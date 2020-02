Minions: The Rise of Gru - Κυκλοφόρησε το πρώτο teaser trailer για τη νέα ταινία animation

Πέντε χρόνια μετά την κυκλοφορία της πρώτης ταινίας Minions, το prequel δηλαδή της υπερεπιτυχημένης κινηματογραφικής σειράς animation "Despicable Me" (Εγώ ο Απαισιότατος)που αφορά τα κίτρινα μπαρμπαδέλια, ετοιμαζόμαστε για το δεύτερο μέρος με τίτλο Minions: The Rise of Gru.

Κατά τη διάρκεια του Super Bowl LIV έγινε η προβολή του πρώτου teaser trailer για την ταινία, η οποία μας πηγαίνει πίσω στα ‘70s και στην παιδική ηλικία του μετέπειτα αφεντικού τους, του Gru. Το πρώτο πλήρες trailer θα δημοσιευθεί μέσα στην εβδομάδα που διανύουμε, ενώ η πρεμιέρα θα γίνει στις 3 Ιουλίου 2020.

Για όσους δεν θυμούνται, στο πρώτο Minions παρακολουθήσαμε την ιστορία των… Minions στην αναζήτηση τους για νέο αφέντη, έως ότου κατάφεραν να βοηθήσουν τη Scarlet Overkill να γίνει Βασίλισσα της Αγγλίας.