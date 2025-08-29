Μαρία Ηλιάκη για την επιστροφή της στην τηλεόραση: “Τελικά καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς”

Για την επιστροφή της στην τηλεόραση και για την καινούργια της εκπομπή με τον Κρατερό Κατσούλη μίλησε η Μαρία Ηλιάκη στο “Καλοκαίρι Παρέα”.

Στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου “Καλοκαίρι Παρέα” βρέθηκαν καλεσμένοι ο Κρατερός Κατσούλης και η Μαρία Ηλιάκη με αφορμή την νέα τους εκπομπή “Νωρίς-Νωρίς” που θα καλύπτει την πρωινή ζώνη της ΕΡΤ και θα κάνει πρεμιέρα στις 15 Σεπτεμβρίου.

Οι δυο τους μίλησαν για το νέο αυτό τηλεοπτικό εγχείρημα, ενώ μεταξύ άλλων οι παρουσιάστρια, που στο πρόσφατο παρελθόν είχε αρνηθεί την επιστροφή της στην τηλεόραση δήλωσε: “Τελικά καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς ή όπως έχει πει πολύ πετυχημένα η Ρούλα Κορομηλά, είπα-ξείπα”.

“Με πήραν τηλέφωνο από την ΕΡΤ και μου ζήτησαν ένα ραντεβού. Καθίσαμε λοιπόν στο τραπέζι και μου λένε “σας θέλουμε για το 7-9″. Στην αρχή νόμιζα ότι εννοούσαν για το απόγευμα, ζήτησα μια μέρα για να το σκεφτώ. Το συζήτησα με τον άντρα μου και μου λέει: πήγαινε, εγώ σε στηρίζω. Είμαι πολύ χαρούμενη που έγινε, είναι πάρα πολλά τα καλά”, ανέφερε στην συνέχεια.

“Εκτός από το ότι θα συνεργαστώ με τον Κρατερό, είναι κάτι που δεν έχω ξανακάνει αυτού του είδους η εκπομπή, σε μία ώρα που επίσης δεν έχω ξανακάνει. Επιστρέφω στο καθημερινό μετά από 7-8 χρόνια και, επειδή είμαι πολύ «τηλεορασάκιας» και έχω μεγαλώσει με την ΕΡΤ, όταν μπαίνω στο Ραδιομέγαρο, νιώθω σαν να τους ξέρω όλους, μία απίστευτη οικειότητα. […] Αισθάνομαι πιο σίγουρη, πιο ήρεμη και πιο ισορροπημένη”, είπε.

Ενώ τέλος, όταν ρωτήθηκε από την Κατερίνα Καραβάτου για την οικογένεια της απάντησε συγκινημένη: “Με την Κατερίνα και τον Στέλιο είναι τέλεια, αισθάνομαι ότι έχω βρει τον πυρήνα μου. Μπορώ να μιλάω και να κλαίω για αυτήν ασταμάτητα. Είμαστε συνέχεια μαζί και θέλουμε να είμαστε συνέχεια μαζί με την Κατερίνα, τώρα τελευταία έχει αρχίσει να πλησιάζει περισσότερο στον μπαμπά της. Είμαι πολύ καλά”.

Η συνέντευξη