Maestro" του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, η οποία προβάλλεται μέσα από τη συχνότητα του MEGA, αναμένεται να είναι διαθέσιμη σύντομα στο Netflix.

Όπως έγινε ήδη γνωστό, η δημοφιλής πλατφόρμα αγόρασε τα παγκόσμια δικαιώματα του "Maestro" και η σειρά θα έρθει στα μέλη του Netflix σε Ελλάδα και Κύπρο στις 19 Δεκεμβρίου 2022, ενώ θα κάνει πρεμιέρα σε κοινό σε όλο τον κόσμο για πρώτη φορά στις αρχές του 2023.

Όπως δήλωσε ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης: "Κρατάω το "Maestro" πολύ κοντά στην καρδιά μου και νιώθω βαθιά τιμή και χαρά που αυτή η ιστορία θα ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο μέσω του Netflix. Ανυπομονώ για αυτό το ταξίδι".

Σημειώνεται πως πρόκειται για την πρώτη ελληνική σειρά που εντάσσεται στη δημοφιλέστερη συνδρομητική πλατφόρμα.

Η πρώτη ανάρτηση του ελληνικού Netflix

Μετά την επίσημη ανακοίνωση, η επίσημη σελίδα του Netflix Ελλάδος προχώρησε σε μια ανάρτηση στα social media, μέσω της οποίας γνωστοποίησε με τον δικό της, ιδιαίτερο τρόπο, την ένταξη του "Maestro". Όπως έγραψε:

"Εκπαίδευση - Μαθήματα

Netflix Ελλάς: Παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα πιάνου, από το σπουδαίο Έλληνα Maestro, Χριστόφορο Παπακαλιάτη. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Από 19 Δεκεμβρίου στο Netflix.

Αβασάνιστα: Πωλείται πιάνο ελαφρώς μεταχειρισμένο, έχει χρησιμοποιηθεί από διάσημο Maestro".

Το tweet του MEGA για το "Maestro"

Στο μεταξύ, είχε προηγηθεί η ανάρτηση του MEGA στο Twitter, που έκανε αναφορά στο Netflix και έγραφε το εξής: "Hey @netflix, how is your Greek?".

