“Μεγάλη Χίμαιρα”: Στον “αέρα” το νέο trailer της πολυαναμενόμενης σειράς της ΕΡΤ

Κυκλοφόρησε το νέο extended trailer της “Μεγάλης Χίμαιρας”, της τηλεοπτικής μεταφοράς του αριστουργηματικού μυθιστορήματος του Μ. Καραγάτση, που έρχεται σε ΕΡΤ1 και ERTFLIX.

Το νέο extended trailer της “Μεγάλης Χίμαιρας” είναι στον “αέρα” και μας οδηγεί βαθύτερα στο αγωνιώδες εσωτερικό ταξίδι της Μαρίνας, στην πορεία της για τη λύτρωση που ποτέ δεν έρχεται.

Το αριστουργηματικό μυθιστόρημα του Μ. Καραγάτση, που καθόρισε γενιές αναγνωστών, θα ζωντανέψει σύντομα στην ΕΡΤ1 και στο ERTFLIX, μέσα από μια τολμηρή και υψηλής αισθητικής τηλεοπτική μεταφορά έξι επεισοδίων.

Photo credits: Dimitris Pogiantzis / ΕΡΤ

Με τη σκηνοθετική ματιά του Βαρδή Μαρινάκη και το σενάριο του Παναγιώτη Ιωσηφέλη, η σειρά μας καλεί σε ένα συγκλονιστικό ταξίδι στα βάθη της ανθρώπινης ψυχής.

Η Fotini Peluso, ο Ανδρέας Κωνσταντίνου, ο Δημήτρης Κίτσος, η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, ο Γιάννος Περλέγκας, η Καίτη Μανωλιδάκη, ο Δημήτρης Τάρλοου, η Βάσω Ιατροπούλου, η Κονδυλένια Κωνσταντελάκη, η Αλεξάνδρα Αϊδίνη, ο Γιώργος Μιχαλάκης, ο Νικόλας Χανακούλας, ο Γιώργος Φριντζήλας, ο Νικόλας Παπαγιάννης, ο Γιάννης Νταλιάνης, η Χριστίνα Κυπραίου, ο Λεωνίδας Χρυσομάλλης, ο Ελισσαίος Βλάχος και πολλοί ακόμη αξιόλογοι ηθοποιοί, συνθέτουν ένα σύνολο υψηλών ερμηνευτικών απαιτήσεων, που δίνει ζωή στους πολυδιάστατους χαρακτήρες του Μ. Καραγάτση.

Η “Μεγάλη Χίμαιρα” πλησιάζει. Και όλα δείχνουν πως θα μας μείνει αξέχαστη.

“Η Μεγάλη Χίμαιρα”: Δείτε το νέο trailer

Δείτε το πρώτο teaser που είχε κυκλοφορήσει νωρίτερα

“Η Μεγάλη Χίμαιρα”: Λίγα λόγια για την ιστορία

Η ιστορία της Μαρίνας, μιας “ξένης” που έρχεται στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου οδηγημένη από τον έρωτά της, είναι ένα τολμηρό και σκοτεινό μελόδραμα, που αγγίζει θέματα που παραμένουν επίκαιρα και στη σύγχρονη εποχή, καθιστώντας την ιστορία διαχρονική και οικουμενική.

“Η Μεγάλη Χίμαιρα” είναι ένα από τα πιο δημοφιλή και αγαπημένα μυθιστορήματα της ελληνικής λογοτεχνίας.

Διαδραματίζεται το 1930, αλλά τοποθετεί στο κέντρο της αφήγησής του μια ηρωίδα που συμβαδίζει περισσότερο με την εποχή μας. Η πρωταγωνίστρια της ιστορίας μας, η Μαρίνα, είναι μια γυναίκα που φλέγεται από το πάθος της και κυνηγά με μανία την ευτυχία της, οδηγώντας σταδιακά σε καταστροφή την ίδια και τους ανθρώπους που την περιβάλλουν.

Πρόκειται για ένα έργο επικό, γεμάτο μεγάλα γεγονότα, ισχυρές συγκρούσεις και έντονα συναισθήματα, αλλά παράλληλα βαθιά εσωτερικό, που έχει την τόλμη να αναδείξει όλον τον πολύπλοκο ψυχισμό της ηρωίδας του, μιας γυναίκας διεκδικεί την επιθυμία της, σε μια εποχή που αυτό δεν ήταν κοινωνικά αποδεκτό.

Το μεγαλύτερο μέρος των γυρισμάτων πραγματοποιήθηκε στη Σύρο, ένα νησί που αποπνέει τον αυθεντικό χαρακτήρα και την αρχιτεκτονική της περιόδου κατά την οποία διαδραματίζεται η σειρά. Για 60 ημέρες, η Σύρος και ειδικότερα η Ερμούπολη, με τα νεοκλασικά κτήριά της, μετατράπηκαν σε φυσικό πλατό, αναδεικνύοντας το μοναδικό τοπίο και τις ιστορικές δομές που μεταφέρουν την ατμόσφαιρα της ιστορίας και την αυθεντικότητα της εποχής.

Η σειρά αποτελεί μία συμπαραγωγή της ΕΡΤ, της Foss Productions, της Beta Films και της MomPracem Film, ενώ παράλληλα η Boo Productions και άλλοι σημαντικοί τηλεοπτικοί επενδυτές συμμετέχουν στην παραγωγή.