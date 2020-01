Το Mortal Kombat γίνεται ταινία animation και το πρώτο trailer τα σπάει

Το Mortal Kombat είναι αδιαμφισβήτητα το πιο επιτυχημένο και δημοφιλές βιντεοπαιχνίδι πάλης. Από την κυκλοφορία του το 1992 μέχρι σήμερα έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα από τα πιο εμπορικά franchises που περιλαμβάνει εκτός των video games, ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, τηλεοπτικές σειρές, web series κόμικ και βιβλίων. Μετά τη χρεοκοπία της Midwat Games που το δημιούργησε, το franchise αγοράστηκε από τη Warner Bros, η οποία προχώρησε το 2011 σε ένα εντυπωσιακό reboot του, λανσάροντας το Mortal Kombat 9.

Το 2019 κυκλοφόρησε το νεότερο κεφάλαιο του βιντεοπαιχνιδιού Mortal Kombat 11, το οποίο συνεπήρε τους gamers, ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει τα γυρίσματα για μια νέα live action ταινία, η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες το 2021.

Το franchise ωστόσο αποκτά και άλλη μια ταινία, η οποία θα κυκλοφορήσει κατευθείαν σε blu-ray. Πρόκειται για το μεγάλου μήκους animation Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge, το οποίο θα επικεντρώνεται όπως προδίδει και ο τίτλος του στον χαρακτήρα του κίτρινου νίντζα Scorpion.

Η WB έδωσε την Τετάρτη στη δημοσιότητα το πρώτο trailer της ταινίας και το αποτέλεσμα είναι πραγματικά εντυπωσιακό:

Το voice καστ περιλαμβάνει τους Joel McHale (Johnny Cage), Jennifer Carpenter (Sonya Blade), Jordan Rodrigues (Lui Kang), Patrick Seitz (Scorpion και Hanzo Hasashi), Steve Blum (Sub-Zero), Artt Butler (Shang Tsung), Darin De Paul (Quan Chi), Robin Atkin Downes (Kano), David B. Mitchell (Raiden), Ike Amadi (Jax Briggs), Kevin Michael Richardson (Goro), Grey Griffin (Kitana και Satoshi Hasashi) και Fred Tatascioe (Demon Torturer).

Ο Ethan Spaulding σκηνοθετεί το φιλμ και το σενάριο υπογράφει ο Jeremy Adams. Οι Rick Morales (Batman: Return of the Caped Crusaders, Batman vs. Two-Face) και Jim Krieg (Batman: Gotham by Gaslight) έχουν καθήκοντα παραγωγού και ο Sam Register έχει χρέη ειδικού παραγωγού.